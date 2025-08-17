Elecciones en Bolivia: fotos de la jornada que podría cambiar el rumbo del país

Una votante muestra su papeleta durante las elecciones generales en La Paz, Bolivia.

El expresidente Evo Morales vota durante las elecciones presidenciales y legislativas en la Villa 14 de Septiembre, región del Chapare, Bolivia.

El candidato presidencial Samuel Doria Medina vota durante las elecciones presidenciales en La Paz.

Las fuerzas de seguridad escoltan al candidato Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, tras ser apedreado por votantes en Cochabamba

El presidente Luis Arce votó en La Paz

Eduardo del Castillo, candidato del MAS

Un funcionario electoral muestra una boleta con la lista de candidatos presidenciales durante las elecciones generales en La Paz.

Un votante se sienta afuera de un colegio electoral durante las elecciones generales en La Paz.

Un funcionario electoral muestra una boleta presidencial durante las elecciones generales en La Paz.

Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.

Una votante marca su papeleta durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.

Una votante marca su papeleta durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.

Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones generales, en El Alto.

Una mujer indígena emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad Kentupata en Laja, departamento de La Paz, Bolivia.

Mujeres indígenas esperan para votar en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en la comunidad Kentupata en Laja, departamento de La Paz.

Un preso vota durante las elecciones generales, en un colegio electoral de la cárcel de San Antonio en Cochabamba.

Un preso vota durante las elecciones generales, en un colegio electoral de la cárcel de San Antonio en Cochabamba.

Un hombre emite su voto en un colegio electoral en Entre Ríos, departamento de Cochabamba.

Un hombre revisa el padrón electoral en Entre Ríos, departamento de Cochabamba, Bolivia.

Imagen de la caja dónde los bolivianos depositarán su voto.

Mesa electoral.

(con imágenes de AFP, Reuters y AP)