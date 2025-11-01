Fotos Al 100

Las mejores fotos de los Premios Ídolo Argentina 2025: famosos, emociones y momentos virales

Las luces del Tattersall iluminaron a las figuras más trascendentales de las redes en el último año. Así se vivió la gala que reunió al universo digital y consagró a los creadores de contenido más importantes del país

Zaira Nara y Grego Roselló
Zaira Nara y Grego Roselló fueron los anfitriones de la segunda edición de los Premios Ídolo 2025 (Jaime Olivos)
Previo al comienzo de la
Previo al comienzo de la ceremonia, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel al aire libre
Desde el Salón Tattersall, en
Desde el Salón Tattersall, en el Hipódromo de San Isidro, el evento reunió a las figuras más destacadas del universo digital
Wanda Nara, una de las
Wanda Nara, una de las ganadoras de la noche, asistió acompañada de Kennys Palacios y Natt Córdoba
Roze dio lugar al primer
Roze dio lugar al primer momento musical de la velada (Gustavo Gavotti)
Milagros Hadad, nominada por La
Milagros Hadad, nominada por La fórmula podcast, entre los presentes en la ceremonia
Sofía Gonet lució un vestido
Sofía Gonet lució un vestido lila para la premiación, donde se ganó la terna de "Moda"
Wanda, acompañada por sus amigos
Wanda, acompañada por sus amigos de confianza, disfrutando del evento
Martín Cirio, conocido popularmente como
Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, se quedó con el premio en la terna de "Streamer más viral"
A lo largo de la
A lo largo de la velada, Zaira y Grego dieron rienda a la ceremonia entre momentos cómicos e ingeniosos (Jaime Olivos)
Joaquín El Pollo Álvarez se
Joaquín El Pollo Álvarez se quedó con la estatuilla en la terna "Momento más viral"
Yami Safdie deslumbró arriba del
Yami Safdie deslumbró arriba del escenario con sus melodías
"Querida yo" fue uno de
"Querida yo" fue uno de los temas que la artista entonó frente a los presentes en la velada
La segunda canción que Safdie
La segunda canción que Safdie le brindó al público fue "En otra vida"
Juli Castro, la hija de
Juli Castro, la hija de Momi Giardina, agradeció al ganar en la categoría Tik Toker
La emoción de Wanda Nara
La emoción de Wanda Nara al recibir un premio en la noche que destacó a los mejores creadores de contenido del país
Juli Savioli se consagró en
Juli Savioli se consagró en la categoría Contenido creativo

Fotos: Gustavo Gavotti y Jaime Olivos

