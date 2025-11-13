24 fotos de la Gala de Primavera de la Fundación Teatro Colón

13 Nov, 2025 07:09 a.m. EST
Ramón Puerta, el presidente de la Fundación Teatro Colón Dante Camaño, Carolina Rubina, Jorge di Lello, Paula Guardia Bourdin y Mara Lorenzon Dante Camaño y Hernán Lombardi Ramón Puerta La Fundación Teatro Colón celebró su Gala de Primavera 2025 a beneficio del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) Dante Camaño, Gabriela Ricardes y Gerardo Grieco Martín Etchevers El diseñador Gino Bogani y Perla Soldati Andrea Arditi Schwartz, Leticia Quappe Rabinovich y Alejandra Rubinstein Guillermo Dourée y Alejandro Cordero, el mecenas de la Fundación Teatro Colón que fue reconocido en la gala por su apoyo a jóvenes intérpretes del ISATC Rosella della Giovampaola Nancy Oliveti, Luis Falduti, Mauricio Wainrot, Claudio Stamato y Luis Alberto Erize África Guzman Los bartenders Ramiro Ferreri, Ludovico di Biaggi, Mona Gallosi y Martín Mondragon estuvieron a cargo de la barra de RF Martín Bo, Silvana Farro y la Chola Poblete La artista visual Valentina Quintero Alan Arntsen y Pablo Ambrogi Lina Cameli, Giuliano Montepaone, Ruggero Pasquarelli, Lourdes Martínez y Camila Orsi, embajadores de Dior.
Andrea y Eduardo Epszteyn Silvina Chediek fue la conductora del evento Dante Camaño, Hernán Lombardi, Melissa Elias, Silvina Chediek, Paula Guardia Bourdin y Mara Lorenzon El equipo del Teatro Colón junto a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Clara D'Onofrio, Martín Etchevers y Sebastián Lusardi Paola Carpintero Vargas, Gina Roemmers, Norma Duek, entre otras Gino Bogani, Alejandro Cordero y Guillermo Dourée
Fotos de Gustavo Gavotti