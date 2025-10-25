Fotos Al 100

40 fotos: el casamiento por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo en Mar del Plata

A casi 16 meses de su llamativa propuesta de casamiento en los Martín Fierro Federal, el actor y su pareja festejaron su unión ante la mirada de sus seres queridos

Por Lucas Terrazas

Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata. “Ya está, no hay marcha atrás”, dijo el novio al firmar el acta de matrimonio
La emoción de Matías Alé
La emoción de Matías Alé al posar junto a su mascota en la previa de su casamiento por iglesia
La iglesia en la que
La iglesia en la que Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata
La mamá de Matías Alé
La mamá de Matías Alé eligió un look basado en el color violeta para la ceremonia de su hijo
Matías Alé recibió a su
Matías Alé recibió a su mamá en la puerta de la iglesia antes del inicio de la ceremonia
La emoción de la madre
La emoción de la madre de Matías Alé horas antes del inicio de la ceremonia
Familiares y amigos de Matías
Familiares y amigos de Matías Alé y Martina Vignolo llegaron a la iglesia en horas de la tarde
Las fotos panorámicas de Matías
Las fotos panorámicas de Matías Alé y su mascota en la iglesia antes de la ceremonia
Un antiguo automóvil rojo trasladó
Un antiguo automóvil rojo trasladó a la novia hacia la entrada de la iglesia
La novia llegó al templo
La novia llegó al templo asistida por su padre y el diseñador Benito Fernández (Crédito: RS Fotos)
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
Martina Vignolo se emocionó junto
Martina Vignolo se emocionó junto a su padre al entrar al templo
El peinado recogido de Martina
El peinado recogido de Martina Vignolo resalta junto al velo de tul translúcido
Así fue la entrada de
Así fue la entrada de Martina Vignolo a la iglesia de Mar del Plata, rodeada por Benito Fernández y su padre
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
Emociones a flor de piel
Emociones a flor de piel entre los familiares durante el ingreso de Martina Vignolo a la boda
Martina Vignolo se preparaba para
Martina Vignolo se preparaba para cruzar el pasillo central de la iglesia ante la mirada de los invitados
Al iniciar la ceremonia, el
Al iniciar la ceremonia, el cura compartió una serie de bromas para distender el ambiente entre los novios
Al comienzo de la ceremonia,
Al comienzo de la ceremonia, los novios intercambiaban gestos de complicidad mientras el cura hablaba
La iglesia repleta de amigos
La iglesia repleta de amigos y seres queridos acompaña a la pareja en su día especial
Al comenzar la ceremonia, Matías
Al comenzar la ceremonia, Matías Alé no pudo contener las lágrimas por el momento de felicidad que vivía
A 16 meses de la
A 16 meses de la propuesta de casamiento, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor
La mascota de Matías Alé
La mascota de Matías Alé participó de los primeros minutos de la ceremonia
El momento en el que
El momento en el que Martina Vignolo firmó el acta de su casamiento con Matías Alé
La complicidad de la pareja
La complicidad de la pareja se refleja en gestos y miradas durante la ceremonia
El sacerdote bendice a los
El sacerdote bendice a los novios, rodeados por familiares y amigos
El instante en el que
El instante en el que Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor con un beso durante la ceremonia
Aplausos y lágrimas tras la
Aplausos y lágrimas tras la firma del acta matrimonial de Matías Alé y Martina Vignolo
Sonrisas y lágrimas marcan la
Sonrisas y lágrimas marcan la unión de la pareja en Mar del Plata
Mientras el sacerdote pronunciaba las
Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras de la ceremonia, los invitados se levantan para acompañar la bendición final
Martina Vignolo sosteía la mano
Martina Vignolo sosteía la mano de Matías Alé para colocarle su anillo ante la mirada del sacerdote
Matías Alé se emocionó cuando
Matías Alé se emocionó cuando su novia Martina Vignolo le colocaba el anillo
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo sonríen emocionados tras la ceremonia religiosa, al tiempo que se arrodillan para escuchar al sacerdote
Al término del casamiento, Matías
Al término del casamiento, Matías Alé salió de la iglesia con su mascota en brazos
Matías Alé y Martina Vignolo
Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su boda en Mar del Plata (Crédito: RS Fotos)
El sacerdote pronuncia palabras de
El sacerdote pronuncia palabras de buenos deseos para los novios
Previo al inicio del casamiento,
Previo al inicio del casamiento, Matías Alé posó junto a su perro en la entrada de la iglesia

Crédito: RS Fotos

