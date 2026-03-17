27 fotos del acto por el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel

Javier Milei lideró el acto por el 34 aniversario del atentado a la embajada de Israel y reiteró el compromiso argentino contra el terrorismo
Fotografía: Jaime Olivos, AFP
El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela (C), habla junto al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno (C-I), el empresaro argentino Marcelo Mindlin, y el diplomático israelí nacido en Argentina, Dani Dayan (D), durante una ceremonia para conmemorar el 34º aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires que causó la muerte de 29 personas y dejó 200 heridos, en la Plaza de la Embajada de Israel en Buenos Aires. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, llega a una ceremonia para conmemorar el 34º aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires.
El Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, llega a una ceremonia para conmemorar el 34º aniversario del atentado en la embajada de Israel.
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto, presente en la conmemoración del brutal atentado ocurrido en 1992
La Justicia argentina reconoció por primera vez los atentados contra la embajada e AMIA como crímenes de lesa humanidad
Irán y Hezbolá fueron responsabilizados judicialmente como ejecutores materiales de los atentados de 1992 y 1994 en Argentina
Mindlin junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni
El senador Juan Manzur llegando al acto
El Gobierno creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo para bloquear financiamiento ilícito
La convocatoria principal tuvo lugar el 17 de marzo a las 14.30 en Arroyo y Suipacha, donde ocurrió el atentado en 1992
Personas asisten a una ceremonia para conmemorar el 34º aniversario del atentado, en la Plaza de la Embajada de Israel en Buenos Aires.
Milei advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo mundial y criticó la indiferencia de las organizaciones internacionales ante esta amenaza.
El embajador Sela durante un pasaje del acto de conmemoración.
La explosión en la sede diplomática de Israel causó 29 muertos y más de 250 heridos, y afectó instituciones y viviendas cercanas
La Embajada de Israel lanzó la campaña 'La primera vez no se olvida' para el 34º aniversario del atentado en Buenos Aires
El ingreso del canciller Pablo Quirno al acto.
Guillermo Yenco (centro), vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en la ceremonia.
El ingreso al acto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La diputada de la Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet
El presidente subrayó que la batalla contra el antisemitismo y el terrorismo exige acción constante y defensa de los valores democráticos en Argentina
La senadora Patricia Bullrich, presente en el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel
El atentado de 1992 fue atribuido a Hezbollah con apoyo de Irán, según la información oficial de la Embajada de Israel
El presidente destacó el posicionamiento geopolítico de su gobierno en este momento histórico
El lema resalta el efecto imborrable de las primeras experiencias, comparando vivencias personales con la irrupción del terrorismo en Argentina
Durante la jornada del acto de conmemoración se realizó un fuerte operativo de seguridad en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires
La Embajada de Israel reafirma su compromiso con la memoria histórica y el debate sobre los atentados en Argentina en un contexto global de nuevas amenazas