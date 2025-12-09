Las mejores fotos de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

08 Dic, 2025 09:24 p.m. EST
Sabrina Rojas deslumbró en rosa pastel mientras conducía la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine Ana Garibaldi apostó por una silueta clásica con camisa blanca y vestido negro, una combinación que destacó en la alfombra Daniel Ambrosino y Gabriel Hochbaum, presentes en la gala de los Martín Fierro de Cine 2025 (RS Fotos) Con una sonrisa y un look impecable, Guido Záffora abrió la transmisión desde la alfombra roja La Usina del Arte se transformó en el gran escenario del cine argentino: así se veía la sala instantes antes de la ceremonia Con un diseño de líneas simples y un beauty de sello propio, Zoe Hochbaum brilló sin estridencias en la gala La entrada del auditorio, ambientada para recibir a los invitados de los Martín Fierro de Cine 2025 Gabriel y Zoe Hochbaum se mostraron cómplices y cariñosos en su paso por la alfombra roja Augusto Tartúfoli aportó estilo y humor a la conducción de la alfombra roja Manu Fanego y Zoe Hochbaum posaron juntos con looks en total black, una dupla que destacó por su estilo minimalista y sofisticado Ambrosino recorrió la previa con micrófono en mano y una impecable presencia en total black Zoe Hochbaum apostó por un look minimalista y elegante en negro, uno de los más sobrios y sofisticados Benito Fernández sorprendió con un outfit que mezcló formalidad y un toque personal inconfundible “El Purre” y Malena Ratner deslumbraron en la alfombra roja con un look coordinado en tonos oscuros Con un look cómodo y clásico, Gabriel Hochbaum recorrió los pasillos del evento antes del comienzo de la ceremonia El director Armando Bo junto al actor Victor Bo Facundo Bogarin, Hernán Cuevas y Jonatan Jairo Nugnes se mostraron relajados y sonrientes en la previa de la gala Maite Lanata deslumbró con un vestido de recortes y encaje, uno de los looks más llamativos de la alfombra roja Luciano Cáceres y Teté Coustarot, la dupla elegida para conducir la ceremonia, brillaron en su llegada a la alfombra roja Luciano Cáceres deslumbró con un traje clásico y detalles sutiles de brillo en su rol de conductor de la ceremonia Entre risas y complicidad, Gimena Accardi y Guido Záffora posaron para las cámaras en una noche marcada por el brillo y la moda Guillermo Pfening apostó por un traje oversize en tonos neutros, uno de los looks más relajados y modernos de la noche Ariel Staltari apostó por un look clásico en negro, uno de los estilismos más tradicionales de la noche El Chato Prada fue uno de los presentes en el evento Con confianza y un estilo que fusiona lo clásico y lo vanguardista, “El Purre” desfiló por la alfombra roja Teté Coustarot deslumbró con una capa estampada que homenajeó clásicos del cine y la cultura La Tigresa Acuña, nominada como Revelación en el Martín Fierro de Cine y Series, junto a su marido Ramiro Chaparro Con una propuesta de moda experimental y de espíritu urbano, Toto Kirzner recorrió la alfombra de los Martín Fierro de Cine con un estilo propio Con brillos y un diseño ceñido al cuerpo, Adriana Aguirre sumó glamour clásico a la alfombra roja Erika De Sautu Riestra, actriz de En el barro, despampanante en un vestido azul Paula Hernández y Luis Ziembrowski La Tigresa Acuña Tartu, Sabrina Rojas y Guido Záffora fueron parte de la alfombra roja Lorena Vega, la actriz que ganó popularidad como la psicóloga de Envidiosa El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes Eugenia Guerty Los diseñadores Benito Fernández y Fabián Zitta junto a los conductores de la gala, Teté Coustarot y Luciano Cáceres Luis Ventura, presidente de Aptra, antes del comienzo de la ceremonia Natalia Oreiro brindó entrevistas a los medios presentes en la gala El equipo de La mujer de la fila, la película basada en la historia real de Andrea Casamento, en el centro de la imagen Juan Minujín Andrea Pietra, actriz de El Eternauta Barbie Simons eligió un impactante vestido fucsia para la gala Malena Pichot, nominada por su labor en la serie Viudas negras Cacho Rubio, uno de los integrantes insignia de Aptra Boy Olmi Marta González fue homenajeada en el Martín Fierro de Cine y Series 2025 Lorena Vega junto a su marido, Gonzalo Zapico Tartu Payuca, actriz integrante de En el barro Liliana Parodi y Benjamín Vicuña Marco Antonio Caponi María Becerra rodeada por las cámaras y los periodistas Maite Lanata, actriz de En el barro Valentina Zenere, una de las figuras de En el barro, lució despampanante con un vestido corto en rojo pasión Leticia Brédice participó del homenaje a Nueva Reinas Erika De Sautu Riestra Andrea Pietra Benjamín Vicuña estuvo como invitado como parte del elenco de la primera temporada de Envidiosa Valentina Zenere Toda la elegancia de Natalia Oreiro, de rojo Luis Ventura dio las palabras de inicio al Martín Fierro de Cine y Series 2025 La primera fila de la ceremonia tuvo a Leonardo Sbaraglia y su madre, la actriz Roxana Randón; Natalia Oreiro, Esteban Lamothe y su novia, la actriz de Envidiosa, Débora Nishimoto Leticia Brédice subió al escenario para recibir el Martín Fierro honorífico por Nueve Reinas Actor de reparto en cine fue para Ariel Staltari por su labor en Verano Trippin Justina Bustos, ganadora a mejor actriz de reparto en cine por Culpa Cero El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su discurso de apertura Maria Becerra, ganadora de Música original cine y/o serie por su canción para En el Barro Cecilia Dopazo fue parte de la alfombra roja Mónica Antonópulos, parte de la serie Menem y Viudas negras, lució un increíble vestido Leonardo Sbaraglia, divertido frente a los fotógrafos Marta González fue acompañada por sus nietos en su homenaje en la premiación de Aptra Natalia Oreiro, ganadora a mejor actriz protagonista en cine por La mujer de la fila, Además, obtuvo un Martín Fierro de oro Griselda Siciliani asistió junto a Luciano Castro Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani posaron juntos con los galardones que se llevaron por sus trabajos en Menem y Envidiosa
