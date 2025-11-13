Fotos Al 100

24 fotos de la Gala de Primavera de la Fundación Teatro Colón

Figuras de la cultura se dieron cita en el Teatro Colón para una gala realizada a beneficio del Instituto Superior de Arte, semillero de las futuras generaciones de artistas del teatro

Ramón Puerta, el presidente de la Fundación Teatro Colón Dante Camaño, Carolina Rubina, Jorge di Lello, Paula Guardia Bourdin y Mara Lorenzon
Dante Camaño y Hernán Lombardi
Dante Camaño y Hernán Lombardi
Ramón Puerta
Ramón Puerta
La Fundación Teatro Colón celebró su Gala de Primavera 2025 a beneficio del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC)
Dante Camaño, Gabriela Ricardes y Gerardo Grieco
Martín Etchevers
Martín Etchevers
El diseñador Gino Bogani y Perla Soldati
Andrea Arditi Schwartz, Leticia Quappe Rabinovich y Alejandra Rubinstein
Guillermo Dourée y Alejandro Cordero, el mecenas de la Fundación Teatro Colón que fue reconocido en la gala por su apoyo a jóvenes intérpretes del ISATC
Rosella della Giovampaola
Rosella della Giovampaola
Nancy Oliveti, Luis Falduti, Mauricio Wainrot, Claudio Stamato y Luis Alberto Erize
África Guzman
África Guzman
Los bartenders Ramiro Ferreri, Ludovico di Biaggi, Mona Gallosi y Martín Mondragon estuvieron a cargo de la barra de RF
Martín Bo, Silvana Farro y la Chola Poblete
La artista visual Valentina Quintero
La artista visual Valentina Quintero
Alan Arntsen y Pablo Ambrogi
Alan Arntsen y Pablo Ambrogi
Lina Cameli, Giuliano Montepaone, Ruggero Pasquarelli, Lourdes Martínez y Camila Orsi, embajadores de Dior.
Andrea y Eduardo Epszteyn
Andrea y Eduardo Epszteyn
Silvina Chediek fue la conductora del evento
Dante Camaño, Hernán Lombardi, Melissa Elias, Silvina Chediek, Paula Guardia Bourdin y Mara Lorenzon
El equipo del Teatro Colón
El equipo del Teatro Colón junto a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Clara D'Onofrio, Martín Etchevers y Sebastián Lusardi
Paola Carpintero Vargas, Gina Roemmers, Norma Duek, entre otras
Gino Bogani, Alejandro Cordero y Guillermo Dourée

Fotos de Gustavo Gavotti

