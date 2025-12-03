Fotos Al 100

24 fotos del almuerzo del Cicyp con el ministro de Economía Luis Caputo

El titular del Palacio de Hacienda habló en el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción que se realizó en el Hotel Alvear

Guardar
Luis Caputo, ministro de Economía
Luis Caputo, ministro de Economía
Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp,
Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp, y Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación
Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, junto a Julio Crivelli y Gustavo Weiss, ex y actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Daniel Funes de Rioja, ex
Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA; Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE; Bettina Bulgheroni; Cristiano Rattazzi, de Grupo Módena; Gustavo Weiss, María Luisa Macchiavello, Droguería del Sud; Mario Grinman, presidente de la CAC; y Carolina Barros, Corporación América, entre otros
Pablo Roemmers, Bettina Bugheroni y
Pablo Roemmers, Bettina Bugheroni y Alejandro Aznar, de Marqués de Riscal
Mario Grinman y Gustavo Weiss
Mario Grinman y Gustavo Weiss
Nicolás Pino, presidente de la
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Guillermo Dietrich y Sebastián Planas,
Guillermo Dietrich y Sebastián Planas, CEO de Colonia Express
Steven Wainer, revisor de cuentas
Steven Wainer, revisor de cuentas del Cicyp; Cristiano Rattazzi; Martín Cabrales; Guillermo Combal, de Recuperos y Mandatos; y Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebús
Joaquín María de Arístegui Laborde,
Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España
Javier Timerman, presidente de Adcap
Javier Timerman, presidente de Adcap
Fabián Perechodnik
Fabián Perechodnik
Mario Grinman y Carolina Barros
Mario Grinman y Carolina Barros
Julio Liguori y Darío Pulenta,
Julio Liguori y Darío Pulenta, de Philips Morris
Bettina Bulgheroni y Fares Yassir,
Bettina Bulgheroni y Fares Yassir, embajador de Marruecos
Juan Carlos López Mena, Cristiano
Juan Carlos López Mena, Cristiano Rattazzi y Pablo Roemmers
Martín Rappallini, presidente de la
Martín Rappallini, presidente de la UIA
Martín Cabrales
Martín Cabrales
Daniel Marx, presidente de Edenor
Daniel Marx, presidente de Edenor
Gastón Corral y Alejandro Simón,
Gastón Corral y Alejandro Simón, director de Relaciones Institucionales y CEO del Grupo Sancor Seguros
Juan Pablo Maglier y Eloisa
Juan Pablo Maglier y Eloisa Frederking, vicepresidenta de la SRA
Raúl Etchebehere y Nicolás Pino,
Raúl Etchebehere y Nicolás Pino, vice y presidente de la SRA
Guillermo Dietrich, Esther Luna, gerente
Guillermo Dietrich, Esther Luna, gerente de Cicyp); Guillermo Combal; Steven Wainer; Bettina Bulgheroni; Roberto Planas y Mario Leonardo Regino, fundación Beethoven
El tradicional almuerzo se realizó
El tradicional almuerzo se realizó en el Hotel Alvear Palace

Fotos: Adrián Escandar

Temas Relacionados

CicypConsejo Interamericano de Comercio y ProducciónLuis CaputoEmpresariosÚltimas noticias

Últimas noticias

Reforma laboral: una diputada libertaria

Reforma laboral: una diputada libertaria impulsa una estricta regulación del derecho de huelga

Estrategia para frenar la transmisión materno infantil del Chagas: el modelo cordobés que inspira a otras regiones

Coimas en Discapacidad: la Cámara Federal pidió investigar el origen de los audios y convalidó la investigación sobre la droguería Suizo Argentina

Marcellus Puig, CEO Volkswagen Argentina: “La nueva Amarok será híbrida y tendrá una potencia que sorprenderá”

La física cuántica y los inevitables fracasos al explicar la política argentina

Infobae América

Ecuador desvinculó al gerente de

Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

TELESHOW

El presente sentimental de Laurita

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas