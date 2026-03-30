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El Festival del Pescado puso a disfrutar a todos con música y ceviches en un distrito de El Salvador

Con platillos frescos, buena compañía y muchas risas, la Plaza Pública de Santiago Texacuangos fue el punto de encuentro para quienes aman la fiesta, la tradición y sobre todo la deliciosa gastronomía local

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Mujer sonriente con gorro de chef blanco y gafas, sostiene dos pescados frescos con las manos. Se observa un mercado al aire libre y personas en el fondo
La comunidad local y personas provenientes de otras zonas participaron en una jornada culinaria que ofreció degustaciones de especialidades como platillos de mar y ceviches, acompañado de espectáculos artísticos y muestra de pequeños negocios. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Dos hombres sonrientes sostienen vasos de ceviche en un mercado de pulgas. Un letrero de fresa con gafas y señales de pescado y camarón son visibles
La iniciativa promovida por la administración distrital reunió a públicos diversos en torno a una exposición donde la música y la presencia de comerciantes impulsaron el desarrollo de la tradición y la cultura gastronómica regional. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Tres mujeres sentadas en una mesa blanca al aire libre en un mercado de pulgas, comiendo mariscos y bebiendo. La mujer de la izquierda sonríe a cámara
Amigas disfrutan de mariscos y bebidas refrescantes con sonrisas contagiosas en un animado festival local, celebrando la cultura culinaria salvadoreña. (Alcalde Mario Vásquez)
Una mujer con delantal negro y camisa roja sirve pescado frito desde una bandeja a un plato blanco de papel con tenazas en un puesto de comida en el mercado
Vecinos y visitantes disfrutaron una tarde llena de sabor, música en vivo y el talento de emprendedores locales, gracias a la iniciativa impulsada por el alcalde Mario Vásquez en el corazón del municipio. (Alcalde Mario Vásquez)
Una mujer canta en un micrófono, con cabello rizado y pañuelo rosa, mientras una niña la mira. Al fondo, un mercado al aire libre con gente y mesas
Fiesta, tradición y sobre todo la deliciosa gastronomía local de Santiago Texacuangos deslumbró este Domingo de Ramos. (Foto cortesía Alcalde Mario Vásquez)
Primer plano de una mano enguantada sirviendo un plato con maíz, lechuga y trozos blancos en un vaso transparente desde una nevera
Comerciante sirve una porción individual de ceviche fresco. Los emprendedores de comida se lucieron en San Salvador Sur. (Foto cortesía Alcalde Mario Vásquez)
Primer plano de una mano sosteniendo un pescado frito entero de color marrón oscuro con pinzas de metal, sobre una bandeja grasienta. Al fondo, borroso, un letrero
Un vendedor sostiene un pescado frito entero y crujiente con pinzas sobre una bandeja. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Un hombre con gorra negra y gafas de sol recibe un recipiente transparente con sorbetes de una mujer con blusa estampada y guantes blancos en un puesto exterior
Recetas tradicionales, puestos repletos y el sabor como protagonista en la plaza pública. Una fiesta que une a la comunidad con novedosas propuestas y presentaciones inesperadas. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Primer plano de una persona sujetando un plato blanco con un pescado frito dorado, una ensalada rosada de remolacha y una rodaja de lima
Los sabores marcan tendencia mientras imágenes compartidas capturan el ambiente especial de una edición que desafía las previsiones habituales. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Una mano con pinzas coloca un pescado entero en una sartén con otros peces friéndose sobre una estufa portátil. Al fondo, un pescado cocido en plato blanco
Una emprendedora coloca un pescado fresco en una sartén con otros peces para freír al aire libre, ofreciendo una experiencia culinaria auténtica en el festival. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Un grupo de personas sentadas en una mesa al aire libre, comiendo pescado frito y bebiendo, con árboles y vegetación de fondo en un día soleado
El evento contó con degustaciones de recetas típicas elaboradas con pescado, así como presentaciones musicales y la colaboración de emprendedores, de acuerdo con la información proporcionada por el jefe municipal. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Hombre con gorra y gafas recibe un vaso de ensalada de frutas con lechuga de una mujer con guantes en un puesto de mercado al aire libre
La plaza pública del municipio de San Salvador Sur se llenó de vida con una fiesta de sabores, donde residentes y visitantes disfrutaron gastronomía local, presentaciones en vivo y el entusiasmo de los emprendedores participantes. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Una mujer sonriente con gafas de sol y delantal rojo sostiene dos platos de comida: uno con pescado frito y ensalada, otro con una tortilla
Sabores locales, emprendimientos emergentes y espectáculos animan una jornada que marca la identidad de la región salvadoreña. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)

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