Tradición de fe: costarricenses acuden a cementerios para recordar a sus difuntos este Jueves Santo

Visitar los cementerios General y de Obreros en la provincia de Cartago en Costa Rica, se ha convertido en una tradición para las familias de Guadalupe cada Jueves Santo. La hermandad de Jesús Nazareno de esa localidad, es solo una de las muchas agrupaciones religiosas que rinden tributo a los exintegrantes fallecidos.

Los familiares son invitados a participar de la actividad quienes llevan arreglos florales hasta las tumbas y con cánticos y oraciones recuerdan a quienes partieron al cielo y dejaron un legado en sus familias y en la hermandad.

Hoy, ya son 46 exmiembros a quienes se les recuerda cada Semana Santa.

La hermandad de Jesús Nazareno de Guadalupe de Cartago inicia sus actividades de Jueves Santo con la visita a los cementerios. Cortesía: Fabricio Quirós

Desde este jueves, arreglos florales adornan las tumbas de los exmiembros de la hermandad. Cortesía: Fabricio Quirós

La visita al cementerio se ha convertido en toda una tradición en Guadalupe de Cartago. Cortesía: Fabricio Quirós

Los integrantes de la hermandad portan un arreglo floral como tributo para los exmiembros que descansan en la tumba del grupo católico. Cortesía: Fabricio Quirós

En un momento íntimo, cada familia acude a la tumba de su parentesco para orar por su descanso. Cortesía: Fabricio Quirós

Los clarines de la hermandad de Jesús Nazareno rinden honores frente a las tumbas de los fallecidos. Cortesía: Fabricio Quirós

El recorrido de aproximadamente un kilómetro y medio de distancia transita por las principales calles de la comunidad cartaginesa. Cortesía: Fabricio Quirós

Cada Jueves Santo, 46 exmiembros fallecidos de la hermandad de Jesús Nazareno de Guadalupe son recordados por sus compañeros. Cortesía: Fabricio Quirós

En la hermandad de Jesús Nazareno participan hombres mayores a los 9 años. Cortesía: Fabricio Quirós

A la actividad, asisten cientos de personas no solo familiares de los fallecidos, también vecinos de la localidad. Cortesía: Fabricio Quirós

Durante la actividad, los miembros de la agrupación portan una camisa morada como distintivo. Cortesía: Fabricio Quirós

La visita al cementerio es una de las actividades mas emotivas para los miembros y los familiares de los fallecidos. Cortesía: Fabricio Quirós

A través de oraciones y cánticos se rinde tributo a los ya fallecidos. Cortesía: Fabricio Quirós

Los familiares de los difuntos con sus tributos junto a los miembros de la hermandad. Cortesía: Fabricio Quirós

Con el sonido de los redoblantes, la hermandad interpreta una marcha mientras se trasladan de la iglesia a los cementerios. Cortesía: Fabricio Quirós

Los asistentes dejan un arreglo floral en las lápidas de sus familiares como tributo a su memoria. Cortesía: Fabricio Quirós

Las familias aprovechan para comprar arreglos flores, otras, los realizan ellas mismas en casa. Cortesía: Fabricio Quirós