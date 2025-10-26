Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025
Desde las 8, los argentinos votan en todo el país para el recambio de los integrantes del Congreso de la Nación
26 Oct, 2025 10:47 a.m. EST
La colocación de los padrones en la entrada de un centro de votación (Maximiliano Luna).
Este domingo 26 de octubre se realizan las elecciones legislativas 2025 en Argentina, en las que se establecerá la nueva conformación del Congreso de la Nación. Los ciudadanos podrán votar entre las 8 y las 18. Por primera vez se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo aprobado con el objetivo de disminuir el gasto público en las elecciones nacionales.
En este sentido, se definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso.
Por primera vez se implementa la Boleta Única de Papel (BUP)
En estas elecciones se eligen diputados y senadores
La Boleta Única de Papel
Las fuerzas de seguridad, presentes en cada centro de votación
Los comicios comenzaron con normalidad en todo el país
La Boleta Única de Papel en Capital Federal cuenta con dos categorías: diputados y senadores
El control del padrón a la hora de votar
Con la implementación de la BUP, se eliminaron los cuartos oscuros para votar
Martín Lousteau, candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos en Ciudad de Buenos Aires
Un joven llega en bicicleta para votar.
Una mujer espera para votar en La Plata
Uno de los tantos centros de votación en La Plata
Una de las mesas de votación en La Plata
Los comicios comenzaron a las 8 y se extenderán hasta las 18
Un hombre termina de votar en una escuela de la provincia de Buenos Aires
Varias personas esperan para emitir su voto en La Plata
Maximo Kirchner, luego de emitir su voto
Una electora coloca su voto en la urna
Un mozo entrega una bandeja con fiambres y embutidos a una mesa de votación
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy
Fiscales de mesa y presidente de mesa
La Boleta Única de Papel y el padrón electoral
El Presidente de la Nación, Javier Milei, emitiendo su voto
Vota Luis Juez
Vota Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba
El candidato a diputado, Santiago Cúneo, emitiendo su voto
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
Fotos: Maximiliano Luna, Mario Sar, AG La Plata y AFP.