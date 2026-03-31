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Los Talciguines en Texistepeque conquistan a turistas en un Lunes Santo lleno de energía en El Salvador

El distrito salvadoreño vivió una jornada vibrante donde visitantes de varios países se sumaron para disfrutar la icónica lucha simbólica entre el bien y el mal, reafirmando el fuerte sentido de identidad cultural local

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Un hombre con mochila y gafas de sol baila alegremente frente a una multitud en una calle soleada, junto a una persona con un traje rojo encapuchado
La jornada destacó por la participación activa de la comunidad y la llegada de foráneos atraídos por una festividad que mantiene vigente el legado ancestral y promueve la integración social. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Tres figuras en trajes rojos actúan en una calle adoquinada, interactuando con una pareja. Numerosos espectadores observan bajo un cielo azul claro y soleado
El municipio salvadoreño vivió una jornada vibrante donde visitantes de varios países se sumaron para disfrutar la icónica lucha simbólica entre el bien y el mal, reafirmando el fuerte sentido de identidad cultural local. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Un hombre con una camiseta negra de Tupac toma una selfie con un hombre disfrazado de diablo rojo, con cuernos y rostro cubierto, en un evento exterior diurno
Visitantes nacionales e internacionales vivieron de cerca la emocionante puesta en escena, donde la comunidad mantiene viva una costumbre ancestral que año con año gana nuevos admiradores y fortalece la fe colectiva. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Dos personas con disfraces rojos y máscaras de orejas posan con dos niñas sonrientes en una plaza exterior soleada, con árboles al fondo
Dos enmascarados con dos niñas sonrientes, añadiendo un toque festivo. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Dos figuras encapuchadas de rojo y un hombre en azul se mueven en una calle adoquinada, bajo el sol. Una multitud observa la escena a los lados
Impactantes escenas, batallas simbólicas y entusiasmo desbordan los rincones de la localidad en una cita anual que fusiona historia y devoción. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Una calle concurrida muestra una Performance M. Un hombre de rojo y un joven de azul saltan. Otro artista de rojo sostiene un palo. Multitud observa
Rituales cargados de significado invitan a sumergirse en una experiencia única que revela el compromiso de la comunidad con sus costumbres. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Tres figuras encapuchadas de rojo actúan en la calle, con dos niños en primer plano y una multitud observando al fondo. Letreros comerciales visibles
Vibrante muestra de espiritualidad recorre la zona mientras lugareños y foráneos celebran juntos una de las manifestaciones culturales más esperadas del calendario. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Dos figuras vestidas de rojo, una con cuernos y otra con la cara cubierta, interactúan con un joven en una calle. Al fondo, una multitud y un toldo azul
La tradición centenaria de Texistepeque transforma el municipio en un escenario único. Visitantes y lugareños se unen a una fiesta marcada por la fe y el simbolismo ancestral. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Público observa Performance M callejera con figuras en rojo y un joven saltando; tiendas y anuncios comerciales visibles en el fondo
Un ritual que renueva la identidad local y atrae miradas lejos de El Salvador. El evento refleja la fuerza de una costumbre cargada de emociones y expectativas compartidas. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Dos personas con trajes rojos y capuchas, una de ellas agachada, interactúan con una mujer sonriente usando un látigo. Una multitud observa en la calle un día soleado
La recreación de este enfrentamiento anual convoca a propios y extraños en un ambiente festivo. Una costumbre que renace cada año, envolviendo a la comunidad y a sus visitantes. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Persona disfrazada de rojo con látigo y un hombre de camisa clara con gafas de sol en una plaza durante un festival con público, edificios y un árbol
El evento destacó la presencia de personas de distintas procedencias que compartieron prácticas espirituales y costumbres populares, fortaleciendo la identidad de la comunidad en medio del contexto de la Semana Santa. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Un personaje vestido de rojo con cuernos falsos ataca lúdicamente a un grupo de jóvenes que ríen y se encogen, en un evento al aire libre
El desarrollo de esta actividad evidenció una significativa concurrencia, mientras la población anfitriona interactuó con quienes arribaron en busca de conocer y vivir la tradición local- (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Una persona vestida de diablo rojo con cuernos y un látigo interactúa con otra en medio de una multitud durante un festival diurno en una calle
Participantes disfrazados de diablos rojos interactúan de forma juguetona con la multitud durante un festival callejero vibrante, creando un ambiente de alegría y tradición. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )
Persona con disfraz rojo encapuchado, cinturón dorado y látigo, en primer plano. Un hombre de gorra azul y camisa tie-dye morada la observa junto a una multitud sonriente
Centenares de visitantes respondieron a la cita anual para ser testigos y protagonistas de una celebración religiosa única, en la que el pueblo muestra su riqueza cultural e identidad ante el mundo. (Foto cortesía Talciguines Texistepeque—El Salvador )

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