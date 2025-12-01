Fotos Al 100

34 fotos: así se vivió la “Fiesta Flamenca” a beneficio de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco

Con lo recaudado, se inaugurarán cuatro nuevas salas en la Casa Fernández Blanco y continuarán con el proyecto de restauración de la Casa Girondo

El presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi; Inés Etchebarne Mihanovich (Comité Organizador de Fiestas del Museo Fernández Blanco) y Walter D’Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco
María Taquini de Blaquier y Virginia Blaquier
El presidente de los Amigos del Fernández Blanco, Walter D’Aloia Criado, junto al embajador de España, Joaquín de Aristegui Laborde, y China Crespo Lasso de la Vega
Inés Etchebarne Mihanovich
María Elisa Mitre
Juan Fernando de Álzaga y Susana Marino
Sol Bencich, miembro de la Comisión de Amigos del Fernández Blanco e integrante del Comité Organizador de Fiestas
Danila Parraviccino de Orloski
Alexia Aurelio
María del Espíritu Santo de Antequera
Juan Pablo Maglier y Charles Louis de Montmort
Puppe Mandl
Una de las mesas más divertidas de la noche
Esperanza Soria, la cantante llegada de Sevilla para la fiesta flamenca del Fernández Blanco
Mariana Blardone, con uno de los mantones de manila más estupendos de la noche
Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Diego Alexander y María Elisa Mitre
Walter D’Aloia Criado y Soledad Aquino
Daniel Ozan, Damián Malvacio, Tulio Andreussi, Marcelo Nougués e Inés Etchebarne Mihanovich
Carolina Bidondo, María Inés Poffo y Sarita Argañaraz Escasany, miembros de la Comisión de Amigos del Fernández Blanco
Violeta Quesada y Juan González Calderón
Parte de la Asociación de Amigos del Fernández Blanco: Camila Pomar Noacco, Inés Maria Poffo, Walter D’Aloia Criado, Sara Argañaraz Escasany, Carolina Bidondo y Sol Bencich
Marcelo Nougués
Los empresarios sevillanos, Alonso Sopeña Gullen y Antonio Criado
Inés Marino, Juan de Álzaga, Susana Marino, Diego Alexander, María Elisa Mitre, José Ignacio Miguens, Clara Miguens, Federico de Álzaga, Clara García Lanza, Rodolfo Lagos y Vicky Aguirre
Ignacio y María Noel, Josefina Carles y Walter D’Aloia Criado
Virginia Blaquier y María Taquini de Blaquier
El espectáculo estuvo a cargo de los cantantes Esperanza Soria y Maximiliano Serral, importantes figuras del flamenco y la copla de España y Argentina
Walter D’Aloia Criado agradeció su colaboración a los presentes. Atrás, Luisa de Atucha, Patricia Nazar de Jaucourt, Marina Larivière, Julián de Anchorena y Dolores Urien de Anchorena
Los jóvenes del Fernández Blanco: Tomás Gandini, Franco D’Aloia y Santiago Weimberger junto al presidente de los Amigos, Walter D’Aloia Criado
Camila Pomar Noacco, miembro de la Asociación de Amigos del Fernández Blanco, junto a Juan Ignacio Quintana
Damián Malvacio, coreógrafo del Teatro San Martín, bailando sevillanas con Inés Etchebarne Mihanovich
Los bailarines Emiliano Luna y Gastón Stazzone
“Fiesta Flamenca” a beneficio de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco /// Fotos: Gentileza AAMFB

