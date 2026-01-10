Fotos Al 100

27 fotos: Argentina, Uruguay e Israel se encontraron en Punta del Este para impulsar negocios e innovación tecnológica

En el marco de Punta Tech, se llevó a cabo una nueva edición del Networking Cocktail: Punta Tech-Israel Edition

A la derecha, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto, junto a Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay, y el empresario, Pablo Brenner
La embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, destacó el valor de la innovación como motor de cooperación y desarrollo entre Israel y América Latina: “Confiamos en que el diálogo, el entendimiento mutuo, los intereses económicos y la cooperación académica sigan sirviendo de puente entre las naciones para el beneficio de nuestros pueblos. La innovación crece cuando se comparte. Eventos como éste reflejan que Israel, Uruguay, Argentina y otros países de la región tienen mucho para construir juntos. Ese es el espíritu con el que Israel seguirá trabajando junto a sus amigos y socios en todo el mundo"
Yanina Kogan, directora de Fundación TAEDA
Mario Montoto y Simón Waisrub, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay- Israel
El diputado nacional, Carlos Rydström (Uruguay)
Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
Yanina Kogan y Juan Pablo Maglier
Simón Waisrub, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay- Israel, junto a Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay, y Mario Montoto
Marisa Koifman y Mario Montoto
Carol Ponczek (área comercial de la embajada de Israel en Uruguay); Ilana Soloducho Kashmir de Pearl Cohen; Simón Waisrub, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí; Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay; Mario Montoto y Yanina Kogan
María Luisa Macchiavello, directora y accionista de Droguería del Sud S.A. y Laboratorios Temis Lostaló, y Andrea Grobocopatel, presidente de Fundación Flor
Juan Robledo, coordinador editorial de El Observador (Uruguay) y el economista uruguayo, Ignacio Munyo
El intendente de Salto (Uruguay), Carlos Albisu
El diputado nacional, Pablo Abdala (Uruguay)
La iniciativa fue organizada por
La iniciativa fue organizada por la embajada de Israel en Uruguay, la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Surely, Pearl Cohen, CAE Business Advisors y CPA Ferrere y Ferrere
Emilio Kaplan y Mario Montoto
El empresario Manuel Felder, miembro de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Lina Anllo, directora del Women Economic Forum Argentina, junto a su marido Diego Cani y su hijo Santino
El empresario Fernando Storchi, fundador de Megatlon
Andrés Kaplan, Daniel Itzacovich y Emilio Kaplan
El diputado nacional, Fermín Farinha (Uruguay)
Mario Montoto y su hijo, Francisco
El diputado nacional, Diego Echeverría (Uruguay)
Simón Waisrub, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay- Israel, junto a Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay, y Mario Montoto
Claudio Doller y Fernando Garabato (BDO)
Los empresarios uruguayos, Pablo Brenner y Sergio Grinbaum
Argentina, Uruguay e Israel se encontraron en Punta del Este para impulsar negocios e innovación tecnológica (RSFotos)

