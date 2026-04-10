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30 fotos: Jorge Augusto Sapag presentó su libro sobre “Vaca Muerta”

El ex gobernador de Neuquén aporta sus conocimientos, anhelos y experiencias para desbaratar relatos erróneos y compartir la historia vívida

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Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
“Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina” (Sidera) es el libro de Jorge Augusto Sapag, ex gobernador de Neuquén, en el que reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento de clase mundial y donde analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del proceso del que ha sido, a su tiempo, protagonista y testigo
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Pionero en ingresar y aprobar en Neuquén y en Argentina el sistema de producción de hidrocarburos con técnicas no convencionales, Sapag examina los factores que hicieron posible el desarrollo de Vaca Muerta, los obstáculos estructurales que debió superar y las decisiones estratégicas que marcaron su consolidación, aportando una mirada tanto técnica como política
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Group
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
“Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada. Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío. Irónicamente, ha llegado a convertirse hoy en una herramienta central para encauzar la economía argentina, generar divisas y asegurar estabilidad”, asegura Sapag en la introducción del libro
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Para Sapag, la intención de su publicación es “que estos relatos aporten conocimiento, anhelos, experiencias y normas; que sirvan para desbaratar relatos erróneos y para compartir la historia vívida de Vaca Muerta y de mi querida provincia”
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Daniel Gerold, Jorge Augusto Sapag y Marcos Bulgheroni junto a Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
La escritora y periodista, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, y su marido, Marcos Bulgheroni
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Francesca Amelotti de Duhau, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Lola Lanusse, pareja de Jorge Augusto Sapag, y el gobernador de Nequén, Rolando Figueroa
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
El periodista y escritor, Ceferino Reato
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Marcelo Bonelli
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
En el prólogo del libro, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero, si algo nos enseña este libro, es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Norberto Frigerio (La Nación) y la escritora, Cintia Suárez
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Gonzalo López Nardone, gerente de Asuntos Públicos de TotalEnergies, junto a Dante Ramos y José Luis Sureda
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Juan Martín Bulgheroni, VP de Upstream de Pan American Energy
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, junto a Norberto Frigerio y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Thomas Hess, presidente de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE)
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, y Jorge Augusto Sapag
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Adrián Villaplana e Ignacio Mazariegos, director de GeoPark en Argentina
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Roberto Funes Ugarte, Cintia Suárez, Marcelo Bonelli y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto a Marcos y Mariana Bulgheroni
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Adrián Vilaplana y Jorge Augusto Sapag
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
El director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, Rubén Sabatini y Jorge Augusto Sapag
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
La presentación se llevó a cabo en el Museo Fernández Blanco
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol; Matías Szapiro, gerente de Asuntos Institucionales; y Pedro Bernal, gerente de Desarrollo de Negocios de esa empresa
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Sara María Argañaraz Escasany, protesorera de la Asociación de Amigos del Museo Fernández Blanco
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Fernando Torreta y Ricardo Aguirre
Libro Vaca Muerta - Jorge Augusto Sapag
Jorge Augusto Sapag presentó su libro sobre “Vaca Muerta” /// Fotos: Jaime Olivos

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