Fotos Al 100

46 fotos de la Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas de la Universidad Di Tella

Convocó a autoridades, filántropos, graduados, profesores, alumnos, padres y amigos. El 60% de los alumnos de grado recibe algún tipo de ayuda financiera

Por Soledad Blardone

Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, y Andrés de la Cruz, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho, junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning
Juan José Cruces y Ramiro Marra
Ramón Lanús, intendente de San Isidro
Florencia Scavino y Juan José Cruces junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y su mujer, Silvana Figar
Eyal Sela, embajador de Israel
Eyal Sela, embajador de Israel
Juan José Cruces y Juan Manuel Abal Medina
El diputado nacional, Ricardo López Murphy
El diputado nacional, Hernán Lombardi
El diputado nacional, Juan Manuel López
El diputado nacional, Daniel Filmus
Gustavo Grobocopatel, Juan José Cruces, Verónica Cangemi y Felipe Solá
Federico Braun (La Anónima)
Juan José Cruces y Sergio Grinenco (Banco Galicia)
El diputado nacional, Luciano Laspina
Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura porteño, y Carolina Petroni
Cristina Miguens, Juan José Cruces y el fiscal Diego Luciani
Sebastián Dhers, Nicolás Merener y Daniel Perczyk
Guillermo Cruces junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Ernesto Schargrodsky
Roberto Vivo, Ernesto Schargrodsky y Rafael Di Tella
Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central
José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile
Ricardo Torres, Juan José Cruces y Sandra Sakai
Jorge y Matías Pérez Alati
La diputada nacional y candidata de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet
Julio Fermo y Cecilia Calero, anfitriones de la Cena
Agustín Otero Monsegur y Alejandro Frenkel
Karina Galperín, Juan José Cruces y Martín Hevia
Ernesto Schargrodsky, Guillermo Laborda, Juan José Cruces y Valeria Bergman
Gala Díaz Langou (CIPPEC)
Gala Díaz Langou (CIPPEC)
Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad
Voluntarios que colaboraron con la Cena
Daniel Perczyk, Juan José Cruces y Micaela Carlino
Rosendo Grobocopatel, Juan José Cruces y Sofía Diamante
Eduardo Levy Yeyati y María López Isnardi
Juan José Cruces y Astrid Pikielny
Juan Gabriel Tokatlian y Felipe Solá
Juan Cambiaso y Juan José Cruces
Julia Pomares y Alberto Föhrig
Carlos Reymundo Roberts y Fernán Saguier (La Nación)
Juan José Cruces y Javier Timerman
Juan José Cruces y Pablo Wende
Marina Dal Poggetto y Tito Winograd
Álvaro García Resta y María Cavalieri Carricart
Juan José Cruces y Camila Dolabjian
La Di Tella realizó su Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas /// Fotos: Gentileza UTDT

