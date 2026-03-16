Mercados de El Salvador se llenaron de la alegría del anime y el K-pop este fin de semana

Asistentes disfrazados de personajes como Roronoa Zoro, Bulma y Nezuko Kamado posan en el Festival Otaku, mostrando su pasión por el anime y manga. (Dirección de Mercados Nacionales)
Asistentes disfrutan de los disfraces de cosplay y personajes de anime en el vibrante evento en el Mercado Miguelito. (Dirección de Mercados Nacionales)
Un cosplayer de The Mandalorian, sosteniendo un rifle y llevando a Grogu, posa frente a un telón de fondo con personajes de Pokémon y motivos japoneses en el Mercado San Miguelito. (Dirección de Mercados Nacionales)
El mercado San Miguelito se convierte en epicentro cultural: concurso de disfraces, anime en directo y un fin de semana lleno de sorpresas (Dirección de Mercados Nacionales)
Un programa que incluyó concursos, shows musicales y una degustación culinaria reunió a grupos familiares y aficionados al género, quienes disfrutaron de una experiencia diferente entre los pasillos del mercado. (Dirección de Mercados Nacionales)
Entre tradición y modernidad: cómo los festivales de cultura pop transforman la vida comunitaria en San Salvador (Dirección de Mercados Nacionales)
La Dirección de Mercados Nacionales revolucionó el típico mercado con zonas para cosplayers, competencias creativas y shows musicales que sumergieron a los asistentes en lo mejor del universo otaku y coreano. (Dirección de Mercados Nacionales)
El mercado tradicional fue escenario de una fiesta multicultural donde la gastronomía, los personajes animados y los shows musicales compartieron protagonismo. Experiencias únicas y emoción para grandes y chicos. (Dirección de Mercados Nacionales)
Familias enteras disfrutaron de música, actividades y disfraces en un evento que rompió con la rutina. El ritmo asiático y la creatividad inundaron cada rincón del tradicional espacio. (Dirección de Mercados Nacionales)
En el departamento de Santa Ana, al occidente del país, también hubo divertidas actividades. (Dirección de Mercados Nacionales)
Las actividades en el mercado se planearon para unir a las familias en las mismas actividades. (Dirección de Mercados Nacionales)
Al caer la tarde, los asistentes del mercado disfrutaron de la vista con música en vivo. (Dirección de Mercados Nacionales)