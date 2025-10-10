55 fotos: el embajador Joaquín de Arístegui encabezó la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de España

10 Oct, 2025 06:57 p.m. EST
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui, durante la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de su país La vicepresidente, Victoria Villarruel La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al embajador Joaquín de Arístegui Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante el brindis en la embajada de España El embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi Eve Colman de Roemmers junto al embajador Joaquín de Arístegui y su mujer, China Crespo Lasso de la Vega La embajadora de México, Lilia Rossbach Yurii Klymenko, embajador de Ucrania El diputado nacional Ricardo López Murphy El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y Patricia Bullrich Teresa Bulgheroni y Norberto Frigerio Fabián y Sofía Perechodnik Martín Cabrales Juan Pablo Maglier El ex embajador argentino en China Diego Guelar Fernando López, director del Hotel Emperador Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales porteño El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi Dante Camaño, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), seccional Capital Federal El ex ministro de Modernización Andrés Ibarra El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi Gisela González Servat, asesora de Prensa, Cultura y Visibilidad de la Unión Europea en Argentina (EUDEL ARG) El embajador de Hungría, Péter Kveck El embajador del Reino Unido, David Cairns Sofía y Fabián Perechodnik, junto a Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Banco Santander; Cecilia Bouilly (Institucionales de Banco Santander); e Iván de Pineda El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel Iván de Pineda Christian y Juan Pablo Orellana, director general y presidente del Club diplomático de Argentina Juan Pablo Maglier y Ezequiel Barrenechea, director regional de Corporación América Airports Patricia Bullrich Fernando López, Fabián y Sofía Perechodnik, y Martín Cabrales El empresario Mariano Fernández (Toyota Kansai) El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradelis Paola Biscaro y Martín Cabrales El embajador de Bulgaria, Stoyan Mihaylov, y el embajador de Suiza, Hans Rüedi Bortis El ex embajador argentino ante la ONU y Rusia, Ricardo Lagorio El embajador de Bélgica, Hubert Raymond Cooreman Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, y cónsul honorario de España El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili El embajador de Serbia, Veljko Lazic Miroslav Radojicic, encargado de Negocios de la embajada de Montenegro El embajador de Guatemala, Héctor Espinoza Farfán El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi El embajador de Kuwait, Abdulaziz Albisher El embajador de Colombia, Roberto Acosta Ramos Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga El embajador Eduardo Porretti, representante especial sobre temas humanitarios en Venezuela El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, y el embajador de la Liga de los Estados Árabes, Don Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña Los invitados durante la recepción oficial en los jardines de la embajada de España El embajador Joaquín de Arístegui encabezó la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de España /// Fotos: Adrián Escandar