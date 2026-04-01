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En fotos: El Salvador presume el encanto de Suchitoto con la plataforma Qué Chivo Aquí

Las postales buscan conquistar a los viajeros, mostrando todo lo mágico de Suchitoto, desde la iglesia Santa Lucía hasta el impresionante lago Suchitlán y la gastronomía que enamora a los visitantes

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Edificio colonial blanco con dos torres y un reloj central, iluminado en tonos amarillos y rosas, bajo un cielo nocturno oscuro
La impresionante fachada de la iglesia colonial resplandece con iluminación vibrante bajo un cielo nocturno oscuro, atrayendo a visitantes y destacando su valor histórico y turístico. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un hombre y una mujer sonrientes posan frente a una gran iglesia colonial blanca con dos campanarios, en una plaza empedrada bajo un cielo azul claro
Una pareja sonríe mientras posa para una foto frente a la icónica iglesia de Santa Lucía, en la plaza central distrital. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Familia de tres y un perro negro posan sonriendo y saludando frente a una iglesia blanca de dos torres en una plaza adoquinada bajo un cielo azul claro
La administración salvadoreña lanza una iniciativa digital enfocada en aumentar la actividad turística en un municipio caracterizado por su patrimonio arquitectónico, su oferta culinaria y los atractivos naturales presentes en la zona. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Una mano sostiene un helado con dos bolas, una vainilla y otra roja, en un recipiente comestible rojo. Detrás, un edificio blanco colonial borroso
Un sorbete artesanal de sabor de sabores a coco, tamarindo u otras frutas no puede faltar en un paseo por El Salvador. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un hombre con traje azul y micrófono dirige la mirada de una niña sonriente en sombrero de paja y vestido vaquero, ambos mirando hacia arriba en un espacio exterior
Las propuestas culturales estimulan la visita de personas interesadas en la cultura, la gastronomía y los paisajes que distinguen a esta ciudad. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Un músico con sombrero y bandana toca una guitarra eléctrica roja y canta en un micrófono frente a un edificio blanco con arco y vidrieras
Un proyecto digital busca posicionar a un destino emblemático entre turistas de todo el mundo. Iglesias históricas y experiencias auténticas conviven ahora con la tecnología. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Hombre con cabello rizado y cámara de fotos apunta a una mujer sentada en un banco de madera, con vestido floral, en una calle adoquinada al atardecer
Turistas capturan momentos y disfrutan del ambiente vespertino en una plaza histórica con arquitectura tradicional suchitotense. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Familia de cuatro con perro posa sonriente frente a una gran iglesia blanca de estilo colonial con dos torres en una plaza de adoquines al atardecer
Paisajes singulares y propuestas innovadoras se mezclan en un pueblo donde la arquitectura antigua convive con la creatividad digital. El impacto de una nueva herramienta en el encanto turístico de Suchitoto. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Vista aérea de una iglesia blanca con torres y columnas, rodeada de edificios con techos de teja naranja. Al fondo, un lago y montañas verdes bajo un cielo nublado
Vista aérea del encantador pueblo colonial con su iglesia principal de fachada blanca, techos de teja y un extenso lago rodeado de montañas al fondo, reflejando el atractivo turístico de la región. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)
Vista en picada de la cabeza de un caballo marrón y blanco con arnés azul y rojo, mirando al frente. Se aprecian palmeras borrosas y un edificio blanco al fondo
Un caballo con arnés azul y rojo mira directamente a la cámara, con palmeras y un edificio de arquitectura clásica en el fondo. Iniciativas de promoción abren caminos para explorar escenarios únicos donde la arquitectura colonial y la oferta culinaria se integran en experiencias que buscan consolidarse en el dinámico mapa turístico. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)

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