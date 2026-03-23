Christina Aguilera, Christian Nodal y Juanes desataron la locura en la segunda noche del Festival Picnic en Costa Rica

La segunda jornada del Festival Picnic en Costa Rica se convirtió en una auténtica fiesta masiva donde la energía de los asistentes no se detuvo. Con presentaciones estelares de Christina Aguilera, Christian Nodal y Juanes, el evento alcanzó uno de sus puntos más altos entre coreografías, gritos y momentos memorables que hicieron vibrar a un público entregado de principio a fin.

Miles de personas de Costa Rica y del extranjero participaron en la segunda fecha de Picnic, un festival que ha ganado popularidad en la región. Cortesía: Festival Picnic

Desde la presentación del "line up", Cristina Aguilera fue la artista más esperada por el público en esta segunda fecha. La interprete de "Genie in a bottle" cantó por una hora. Cortesía: Festival Picnic

La segunda fecha del Festival Picnic fue un llenazo total. Cortesía: Centro de Eventos Pedregal

Los grandes éxitos de Christian Nodal fueron de los más esperados y coreados de la noche. El mexicano cerró los conciertos en el stage principal. Cortesía: Festival Picnic

Nodal aprovechó la participación para regalar sombreros entre su público. Cortesía: Festival Picnic

Juanes con su "Camisa Negra" se robó los aplausos de los asistentes, quienes recordaron las mejores canciones de su carrera. Cortesía: Festival Picnic

Los asistentes disfrutaron de más de 12 horas de muy buena música y ambiente. Cortesía: Festival Picnic

La legendaria banda Enanitos Verdes trajó a Costa Rica sus grandes hits de 47 años de carrera musical. Cortesía: Festival Picnic

El Centro de Eventos Pedregal fue el lugar perfecto para recibir a miles de fanáticos en ambas fechas. Cortesía: Centro de Eventos Pedregal

Los asistentes lucieron sus mejores "outfits" con temáticas muy variadas pero que ofrecieran elegancia, sensualidad y comodidad. Cortesía: Centro de Eventos Pedregal

Los asistentes disfrutaron al máximo cada una de las presentaciones de sus artistas favoritos. Cortesía: Festival Picnic

El público tuvo la oportunidad de recibir regalías en los stands de las marcas patrocinadoras del evento. Cortesía: Centro de Eventos Pedregal

Jhayco puso a vibrar el escenario con su participación de una hora. El artista fue de los más esperados de la tarde. Cortesía: Festival Picnic

El puertoriqueño Lunay fue de los artistas que se encargaron de abrir los conciertos en el escenario principal de Picnic. Cortesía: Festival Picnic

Pese al frío de la noche, la energía de los asistentes no se apagó y corearon cada uno de los éxitos de los artistas invitados. Cortesía: Festival Picnic

Los asistentes disfrutaron de conciertos, gastronomía y juegos mecánicos. Cortesía: Centro de Eventos Pedregal

El sol de la tarde y el buen clima en la provincia herediana, conviertieron el arranque de la actividad en todo un éxito. Cortesía: Festival Picnic

El rapero argentino, Trueno, llenó de calor el escenario y hasta cantó sin camisa lo que pusó a sus seguidoras a gritar. Cortesía: Festival Picnic

Danny Ocean fue el encargado de ponerle fin al evento. Su éxito "Me rehúso" fue coreado por miles de seguidores. Cortesía: Festival Picnic

La segunda fecha del Festival Picnic en Costa Rica no solo confirmó el poder de convocatoria del evento, sino que consolidó su lugar como uno de los espectáculos musicales más importantes de la región. Con una combinación de estrellas internacionales, producción de alto nivel y un público entregado, el festival dejó claro que la música en vivo sigue siendo una experiencia colectiva capaz de marcar momentos inolvidables y convertir cada jornada en un verdadero fenómeno cultural.