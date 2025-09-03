46 fotos de la Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas de la Universidad Di Tella

03 Sep, 2025 07:46 a.m. EST
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, y Andrés de la Cruz, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho, junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning Juan José Cruces y Ramiro Marra Ramón Lanús, intendente de San Isidro Florencia Scavino y Juan José Cruces junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y su mujer, Silvana Figar Eyal Sela, embajador de Israel Juan José Cruces y Juan Manuel Abal Medina El diputado nacional, Ricardo López Murphy El diputado nacional, Hernán Lombardi El diputado nacional, Juan Manuel López El diputado nacional, Daniel Filmus Gustavo Grobocopatel, Juan José Cruces, Verónica Cangemi y Felipe Solá Federico Braun (La Anónima) Juan José Cruces y Sergio Grinenco (Banco Galicia) El diputado nacional, Luciano Laspina Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura porteño, y Carolina Petroni Cristina Miguens, Juan José Cruces y el fiscal Diego Luciani Sebastián Dhers, Nicolás Merener y Daniel Perczyk Guillermo Cruces junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Ernesto Schargrodsky Roberto Vivo, Ernesto Schargrodsky y Rafael Di Tella Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile Ricardo Torres, Juan José Cruces y Sandra Sakai Jorge y Matías Pérez Alati La diputada nacional y candidata de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet Julio Fermo y Cecilia Calero, anfitriones de la Cena Agustín Otero Monsegur y Alejandro Frenkel Karina Galperín, Juan José Cruces y Martín Hevia Ernesto Schargrodsky, Guillermo Laborda, Juan José Cruces y Valeria Bergman Gala Díaz Langou (CIPPEC) Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad Voluntarios que colaboraron con la Cena Daniel Perczyk, Juan José Cruces y Micaela Carlino Rosendo Grobocopatel, Juan José Cruces y Sofía Diamante Eduardo Levy Yeyati y María López Isnardi Juan José Cruces y Astrid Pikielny Juan Gabriel Tokatlian y Felipe Solá Juan Cambiaso y Juan José Cruces Julia Pomares y Alberto Föhrig Carlos Reymundo Roberts y Fernán Saguier (La Nación) Juan José Cruces y Javier Timerman Juan José Cruces y Pablo Wende Marina Dal Poggetto y Tito Winograd Álvaro García Resta y María Cavalieri Carricart Juan José Cruces y Camila Dolabjian La Di Tella realizó su Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas /// Fotos: Gentileza UTDT