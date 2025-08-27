Fotos Al 100

26 fotos de la celebración de la FURP en La Rural

Mariano Cúneo Libarona, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal fueron algunos de los invitados que participaron del festejo por un nuevo aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata

El diputado nacional Cristian Ritondo; el presidente del Comité Ejecutivo de FURP, Francisco Quintana; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (Gustavo Gavotti)
Lourdes Puente (vocal de la FURP), la diputada nacional María Eugenia Vidal, Francisco Quintana y Graciela Adán (integrante del directorio de la FURP)
El exembajador en México y actual secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de CABA, Ezequiél Sabor, y su pareja, junto a Francisco Quintana
Lourdes Puente, el exdiputado Julián Obiglio y Quintana
Lourdes Puente, José María Videla Sáenz, el economista Carlos Maslatón y Quintana
Hernán Vela y Maximiliano Abad
Los periodistas Ignacio Girón, Luciana Geuna y Facundo Pastor
Bartolomé Abdala, María José Lubertino, Francisco Quintana y Graciela Adán
Ezequiel Herszage, Francisco Quintana y Darío Nieto
El diputado nacional Álvaro González
Hernán Vela, Martín Dedeu y Rodolfo Lira
La FURP celebró 55 años
La FURP celebró 55 años de historia: “Estamos cada vez con más programas e iniciativas para promover la formación de jóvenes", aseguró su presidente
Ezequiel Herszage, Damián Arabia, Francisco Quintana, Bartolomé Abdala
Gisela Scaglia, Francisco Quintana y Guido Sandleris
Hernán Lombardi también participó del evento, junto a Francisco Quintana, Augusto Ardiles, Marcelo López Alfonsín y Marcelo Meis
Alberto Biglieri, Francisco Quintana y Genoveva Ferrero
El diputado Esteban Paulón (último a la derecha) también participó del evento
Carlos Maslatón, José María Videla Sáenz y Francisco Quintana
Luis Rosales, Eduardo Lepiscopo, Hernán Vela, Rodolfo Lira, Lourdes Puente, Eduardo Staforini, Graciela Adán, José María Videla Sáenz y Francisco Quintana
Pablo Touzón, Rodolfo Lira, José María Videla Sáenz y Jorge Prats Voutto
En el centro de la imagen, los intendentes Carlos Munizaga (Rawson, San Juan) y Gastón Granados (Ezeiza)
El legislador Yamil Santoro (centro) también participó
Francisco Quintana tuvo a su cargo el discurso principal
En el centro de la imagen, la periodista Romina Manguel y el consultor Facundo Nejamkis
En el centro de la foto, Fulvio Pompeo
Facundo Pastor, en uno de los momentos más emotivos de la noche

Fotos: Gustavo Gavotti.

