Fotos Al 100

Las mejores fotos de las masivas marchas internacionales por el Día de la Mujer

Miles de mujeres se movilizaron en ciudades como Río de Janeiro, Madrid, Barcelona, Berlín, y Estambul para conmemorar su día

Guardar
Mujeres en zancos, del colectivo
Mujeres en zancos, del colectivo Gigantes na Luta, sostienen girasoles de plástico en el aire durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Mujeres del colectivo Gigantes na
Mujeres del colectivo Gigantes na Luta sostienen girasoles de plástico en el aire durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Mujeres en zancos del colectivo
Mujeres en zancos del colectivo Gigantes na Luta llevan una pancarta que dice "Juntos somos gigantes" durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Las mujeres participan en una
Las mujeres participan en una performance organizada por el colectivo Gigantes na Luta durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Un hombre sostiene un ramo
Un hombre sostiene un ramo de girasoles de plástico mientras mujeres con zancos del colectivo Gigantes na Luta se sientan al fondo el día de una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro, Brasil.
Las mujeres participan en una
Las mujeres participan en una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Madrid, España.
Las mujeres participan en una
Las mujeres participan en una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Madrid, España.
Las mujeres marchan para protestar
Las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Barcelona, ​​España.
Una mujer realiza la danza
Una mujer realiza la danza Tumbera, una danza tradicional xileana, mientras las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Barcelona, ​​España.
Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel que dice "Mi cuerpo y mis pezones no serán criminalizados" mientras las mujeres marchan para protestar contra la desigualdad de género y conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Barcelona, ​​España.
Las mujeres llevan una pancarta
Las mujeres llevan una pancarta durante una manifestación bajo el lema "feminista, solidaria, sindicalizada" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Berlín, Alemania.
Las mujeres sostienen carteles durante
Las mujeres sostienen carteles durante una manifestación bajo el lema "feminista, solidaria, sindicalizada" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Berlín, Alemania.
Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel en kurdo que dice "No a las masacres de mujeres", mientras la gente participa en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía.
Una mujer sostiene un bebé
Una mujer sostiene un bebé durante una manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.
Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.
La gente sostiene una pancarta
La gente sostiene una pancarta que dice "No a la guerra" durante una manifestación que conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Atenas, Grecia.

(con imágenes de Reuters)

Temas Relacionados

muejresDía Internacional de la Mujermarchas

Últimas noticias

Vuelve a subir la temperatura

Vuelve a subir la temperatura en el AMBA: cómo estará el tiempo esta semana

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “Sin música la vida sería un error”

Confirmaron que el conductor que mató a dos policías en un choque en Neuquén estaba alcoholizado

Infobae América

La justicia chilena absuelve a

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo

TELESHOW

La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA