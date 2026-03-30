El Festival del Pescado puso a disfrutar a todos con música y ceviches en un distrito de El Salvador
Con platillos frescos, buena compañía y muchas risas, la Plaza Pública de Santiago Texacuangos fue el punto de encuentro para quienes aman la fiesta, la tradición y sobre todo la deliciosa gastronomía local
La comunidad local y personas provenientes de otras zonas participaron en una jornada culinaria que ofreció degustaciones de especialidades como platillos de mar y ceviches, acompañado de espectáculos artísticos y muestra de pequeños negocios. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
La iniciativa promovida por la administración distrital reunió a públicos diversos en torno a una exposición donde la música y la presencia de comerciantes impulsaron el desarrollo de la tradición y la cultura gastronómica regional. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Amigas disfrutan de mariscos y bebidas refrescantes con sonrisas contagiosas en un animado festival local, celebrando la cultura culinaria salvadoreña. (Alcalde Mario Vásquez)
Vecinos y visitantes disfrutaron una tarde llena de sabor, música en vivo y el talento de emprendedores locales, gracias a la iniciativa impulsada por el alcalde Mario Vásquez en el corazón del municipio. (Alcalde Mario Vásquez)
Fiesta, tradición y sobre todo la deliciosa gastronomía local de Santiago Texacuangos deslumbró este Domingo de Ramos. (Foto cortesía Alcalde Mario Vásquez)
Comerciante sirve una porción individual de ceviche fresco. Los emprendedores de comida se lucieron en San Salvador Sur. (Foto cortesía Alcalde Mario Vásquez)
Un vendedor sostiene un pescado frito entero y crujiente con pinzas sobre una bandeja. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Recetas tradicionales, puestos repletos y el sabor como protagonista en la plaza pública. Una fiesta que une a la comunidad con novedosas propuestas y presentaciones inesperadas. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Los sabores marcan tendencia mientras imágenes compartidas capturan el ambiente especial de una edición que desafía las previsiones habituales. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Una emprendedora coloca un pescado fresco en una sartén con otros peces para freír al aire libre, ofreciendo una experiencia culinaria auténtica en el festival. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
El evento contó con degustaciones de recetas típicas elaboradas con pescado, así como presentaciones musicales y la colaboración de emprendedores, de acuerdo con la información proporcionada por el jefe municipal. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
La plaza pública del municipio de San Salvador Sur se llenó de vida con una fiesta de sabores, donde residentes y visitantes disfrutaron gastronomía local, presentaciones en vivo y el entusiasmo de los emprendedores participantes. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Sabores locales, emprendimientos emergentes y espectáculos animan una jornada que marca la identidad de la región salvadoreña. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)