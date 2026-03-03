Las imágenes satelitales que muestran el alcance de los ataques de Irán en Medio Oriente

Una vista satelital muestra refugios aéreos tras los ataques estadounidenses e israelíes en Konarak, Irán, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

En la tercera noche de guerra en Medio Oriente, se conocieron las primeras imágenes de los destrozos más significativos contra objetivos estratégicos tanto de Estados Unidos e Israel contra Irán como del régimen frente a los países del Golfo.

Durante la noche se registraron bombardeos cruzados entre Israel e Irán, así como ataques de Teherán contra países aliados de Estados Unidos. Además, Israel lanzó una nueva ofensiva sobre Beirut, la capital de Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras clave del grupo chií Hezbollah.

Una vista satelital muestra búnkeres de almacenamiento destruidos tras los ataques estadounidenses e israelíes en Konarak, Irán, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

Una imagen satelital muestra una fragata en llamas en la base naval de Konarak, Irán, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

“Los golpes más duros aún están por venir de los militares estadounidenses”, advirtió el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a los periodistas antes de informar a los miembros del Congreso sobre la operación en Irán. El Pentágono fue el primero en hablar de la misión y nombrarla como “Furia Épica”.

Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Una imagen satelital difundida horas después de la ofensiva conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní mostró el impacto directo de los ataques sobre la cúpula del poder en Teherán. En la fotografía se observa una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en el complejo de seguridad que alberga la residencia y las oficinas del líder supremo del régimen.

Este complejo, considerado uno de los puntos más vigilados de la capital iraní, funciona como centro de operaciones y sede de altos funcionarios del régimen. El ataque, parte de una campaña de bombardeos de gran envergadura tras semanas de amenazas cruzadas, tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del liderazgo de la república islámica.

Una imagen satelital muestra humo elevándose en la refinería de petróleo de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Ras Tanura, Arabia Saudita, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS)

Imagen satelital del puerto de Jebel Ali, después de que uno de los atracaderos se incendiara debido a los restos de un misil interceptado, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

La intensidad de los ataques, el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei, y la ausencia de un plan de salida claro prepararon el terreno para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance.

Lugares considerados refugios en Oriente Medio, como Dubái, han sido blanco de ataques aéreos. Los precios de la energía registran fuertes aumentos y los aliados de Estados Unidos se han comprometido a colaborar en la interceptación de misiles y drones iraníes.

Una vista satelital muestra buques y edificios navales destruidos tras los ataques estadounidenses e israelíes en Konarak, Irán, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

Imagen satelital del sistema de radar destruido en la base aérea de Zahedan, Irán, 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que la ofensiva contra Irán está lejos de alcanzar su punto máximo y advirtió que la fase más contundente de los ataques aún no ha comenzado.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con CNN.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a Fox News que “esta será una acción rápida y decisiva” y sostuvo que “depende del pueblo de Irán, en última instancia, cambiar el gobierno... Estados Unidos e Israel juntos están creando las condiciones para que lo hagan”.

Una vista satelital muestra el puerto de Bandar Abbas y un buque alcanzado en un ataque durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bandar Abbas, provincia de Hormozgan, Irán, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS)

Imagen satelital de un complejo residencial destruido perteneciente al líder supremo iraní, en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

Sistemas de radar, bases militares, fragatas, barcos petroleros y refinerías de petróleo fueron algunos de los objetivos de los ejércitos involucrados en el conflicto.

La imagen satelital de la residencia de Ali Khamenei un día después del ataque. El líder supremo iraní murió el 28 de febrero y su muerte fue confirmada en primera instancia por Trump, y luego por la televisión estatal de Irán.

Imagen satelital de una zona industrial cubierta de humo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026 (REUTERS)

Una imagen satelital muestra humo negro en la residencia de Ali Khamenei minutos más tarde del impacto de un ataque lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán (REUTERS)