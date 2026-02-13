30 fotos de la crisis en Cuba: sin combustible ni turismo, depende de la ayuda humanitaria

Marlene Rodríguez, de 45 años, trabajadora del sector turístico, limpia su casa, mientras Estados Unidos impide que los envíos de petróleo lleguen a la isla, en Cárdenas, Cuba, el 10 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Turistas rusos se preparan para abordar un vuelo de regreso en medio de la crisis energética de Cuba en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez en Varadero, Cuba, el 12 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Turistas rusos saliendo de Varadero, Cuba de regreso a su país por la crisis en la isla, el 12 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
La UE dice estar en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba para enviar ayuda a los ciudadanos
La turista rusa Daria habla con periodistas a su llegada en un vuelo de regreso de Rossiya Airlines desde Cuba en medio de la escasez de combustible para aviones en la isla, en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo en las afueras de Moscú, Rusia, el 13 de febrero de 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova
La hermana Gertrudis prepara comida en quemadores de gas para personas mayores en un comedor de la Iglesia Católica en el barrio de Guanabacoa, La Habana. En toda Cuba, las familias luchan por hacer frente a los constantes apagones y la escasez, que se agravan bajo la presión económica del presidente estadounidense Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana, empujando a las personas hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Un turista camina solo por una calle de La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Turistas toman un taxi con su equipaje en una calle de La Habana hacia el aeropuerto para abandonar la isla el. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
El carbonero Elio Galván, de 44 años, muestra las manos mientras espera clientes junto a un cartel que anuncia su producto en una calle de La Habana el 6 de febrero de 2026. En toda Cuba, las familias luchan por hacer frente a los constantes apagones y la escasez, que se agrava bajo la presión económica del presidente estadounidense Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana, empujando a las personas hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Personas caminan por una calle vacía en La Habana. El régimen cubano anunció el 6 de febrero medidas de emergencia para abordar la grave crisis energética agravada por las sanciones estadounidenses, incluyendo la adopción de una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Barrenderos empujan un carrito mientras caminan por una tranquila calle de La Habana. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Turistas rusos se preparan para abordar un vuelo de regreso mientras Estados Unidos bloquea los envíos de petróleo a la nación isleña, en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez en Varadero, Cuba. REUTERS/Norlys Perez
Personas caminan por una calle sola de La Habana debido a la falta de combustible casi no circulan autos(Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
El turista y fotógrafo francés Alain Bernard (izq.), de 78 años, camina con su cámara en La Habana Vieja. REUTERS/Norlys Perez
Un turista toma fotografías en el Malecón solitario en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Pérez
Coches de época esperan en una fila para llenar sus tanques de gasolina en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Perez
Personas transitan en vehículos por una calle inundada en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón en La Habana (Cuba). La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Personas caminan por El Boulevard de San Rafael en La Habana (Cuba). La presión de EE.UU. y el plan de emergencia del régimen cubano están paralizado progresivamente la isla en una deriva de incierta proyección en el tiempo, desde las carreteras a las oficinas estatales y los servicios públicos hasta los aeropuertos, que enfrentan cambios en su tráfico aéreo por el fin del combustible disponible para la aviación. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Vista de autos en la calle mientras el régimen comunista de Cuba detalla un plan de amplio alcance para proteger los servicios esenciales y racionar el combustible en desafío a un esfuerzo de EEUU para cortar el suministro de petróleo, en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Perez
Un hombre pasa junto a una gasolinera sin combustible, ubicada cerca de la embajada de Estados Unidos (al fondo) en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El vendedor ambulante Félix Martínez, de 56 años, lee una revista, mientras el régimen comunista de Cuba detalla un amplio plan para garantizar el suministro de combustible a sectores clave, desafiando el esfuerzo de Estados Unidos de cortar el suministro de petróleo a la isla caribeña, La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Pérez
Un vendedor de helados monta en bicicleta mientras en una Cuba afectada por el desabastecimiento de combustible. REUTERS/Norlys Perez
Un vendedor ambulante cruza la calle con poca circulación de personas debido a la crisis que atraviesa la isla. REUTERS/Norlys Perez
Jorge Fernández empuja su triciclo transportando material de construcción por una calle en medio de la crisis energética cubana. REUTERS/Norlys Perez
Una vista de autos en la calle deterioradas de Cuba en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, falta de electricidad y turistas. REUTERS/Norlys Perez
Un hombre arregla una bicicleta mientras los cubanos se preparan para las medidas de escasez de combustible después de que Estados Unidos endureciera el bloqueo al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Pérez
La gente espera transporte mientras los cubanos se preparan para las medidas de escasez de combustible después de que Estados Unidos endureciera el bloqueo al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Pérez
Un conductor llena el tanque de gasolina de su auto en una gasolinera mientras el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anuncia que su gobierno implementará un plan la próxima semana para enfrentar la escasez de combustible a medida que Estados Unidos intenta bloquear el suministro de petróleo, en La Habana, Cuba. REUTERS/Norlys Perez
Manuela Labori (c) y otras mujeres cubanas esperan junto a cajas y bolsas con alimentos e insumos básicos para enviar a sus familiares en la isla este viernes, en Miami (EE.UU.). EFE/Alberto Boal