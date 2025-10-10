Fotos Al 100

55 fotos: el embajador Joaquín de Arístegui encabezó la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de España

Brindó un coctel en la sede diplomática, al que asistieron autoridades, empresarios y embajadores

Por Soledad Blardone

El embajador de España, Joaquín
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui, durante la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de su país
La vicepresidente, Victoria Villarruel
La vicepresidente, Victoria Villarruel
La ministra de Seguridad, Patricia
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
El presidente de la Xunta
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al embajador Joaquín de Arístegui
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante el brindis en la embajada de España
El embajador de Japón, Yamauchi
El embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi
Eve Colman de Roemmers junto
Eve Colman de Roemmers junto al embajador Joaquín de Arístegui y su mujer, China Crespo Lasso de la Vega
La embajadora de México, Lilia
La embajadora de México, Lilia Rossbach
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
El diputado nacional Ricardo López
El diputado nacional Ricardo López Murphy
El embajador de la Unión
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y Patricia Bullrich
Teresa Bulgheroni y Norberto Frigerio
Teresa Bulgheroni y Norberto Frigerio
Fabián y Sofía Perechodnik
Fabián y Sofía Perechodnik
Martín Cabrales
Martín Cabrales
Juan Pablo Maglier
Juan Pablo Maglier
El ex embajador argentino en
El ex embajador argentino en China Diego Guelar
Fernando López, director del Hotel
Fernando López, director del Hotel Emperador
Roy Cortina, subsecretario de Políticas
Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales porteño
El presidente de la Bolsa
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
Dante Camaño, secretario general de
Dante Camaño, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), seccional Capital Federal
El ex ministro de Modernización
El ex ministro de Modernización Andrés Ibarra
El presidente del Banco Santander,
El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
El embajador de Arabia Saudita,
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi
Gisela González Servat, asesora de
Gisela González Servat, asesora de Prensa, Cultura y Visibilidad de la Unión Europea en Argentina (EUDEL ARG)
El embajador de Hungría, Péter
El embajador de Hungría, Péter Kveck
El embajador del Reino Unido,
El embajador del Reino Unido, David Cairns
Sofía y Fabián Perechodnik, junto
Sofía y Fabián Perechodnik, junto a Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Banco Santander; Cecilia Bouilly (Institucionales de Banco Santander); e Iván de Pineda
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Iván de Pineda
Iván de Pineda
Christian y Juan Pablo Orellana,
Christian y Juan Pablo Orellana, director general y presidente del Club diplomático de Argentina
Juan Pablo Maglier y Ezequiel
Juan Pablo Maglier y Ezequiel Barrenechea, director regional de Corporación América Airports
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich
Fernando López, Fabián y Sofía
Fernando López, Fabián y Sofía Perechodnik, y Martín Cabrales
El empresario Mariano Fernández (Toyota
El empresario Mariano Fernández (Toyota Kansai)
El embajador de Grecia, Efstathios
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradelis
Paola Biscaro y Martín Cabrales
Paola Biscaro y Martín Cabrales
El embajador de Bulgaria, Stoyan
El embajador de Bulgaria, Stoyan Mihaylov, y el embajador de Suiza, Hans Rüedi Bortis
El ex embajador argentino ante
El ex embajador argentino ante la ONU y Rusia, Ricardo Lagorio
El embajador de Bélgica, Hubert
El embajador de Bélgica, Hubert Raymond Cooreman
Walter D'Aloia Criado, presidente de
Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, y cónsul honorario de España
El embajador de Georgia, Gvaram
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
El embajador de Serbia, Veljko
El embajador de Serbia, Veljko Lazic
Miroslav Radojicic, encargado de Negocios
Miroslav Radojicic, encargado de Negocios de la embajada de Montenegro
El embajador de Guatemala, Héctor
El embajador de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán
El embajador de la República
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi
El embajador de Kuwait, Abdulaziz
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Albisher
El embajador de Colombia, Roberto
El embajador de Colombia, Roberto Acosta Ramos
Gerardo Grieco, director general del
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
El embajador de Brasil, Julio
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El embajador de Perú, Carlos
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
El embajador Eduardo Porretti, representante
El embajador Eduardo Porretti, representante especial sobre temas humanitarios en Venezuela
El embajador de Egipto, Yasser
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, y el embajador de la Liga de los Estados Árabes, Don Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Los invitados durante la recepción
Los invitados durante la recepción oficial en los jardines de la embajada de España
El embajador Joaquín de Arístegui
El embajador Joaquín de Arístegui encabezó la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de España /// Fotos: Adrián Escandar

