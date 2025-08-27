26 fotos de la celebración de la FURP en La Rural

27 Ago, 2025 03:19 a.m.Actualizado: 27 Ago, 2025 07:13 a.m. EST
El diputado nacional Cristian Ritondo; el presidente del Comité Ejecutivo de FURP, Francisco Quintana; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (Gustavo Gavotti) Lourdes Puente (vocal de la FURP), la diputada nacional María Eugenia Vidal, Francisco Quintana y Graciela Adán (integrante del directorio de la FURP) El exembajador en México y actual secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de CABA, Ezequiél Sabor, y su pareja, junto a Francisco Quintana Lourdes Puente, el exdiputado Julián Obiglio y Quintana Lourdes Puente, José María Videla Sáenz, el economista Carlos Maslatón y Quintana Hernán Vela y Maximiliano Abad Los periodistas Ignacio Girón, Luciana Geuna y Facundo Pastor Bartolomé Abdala, María José Lubertino, Francisco Quintana y Graciela Adán Ezequiel Herszage, Francisco Quintana y Darío Nieto El diputado nacional Álvaro González Hernán Vela, Martín Dedeu y Rodolfo Lira La FURP celebró 55 años de historia: “Estamos cada vez con más programas e iniciativas para promover la formación de jóvenes", aseguró su presidente Ezequiel Herszage, Damián Arabia, Francisco Quintana, Bartolomé Abdala Gisela Scaglia, Francisco Quintana y Guido Sandleris Hernán Lombardi también participó del evento, junto a Francisco Quintana, Augusto Ardiles, Marcelo López Alfonsín y Marcelo Meis Alberto Biglieri, Francisco Quintana y Genoveva Ferrero El diputado Esteban Paulón (último a la derecha) también participó del evento Carlos Maslatón, José María Videla Sáenz y Francisco Quintana Luis Rosales, Eduardo Lepiscopo, Hernán Vela, Rodolfo Lira, Lourdes Puente, Eduardo Staforini, Graciela Adán, José María Videla Sáenz y Francisco Quintana Pablo Touzón, Rodolfo Lira, José María Videla Sáenz y Jorge Prats Voutto En el centro de la imagen, los intendentes Carlos Munizaga (Rawson, San Juan) y Gastón Granados (Ezeiza) El legislador Yamil Santoro (centro) también participó Francisco Quintana tuvo a su cargo el discurso principal En el centro de la imagen, la periodista Romina Manguel y el consultor Facundo Nejamkis En el centro de la foto, Fulvio Pompeo Facundo Pastor, en uno de los momentos más emotivos de la noche
Fotos: Gustavo Gavotti.