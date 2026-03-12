34 fotos del cocktail de AmCham en Argentina Week en Nueva York

AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino. Horacio Marín y Marcos Bulgheroni recibieron el diploma por SESA
Palabras de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, recibe el Premio AmCham al Empresario Argentino del Año 2025
El saludo de los gobernadores en cocktail de AmCham, cerrando la AW 2026
Eric Olson, encargado de la Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina; Mariana Schoua, presidente de AmCham; y Alejandro Oxenford, Embajador de Argentina en Estados Unidos
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía de la Nación
Facundo Gómez Minujin, Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, junto a Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación.
Palabras de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, y ganador del Premio AmCham al Empresario Estadounidense del Año 2025
Los gobernadores presentes en el cocktail de AmCham para cerrar la Argentina Week
Marín recibió otro diploma por YPF
Nicolás Henrichsen (director de comunicación), Mariana Schoua (presidente) y Marina Senestro (directora de asuntos gubernamentales) de AmCham Argentina
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, y Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham, junto a Ignacio Torres, gobernador de la Provincia del Chubut.
Alfredo Cornejo, gobernador de la Provincia de Mendoza, junto a Nicolás Henrichsen, Marina Senestro, Ana Luz Fundaró y Mariana Schoua, autoridades de AmCham Argentina.
Nicolás Henrichsen, Mariana Schoua y Marina Senestro (AmCham) con Luis Caputo
Guillermo Malm Green (Brons & Salas), Mariana Schoua (presidente de AmCham Argentina) y Santiago Bausili (presidente del BCRA)
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, junto a Jimena Latorre, Ministra de Energia, Mineria y Medio Ambiente de Mendoza
Sebastián Aveille, Country Manager de Microsoft Argentina, junto a Mariana Schoua, Nicolás Henrichsen y Marina Senestro, autoridades de AmCham
Gobernadores provinciales junto Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF.
Marina Shoua, presidente de AmCham Argentina, y Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina, junto a Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, y su esposa.
Discurso de apertura de Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación.
María Eugenia Sampaliones (Newmont) y Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina
María Eugenia Sampalione (Newmont), Daniel González (secretario de Energía y Minería de la Nación), Mariana Schoua, Marina Senestro y Nicolás Henrichsen (AmCham)
Gustavo Campos, presidente de AmCham Región Centro; Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Ana Luz Fundaró, gerenta de AmCham Región Centro.
Andrea Peña Niño, autoridad del Board de AmCham y Country Sales Manager de Unites Airlines, junto a Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmChma Argentina.
CEOs y empresarias argentinas dijeron presente en el cocktail de AmCham para cerrar la AW 2026
Alejandro Oxenford, Embajador argentino en los Estados Unidos, y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, junto a Mariana Schoua, Marina Senestro y Nicolás Henrichsen, autoridades de AmCham.
Eric Olson (encargado de la Sección Comercial de la Embajada de EEUU en Argentina), Mariana Schoua (AmCham) Ignacio Torres (gobernador de la Provincia del Chubut), Marina Senestro (AmCham), Martín Genesio (AES) y Nicolá
AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino
AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estadode la Nación, junto a Nicolás Henrichsen, Mariana Schoua y Marina Senestro, autoridades de AmCham.
Eric Olson, encargado de la Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, entrega el Premio AmCham al Empresario Argentino del Año 2025 a Miguel Galuccio (Vista Energy).
AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino