Las mejores fotos de las masivas marchas internacionales por el Día de la Mujer

Mujeres en zancos, del colectivo Gigantes na Luta, sostienen girasoles de plástico en el aire durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Mujeres en zancos del colectivo Gigantes na Luta llevan una pancarta que dice "Juntos somos gigantes" durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Las mujeres participan en una performance organizada por el colectivo Gigantes na Luta durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Un hombre sostiene un ramo de girasoles de plástico mientras mujeres con zancos del colectivo Gigantes na Luta se sientan al fondo el día de una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Las mujeres participan en una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Madrid, España.
Las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Barcelona, España.
Una mujer realiza la danza Tumbera, una danza tradicional xileana, mientras las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Barcelona, España.
Una mujer sostiene un cartel que dice "Mi cuerpo y mis pezones no serán criminalizados" mientras las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Barcelona, España.
Las mujeres llevan una pancarta durante una manifestación bajo el lema "feminista, solidaria, sindicalizada" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Berlín, Alemania.
Una mujer sostiene un cartel en kurdo que dice "No a las masacres de mujeres", mientras la gente participa en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía.
Una mujer sostiene un bebé durante una manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.
Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.
La gente sostiene una pancarta que dice "No a la guerra" durante una manifestación que conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.