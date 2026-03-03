Fotos Al 100

Las fotos del derrumbe de un garage en Parque Patricios

El patio interno de un complejo de viviendas se derrumbó sobre el subsuelo. Hay 200 vecinos evacuados

No hay heridos ni personas
No hay heridos ni personas atrapadas por el incidente, aunque fueron evacuados unos 200 vecinos (Maximiliano Luna)
Se produjo durante la madrugada
Se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900, en el predio de Estación Buenos Aires.
El operativo incluyó la evacuación
El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos, mientras que la división K9 realiza tareas de búsqueda entre los escombros.
Cerca de las 4:45, se
Cerca de las 4:45, se derrumbó el patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo
El complejo habitacional forma parte
El complejo habitacional forma parte de PROCREAR
Los residentes fueron evacuados durante
Los residentes fueron evacuados durante la madrugada. Actualmente, no se puede ingresar al edificio
En el subsuelo del complejo
En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros.
La Guardia de Auxilio también
La Guardia de Auxilio también fue convocada para evaluar las condiciones estructurales del edificio
Al momento del derrumbe, la
Al momento del derrumbe, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua
Una vecina contó que, al
Una vecina contó que, al momento del derrumbe, se despertaron por un fuerte ruido, similar a un “estruendo” o una “explosión”
"Lo más complejo es que
"Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando”, sostuvo una vecina
“El patio era como una
“El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió", opinó otra testigo
El predio Estación Buenos Aires
El predio Estación Buenos Aires está compuesto por 56 edificios y más de 2.300 departamentos
Las pérdidas, por el momento,
Las pérdidas, por el momento, son materiales
Durante el operativo de las
Durante el operativo de las autoridades, se procedió a cortar la energía de los vehículos que habían quedado con las alarmas activadas.

