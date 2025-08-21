Fotos Al 100

30 fotos de la edición 22 del Council de las Américas

El tradicional encuentro empresario se realizó en el Hotel Alvear y contó con la presencia del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del gabinete nacional

El presidente Javier Milei ingresando al Hotel Alvear, este mediodía
Mario Grinman, presidente de la CAC
Susan Segal, presidente de AS/COA
El ministro de Economía, Luis Caputo
Guillermo Francos, jefe de Gabinete
Carolina Barros, de Corporación América; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; y Susan Segal
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno
Carlos Guberman, secretario de Hacienda
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
Marcos Pereda (SRA), Martín Rappallini (UIA), Gustavo Weiss (Camarco) y Adelmo Gabbi (BCBA)
Susan Segal y Jorge Macri
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
Sandra Pettovello y Mario Grinman
El portavoz presidencial, Manuel Adorni
Sandra Pettovello y Susan Segal
Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, y Juan Pablo Maglier
Máximo Bomchil, presidente de Estudio Jurídico Bomchi
El viceministro de Economía, Daza; Carolina Barrios, de Corporación América; y José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación
Marcelo Elizondo, Chairman de ICCArgentina y WorldExecutiveBoard de ICC
Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE
Gustavo Weiss y Marcos Pereda
Carlos A. Arecco, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
Martín Cabrales
Federico Braun, de La Anónima y accionista de Banco Galicia
Alejandro Beber, de Grupo Piero; y Roberto Lanusse, de Lanusse Consultores
Fabián Perechodnik
Adelmo Gabbi
Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

Fotos: Adrián Escandar

