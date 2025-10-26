Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

La colocación de los padrones en la entrada de un centro de votación (Maximiliano Luna).

Este domingo 26 de octubre se realizan las elecciones legislativas 2025 en Argentina, en las que se establecerá la nueva conformación del Congreso de la Nación. Los ciudadanos podrán votar entre las 8 y las 18. Por primera vez se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo aprobado con el objetivo de disminuir el gasto público en las elecciones nacionales.

En este sentido, se definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso.

Por primera vez se implementa la Boleta Única de Papel (BUP)

En estas elecciones se eligen diputados y senadores

La Boleta Única de Papel

Las fuerzas de seguridad, presentes en cada centro de votación

Los comicios comenzaron con normalidad en todo el país

La Boleta Única de Papel en Capital Federal cuenta con dos categorías: diputados y senadores

El control del padrón a la hora de votar

Con la implementación de la BUP, se eliminaron los cuartos oscuros para votar

Martín Lousteau, candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos en Ciudad de Buenos Aires

Un joven llega en bicicleta para votar.

Una mujer espera para votar en La Plata

Uno de los tantos centros de votación en La Plata

Una de las mesas de votación en La Plata

Los comicios comenzaron a las 8 y se extenderán hasta las 18

Un hombre termina de votar en una escuela de la provincia de Buenos Aires

Varias personas esperan para emitir su voto en La Plata

Maximo Kirchner, luego de emitir su voto

Una electora coloca su voto en la urna

Un mozo entrega una bandeja con fiambres y embutidos a una mesa de votación

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Fiscales de mesa y presidente de mesa

La Boleta Única de Papel y el padrón electoral

El Presidente de la Nación, Javier Milei, emitiendo su voto

Vota Luis Juez

Vota Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba

El candidato a diputado, Santiago Cúneo, emitiendo su voto

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

