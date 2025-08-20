17 fotos: así fue la presentación del libro “Menem, mi hermano, el presidente”, de Eduardo Menem

19 Ago, 2025 08:37 p.m. EST
Se presentó en el Salón Azul del Senado la obra ‘Menem, mi hermano, el presidente’, de Eduardo Menem Junto a Eduardo Menem estuvieron Rodolfo Díaz y Jorge Castro Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la presidencia de Menem entre 1991 y 1996 Eduardo "Lule" Menem, uno de los hombres cercanos a Karina Milei El presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem Ricardo Rodolfo Gil Lavedra Eduardo Amadeo, ex Ministro de Salud y Acción Social Eduardo Menem presentó el libro su hermano en el Senado de la Nación El ex gobernador de Misiones y ex presidente, Ramón Puerta Rodolfo Alejandro Díaz, ex ministro de Trabajo y que participó de la presentación del libro Martín Menem es sobrino del ex presidente e hijo de Eduardo Menem La obra busca ser un homenaje a la figura del ex presidente de la Argentina entre entre 1989 y 1999 La diputada Lilia Lemoine El acto se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación Eduardo Menem, autor del libro, se desempeñó como senador nacional por La Rioja entre 1983 y 2005 El diplomático Diego Guelar. Fue embajador ante la Unión Europa y Brasil durante la presidencia de Menem El evento reunió a diversas personalidades de la política para rendir homenaje a la figura de Carlos Menem
Crédito: RS Fotos