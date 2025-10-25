40 fotos: el casamiento por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo en Mar del Plata

24 Oct, 2025 09:31 p.m. EST
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata. “Ya está, no hay marcha atrás”, dijo el novio al firmar el acta de matrimonio
La emoción de Matías Alé al posar junto a su mascota en la previa de su casamiento por iglesia La iglesia en la que Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata La mamá de Matías Alé eligió un look basado en el color violeta para la ceremonia de su hijo Matías Alé recibió a su mamá en la puerta de la iglesia antes del inicio de la ceremonia La emoción de la madre de Matías Alé horas antes del inicio de la ceremonia Familiares y amigos de Matías Alé y Martina Vignolo llegaron a la iglesia en horas de la tarde Las fotos panorámicas de Matías Alé y su mascota en la iglesia antes de la ceremonia Un antiguo automóvil rojo trasladó a la novia hacia la entrada de la iglesia La novia llegó al templo asistida por su padre y el diseñador Benito Fernández (Crédito: RS Fotos) Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) Martina Vignolo se emocionó junto a su padre al entrar al templo El peinado recogido de Martina Vignolo resalta junto al velo de tul translúcido Así fue la entrada de Martina Vignolo a la iglesia de Mar del Plata, rodeada por Benito Fernández y su padre Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) Emociones a flor de piel entre los familiares durante el ingreso de Martina Vignolo a la boda Martina Vignolo se preparaba para cruzar el pasillo central de la iglesia ante la mirada de los invitados Al iniciar la ceremonia, el cura compartió una serie de bromas para distender el ambiente entre los novios Al comienzo de la ceremonia, los novios intercambiaban gestos de complicidad mientras el cura hablaba
La iglesia repleta de amigos y seres queridos acompaña a la pareja en su día especial Al comenzar la ceremonia, Matías Alé no pudo contener las lágrimas por el momento de felicidad que vivía A 16 meses de la propuesta de casamiento, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor La mascota de Matías Alé participó de los primeros minutos de la ceremonia El momento en el que Martina Vignolo firmó el acta de su casamiento con Matías Alé La complicidad de la pareja se refleja en gestos y miradas durante la ceremonia El sacerdote bendice a los novios, rodeados por familiares y amigos El instante en el que Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor con un beso durante la ceremonia Aplausos y lágrimas tras la firma del acta matrimonial de Matías Alé y Martina Vignolo Sonrisas y lágrimas marcan la unión de la pareja en Mar del Plata Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras de la ceremonia, los invitados se levantan para acompañar la bendición final Martina Vignolo sosteía la mano de Matías Alé para colocarle su anillo ante la mirada del sacerdote Matías Alé se emocionó cuando su novia Martina Vignolo le colocaba el anillo Matías Alé y Martina Vignolo sonríen emocionados tras la ceremonia religiosa, al tiempo que se arrodillan para escuchar al sacerdote Al término del casamiento, Matías Alé salió de la iglesia con su mascota en brazos Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos) El sacerdote pronuncia palabras de buenos deseos para los novios Previo al inicio del casamiento, Matías Alé posó junto a su perro en la entrada de la iglesia
Crédito: RS Fotos