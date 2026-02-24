Cuatro años de guerra en Ucrania en fotos: el conflicto que cambió Europa

Una mujer embarazada gravemente herida durante un bombardeo ruso es evacuada de una maternidad en Mariupol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. La mujer no sobrevivió (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Una mujer embarazada evacuada de una maternidad bombardeada en Mariupol. Cadáveres en fosas comunes. Familias huyendo bajo puentes destruidos. Cuatro años después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, las imágenes del conflicto siguen documentando lo que se convirtió en la guerra más devastadora en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El combate entra ahora en su quinto año sin señales claras de cesar, mientras negociaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump intentan, hasta ahora sin éxito, acercar a Moscú y Kiev.

Ucranianos se agolpan bajo un puente destruido mientras intentan huir cruzando el río Irpin en las afueras de Kiev, Ucrania, el sábado 5 de marzo de 2022 (AP/Emilio Morenatti, Archivo)

Un hombre recupera objetos de un comercio que se incendió en un ataque ruso en Kharkiv, Ucrania, el viernes 25 de marzo de 2022 (AP/Felipe Dana, Archivo)

Cuerpos son depositados en una fosa común en las afueras de Mariupol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Un oficial de policía ucraniano se cubre frente a un edificio en llamas alcanzado por un ataque aéreo ruso en Avdiivka, Ucrania, el viernes 17 de marzo de 2023 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

El costo humano es inconmensurable. La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU contabilizó al menos 14.999 civiles muertos desde el inicio de la invasión total —una cifra que la propia organización considera subestimada— y más de 40.600 heridos. Entre los fallecidos hay al menos 763 niños. El año 2025 fue el más letal para la población civil desde 2022: murieron 2.514 civiles y resultaron heridas 12.142 personas, un incremento del 31% respecto al año anterior. Los ataques rusos destruyeron o dañaron 2.347 instalaciones de salud y afectaron la atención médica en 2.851 ocasiones, según la Organización Mundial de la Salud.

Un perro permanece junto al cuerpo de una anciana asesinada dentro de una vivienda en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022 (AP/Felipe Dana, Archivo)

Un lanzacohetes múltiple ucraniano BM-21 "Grad" de la 95.ª Brigada de Asalto Aéreo dispara hacia posiciones rusas en la línea del frente cerca de Kreminna, Ucrania, el jueves 9 de marzo de 2023 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Los cuerpos de varias personas yacen semienterrados en una fosa común en Motyzhyn, cerca de Kiev, Ucrania, el lunes 4 de abril de 2022 (AP/Efrem Lukatsky, Archivo)

Una mujer llora durante la ceremonia fúnebre de Ihor Kusochek, un soldado ucraniano de la brigada Azov, en Bobrovytsia, región de Chernígov, Ucrania, el viernes 4 de octubre de 2024 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Una mujer transita por una calle cubierta de escombros donde se encuentran vehículos militares rusos destruidos en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022 (AP/Rodrigo Abd, Archivo)

Las pérdidas militares son igualmente enormes, aunque difíciles de verificar de forma independiente. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó que entre ambos bandos podría haber hasta 1,8 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos. Rusia habría sufrido 1,2 millones de bajas, incluidas hasta 325.000 muertes en combate —la mayor cantidad de bajas militares de cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, según el CSIS. Ucrania, por su parte, registraría entre 500.000 y 600.000 bajas, con hasta 140.000 muertos. El presidente Volodimir Zelensky afirmó a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos perdieron la vida en la guerra.

Médicos militares ucranianos atienden a un compañero herido evacuado del campo de batalla en un hospital de la región de Donetsk, Ucrania, el lunes 9 de enero de 2023. El militar no sobrevivió (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Un militar ucraniano llama a gritos a los paramédicos frente a los cuerpos de personas fallecidas tras un ataque con cohetes rusos en el mercado de alimentos en el centro de la ciudad de Kostiantynivka, Ucrania, el miércoles 6 de septiembre de 2023 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Un soldado ucraniano herido yace en un autobús de evacuación médica operado por voluntarios de la organización de paramédicos Hospitallers en Donetsk, Ucrania, el miércoles 22 de marzo de 2023 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Socorristas transportan en camilla a una mujer herida fuera de una casa destruida por un ataque aéreo ruso en un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de abril de 2025 (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

En el campo de batalla, el avance ruso ha sido lento y costoso. Moscú ocupa actualmente el 19,4% del territorio ucraniano, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, pero en el último año solo logró ganar un 0,79% adicional del país en una guerra de desgaste que ha exigido un precio enorme en tropas y blindados. Antes de la invasión a gran escala, Rusia ya controlaba cerca del 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes del Donbás. Mientras tanto, el apoyo militar externo a Kiev cayó un 13% el año pasado respecto al promedio del período 2022-2024, en parte porque el gobierno de Trump suspendió el envío de armas estadounidenses. Europa intentó compensar la diferencia, incrementando su ayuda militar en un 67%.

La nieve cubre la fotografía de un militar ucraniano caído en el centro de Kiev, Ucrania, el martes 12 de marzo de 2024 (AP/Vadim Ghirda, Archivo)

Una persona herida en un ataque ruso yace dentro de una ambulancia antes de ser trasladada a un hospital en Jersón, Ucrania, el jueves 24 de noviembre de 2022 (AP/Bernat Armangue, Archivo)

Un hombre planta girasoles en su jardín entre un tanque ruso dañado y su torreta en el pueblo de Velyka Dymerka, región de Kiev, Ucrania, el miércoles 17 de mayo de 2023 (AP/Efrem Lukatsky, Archivo)

Múltiples heridas son visibles en el rostro de Kostiantyn Bychek durante una visita hospitalaria en Kiev, Ucrania, el 25 de abril de 2025. Resultó herido en un ataque ruso (AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Militares ucranianos caminan por un bosque carbonizado a lo largo de la línea del frente, a pocos kilómetros de Andriivka, región de Donetsk, Ucrania, el sábado 16 de septiembre de 2023 (AP/Mstyslav Chernov, Archivo)

Carpas de emergencia son instaladas en un barrio residencial donde la gente puede calentarse tras los ataques aéreos regulares de Rusia contra la infraestructura energética del país, que dejan a los residentes sin electricidad, agua y calefacción en pleno invierno, en Kiev, Ucrania, el jueves 15 de enero de 2026 (AP/Vladyslav Musiienko, Archivo)

El conflicto también desplazó a millones de personas. Casi 5,9 millones de civiles ucranianos abandonaron el país —5,3 millones de ellos encontraron refugio en Europa— y otros 3,7 millones se desplazaron dentro de las fronteras nacionales, sobre una población previa a la guerra de más de 40 millones de habitantes. Cuatro años después, las carpas de emergencia en los barrios de Kiev para paliar los cortes de luz y calefacción en pleno invierno, las ceremonias fúnebres de soldados jóvenes y las ciudades marcadas por los escombros son el retrato de un país que resiste, pero que sangra.