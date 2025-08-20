Fotos Al 100

17 fotos: así fue la presentación del libro “Menem, mi hermano, el presidente”, de Eduardo Menem

El hermano del ex mandatario realizó la presentación en el Salón Azul del Senado de la Nación. Asistieron ex funcionarios de la gestión menemista y representantes del Gobierno actual

Se presentó en el Salón
Se presentó en el Salón Azul del Senado la obra ‘Menem, mi hermano, el presidente’, de Eduardo Menem
Junto a Eduardo Menem estuvieron
Junto a Eduardo Menem estuvieron Rodolfo Díaz y Jorge Castro
Domingo Cavallo, ex ministro de
Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la presidencia de Menem entre 1991 y 1996
Eduardo "Lule" Menem, uno de
Eduardo "Lule" Menem, uno de los hombres cercanos a Karina Milei
El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra
Eduardo Amadeo, ex Ministro de
Eduardo Amadeo, ex Ministro de Salud y Acción Social
Eduardo Menem presentó el libro
Eduardo Menem presentó el libro su hermano en el Senado de la Nación
El ex gobernador de Misiones
El ex gobernador de Misiones y ex presidente, Ramón Puerta
Rodolfo Alejandro Díaz, ex ministro
Rodolfo Alejandro Díaz, ex ministro de Trabajo y que participó de la presentación del libro
Martín Menem es sobrino del
Martín Menem es sobrino del ex presidente e hijo de Eduardo Menem
La obra busca ser un
La obra busca ser un homenaje a la figura del ex presidente de la Argentina entre entre 1989 y 1999
La diputada Lilia Lemoine
La diputada Lilia Lemoine
El acto se realizó en
El acto se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación
Eduardo Menem, autor del libro,
Eduardo Menem, autor del libro, se desempeñó como senador nacional por La Rioja entre 1983 y 2005
El diplomático Diego Guelar. Fue
El diplomático Diego Guelar. Fue embajador ante la Unión Europa y Brasil durante la presidencia de Menem
El evento reunió a diversas
El evento reunió a diversas personalidades de la política para rendir homenaje a la figura de Carlos Menem

