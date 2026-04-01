En fotos: El Salvador presume el encanto de Suchitoto con la plataforma Qué Chivo Aquí

La impresionante fachada de la iglesia colonial resplandece con iluminación vibrante bajo un cielo nocturno oscuro, atrayendo a visitantes y destacando su valor histórico y turístico. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Una pareja sonríe mientras posa para una foto frente a la icónica iglesia de Santa Lucía, en la plaza central distrital. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
La administración salvadoreña lanza una iniciativa digital enfocada en aumentar la actividad turística en un municipio caracterizado por su patrimonio arquitectónico, su oferta culinaria y los atractivos naturales presentes en la zona. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un sorbete artesanal de sabor de sabores a coco, tamarindo u otras frutas no puede faltar en un paseo por El Salvador. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Las propuestas culturales estimulan la visita de personas interesadas en la cultura, la gastronomía y los paisajes que distinguen a esta ciudad. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un proyecto digital busca posicionar a un destino emblemático entre turistas de todo el mundo. Iglesias históricas y experiencias auténticas conviven ahora con la tecnología. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Turistas capturan momentos y disfrutan del ambiente vespertino en una plaza histórica con arquitectura tradicional suchitotense. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Paisajes singulares y propuestas innovadoras se mezclan en un pueblo donde la arquitectura antigua convive con la creatividad digital. El impacto de una nueva herramienta en el encanto turístico de Suchitoto. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Vista aérea del encantador pueblo colonial con su iglesia principal de fachada blanca, techos de teja y un extenso lago rodeado de montañas al fondo, reflejando el atractivo turístico de la región. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un caballo con arnés azul y rojo mira directamente a la cámara, con palmeras y un edificio de arquitectura clásica en el fondo. Iniciativas de promoción abren caminos para explorar escenarios únicos donde la arquitectura colonial y la oferta culinaria se integran en experiencias que buscan consolidarse en el dinámico mapa turístico. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)