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En fotos: El intenso plantón de la comunidad universitaria sacude la elección de rectoría en la Universidad de San Carlos de Guatemala

Una protesta con pancartas, reclamos y mucha energía marcó la jornada frente al hotel Casa Santo Domingo, donde estudiantes y docentes reclaman transparencia en el proceso para la nueva máxima autoridad de la universidad

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Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil derriban la puerta de acceso a un hotel este miércoles, en Antigua Guatemala (Guatemala). Al menos dos diputados oficialistas sufrieron el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de desconocidos durante la polémica elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), la única estatal de Guatemala, celebrada en un hotel de Antigua Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Agentes de la Policía Nacional Civil sufren el lanzamiento de gases lacrimógenos este miércoles, en un hotel de Antigua Guatemala (Guatemala). Los gases lacrimógenos fueron lanzados por supuesto personal vinculado a Walter Mazariegos que estaba a cargo de la seguridad de la elección, según las denuncias de los parlamentarios agredidos. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Un encapuchado lanza un explosivo durante una manifestación este martes, afuera de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Un grupo de encapuchados y estudiantes se enfrentaron en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal, en una escalada de violencia previa a la elección de rector prevista para mañana. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Una persona reacciona junto a integrantes de la Policía de Guatemala durante una manifestación por la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) este miércoles, en Antigua Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Encapuchados reaccionan durante una manifestación este martes, afuera de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Un grupo de encapuchados y estudiantes se enfrentaron en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal, en una escalada de violencia previa a la elección de rector prevista para mañana. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Integrantes de la Policía de Guatemala custodian durante una manifestación por la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) este miércoles, en Antigua Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Distintas agrupaciones han intensificado su presencia exigiendo garantías durante la elección del nuevo representante máximo de la academia estatal (Foto EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Estudiantes activos y ciudadanos sostienen un cartel durante una protesta por la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) este miércoles, en Antigua Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Grupos de estudiantes, académicos y egresados muestran desacuerdo con la ruta marcada por las autoridades en el proceso destinado a elegir al próximo rector (Foto EFE/ Alex Cruz)
Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Personas sostienen girasoles durante una protesta por la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala este miércoles, en Antigua Guatemala (Foto EFE/ Alex Cruz))

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