Fotos Al 100

Las mejores fotos de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

En un evento en la Usina del Arte se desarrolló una nueva edición de la gala de Aptra. Los looks, los brillos y lo más destacado de la gran noche

Sabrina Rojas deslumbró en rosa
Sabrina Rojas deslumbró en rosa pastel mientras conducía la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine
Ana Garibaldi apostó por una
Ana Garibaldi apostó por una silueta clásica con camisa blanca y vestido negro, una combinación que destacó en la alfombra
Daniel Ambrosino y Gabriel Hochbaum,
Daniel Ambrosino y Gabriel Hochbaum, presentes en la gala de los Martín Fierro de Cine 2025 (RS Fotos)
Con una sonrisa y un
Con una sonrisa y un look impecable, Guido Záffora abrió la transmisión desde la alfombra roja
La Usina del Arte se
La Usina del Arte se transformó en el gran escenario del cine argentino: así se veía la sala instantes antes de la ceremonia
Con un diseño de líneas
Con un diseño de líneas simples y un beauty de sello propio, Zoe Hochbaum brilló sin estridencias en la gala
La entrada del auditorio, ambientada
La entrada del auditorio, ambientada para recibir a los invitados de los Martín Fierro de Cine 2025
Gabriel y Zoe Hochbaum se
Gabriel y Zoe Hochbaum se mostraron cómplices y cariñosos en su paso por la alfombra roja
Augusto Tartúfoli aportó estilo y
Augusto Tartúfoli aportó estilo y humor a la conducción de la alfombra roja
Manu Fanego y Zoe Hochbaum
Manu Fanego y Zoe Hochbaum posaron juntos con looks en total black, una dupla que destacó por su estilo minimalista y sofisticado
Ambrosino recorrió la previa con
Ambrosino recorrió la previa con micrófono en mano y una impecable presencia en total black
Zoe Hochbaum apostó por un
Zoe Hochbaum apostó por un look minimalista y elegante en negro, uno de los más sobrios y sofisticados
Benito Fernández sorprendió con un
Benito Fernández sorprendió con un outfit que mezcló formalidad y un toque personal inconfundible
“El Purre” y Malena Ratner
“El Purre” y Malena Ratner deslumbraron en la alfombra roja con un look coordinado en tonos oscuros
Con un look cómodo y
Con un look cómodo y clásico, Gabriel Hochbaum recorrió los pasillos del evento antes del comienzo de la ceremonia
El director Armando Bo junto
El director Armando Bo junto al actor Victor Bo
Facundo Bogarin, Hernán Cuevas y
Facundo Bogarin, Hernán Cuevas y Jonatan Jairo Nugnes se mostraron relajados y sonrientes en la previa de la gala
Maite Lanata deslumbró con un
Maite Lanata deslumbró con un vestido de recortes y encaje, uno de los looks más llamativos de la alfombra roja
Luciano Cáceres y Teté Coustarot,
Luciano Cáceres y Teté Coustarot, la dupla elegida para conducir la ceremonia, brillaron en su llegada a la alfombra roja
Luciano Cáceres deslumbró con un
Luciano Cáceres deslumbró con un traje clásico y detalles sutiles de brillo en su rol de conductor de la ceremonia
Entre risas y complicidad, Gimena
Entre risas y complicidad, Gimena Accardi y Guido Záffora posaron para las cámaras en una noche marcada por el brillo y la moda
Guillermo Pfening apostó por un
Guillermo Pfening apostó por un traje oversize en tonos neutros, uno de los looks más relajados y modernos de la noche
Ariel Staltari apostó por un
Ariel Staltari apostó por un look clásico en negro, uno de los estilismos más tradicionales de la noche
El Chato Prada fue uno
El Chato Prada fue uno de los presentes en el evento
Con confianza y un estilo
Con confianza y un estilo que fusiona lo clásico y lo vanguardista, “El Purre” desfiló por la alfombra roja
Teté Coustarot deslumbró con una
Teté Coustarot deslumbró con una capa estampada que homenajeó clásicos del cine y la cultura
La Tigresa Acuña, nominada como
La Tigresa Acuña, nominada como Revelación en el Martín Fierro de Cine y Series, junto a su marido Ramiro Chaparro
Con una propuesta de moda
Con una propuesta de moda experimental y de espíritu urbano, Toto Kirzner recorrió la alfombra de los Martín Fierro de Cine con un estilo propio
Con brillos y un diseño
Con brillos y un diseño ceñido al cuerpo, Adriana Aguirre sumó glamour clásico a la alfombra roja
Erika De Sautu Riestra, actriz
Erika De Sautu Riestra, actriz de En el barro, despampanante en un vestido azul
Paula Hernández y Luis Ziembrowski
Paula Hernández y Luis Ziembrowski
La Tigresa Acuña
La Tigresa Acuña
Tartu, Sabrina Rojas y Guido
Tartu, Sabrina Rojas y Guido Záffora fueron parte de la alfombra roja
Lorena Vega, la actriz que
Lorena Vega, la actriz que ganó popularidad como la psicóloga de Envidiosa
El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes
Eugenia Guerty
Eugenia Guerty
Los diseñadores Benito Fernández y
Los diseñadores Benito Fernández y Fabián Zitta junto a los conductores de la gala, Teté Coustarot y Luciano Cáceres
Luis Ventura, presidente de Aptra,
Luis Ventura, presidente de Aptra, antes del comienzo de la ceremonia
Natalia Oreiro brindó entrevistas a
Natalia Oreiro brindó entrevistas a los medios presentes en la gala
El equipo de La mujer
El equipo de La mujer de la fila, la película basada en la historia real de Andrea Casamento, en el centro de la imagen
Juan Minujín
Juan Minujín
Andrea Pietra, actriz de El
Andrea Pietra, actriz de El Eternauta
Barbie Simons eligió un impactante
Barbie Simons eligió un impactante vestido fucsia para la gala
Malena Pichot, nominada por su
Malena Pichot, nominada por su labor en la serie Viudas negras
Cacho Rubio, uno de los
Cacho Rubio, uno de los integrantes insignia de Aptra
Boy Olmi
Boy Olmi
Marta González fue homenajeada en
Marta González fue homenajeada en el Martín Fierro de Cine y Series 2025
Lorena Vega junto a su
Lorena Vega junto a su marido, Gonzalo Zapico
Tartu
Tartu
Payuca, actriz integrante de En
Payuca, actriz integrante de En el barro
Liliana Parodi y Benjamín Vicuña
Liliana Parodi y Benjamín Vicuña
Marco Antonio Caponi
Marco Antonio Caponi
María Becerra rodeada por las
María Becerra rodeada por las cámaras y los periodistas
Maite Lanata, actriz de En
Maite Lanata, actriz de En el barro
Valentina Zenere, una de las
Valentina Zenere, una de las figuras de En el barro, lució despampanante con un vestido corto en rojo pasión
Leticia Brédice participó del homenaje
Leticia Brédice participó del homenaje a Nueva Reinas
Erika De Sautu Riestra
Erika De Sautu Riestra
Andrea Pietra
Andrea Pietra
Benjamín Vicuña estuvo como invitado
Benjamín Vicuña estuvo como invitado como parte del elenco de la primera temporada de Envidiosa
Valentina Zenere
Valentina Zenere
Toda la elegancia de Natalia
Toda la elegancia de Natalia Oreiro, de rojo
Luis Ventura dio las palabras
Luis Ventura dio las palabras de inicio al Martín Fierro de Cine y Series 2025
La primera fila de la
La primera fila de la ceremonia tuvo a Leonardo Sbaraglia y su madre, la actriz Roxana Randón; Natalia Oreiro, Esteban Lamothe y su novia, la actriz de Envidiosa, Débora Nishimoto
Leticia Brédice subió al escenario
Leticia Brédice subió al escenario para recibir el Martín Fierro honorífico por Nueve Reinas
Actor de reparto en cine
Actor de reparto en cine fue para Ariel Staltari por su labor en Verano Trippin
Justina Bustos, ganadora a mejor
Justina Bustos, ganadora a mejor actriz de reparto en cine por Culpa Cero
El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su discurso de apertura
Maria Becerra, ganadora de Música
Maria Becerra, ganadora de Música original cine y/o serie por su canción para En el Barro
Cecilia Dopazo fue parte de
Cecilia Dopazo fue parte de la alfombra roja
Mónica Antonópulos, parte de la
Mónica Antonópulos, parte de la serie Menem y Viudas negras, lució un increíble vestido
Leonardo Sbaraglia, divertido frente a
Leonardo Sbaraglia, divertido frente a los fotógrafos
Marta González fue acompañada por
Marta González fue acompañada por sus nietos en su homenaje en la premiación de Aptra
Natalia Oreiro, ganadora a mejor
Natalia Oreiro, ganadora a mejor actriz protagonista en cine por La mujer de la fila, Además, obtuvo un Martín Fierro de oro
Griselda Siciliani asistió junto a
Griselda Siciliani asistió junto a Luciano Castro
Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani
Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani posaron juntos con los galardones que se llevaron por sus trabajos en Menem y Envidiosa

