Fotos Al 100

Elecciones en Bolivia: fotos de la jornada que podría cambiar el rumbo del país

Este domingo se llevan a cabo unos comicios marcados por la incertidumbre, con un elevado porcentaje de indecisos y en un contexto de crisis económica y política

Guardar
Una votante muestra su papeleta
Una votante muestra su papeleta durante las elecciones generales en La Paz, Bolivia.
El expresidente Evo Morales vota
El expresidente Evo Morales vota durante las elecciones presidenciales y legislativas en la Villa 14 de Septiembre, región del Chapare, Bolivia.
El candidato presidencial Samuel Doria
El candidato presidencial Samuel Doria Medina vota durante las elecciones presidenciales en La Paz.
Las fuerzas de seguridad escoltan
Las fuerzas de seguridad escoltan al candidato Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, tras ser apedreado por votantes en Cochabamba
El presidente Luis Arce votó
El presidente Luis Arce votó en La Paz
Eduardo del Castillo, candidato del
Eduardo del Castillo, candidato del MAS
Un funcionario electoral muestra una
Un funcionario electoral muestra una boleta con la lista de candidatos presidenciales durante las elecciones generales en La Paz.
Un votante se sienta afuera
Un votante se sienta afuera de un colegio electoral durante las elecciones generales en La Paz.
Un funcionario electoral muestra una
Un funcionario electoral muestra una boleta presidencial durante las elecciones generales en La Paz.
Los votantes hacen fila en
Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.
Una votante marca su papeleta
Una votante marca su papeleta durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.
Una votante marca su papeleta
Una votante marca su papeleta durante las elecciones presidenciales y legislativas en La Paz.
Una mujer vota en un
Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones generales, en El Alto.
Una mujer indígena emite su
Una mujer indígena emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad Kentupata en Laja, departamento de La Paz, Bolivia.
Mujeres indígenas esperan para votar
Mujeres indígenas esperan para votar en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en la comunidad Kentupata en Laja, departamento de La Paz.
Un preso vota durante las
Un preso vota durante las elecciones generales, en un colegio electoral de la cárcel de San Antonio en Cochabamba.
Un preso vota durante las
Un preso vota durante las elecciones generales, en un colegio electoral de la cárcel de San Antonio en Cochabamba.
Un hombre emite su voto
Un hombre emite su voto en un colegio electoral en Entre Ríos, departamento de Cochabamba.
Un hombre revisa el padrón
Un hombre revisa el padrón electoral en Entre Ríos, departamento de Cochabamba, Bolivia.
Imagen de la caja dónde
Imagen de la caja dónde los bolivianos depositarán su voto.
Mesa electoral.
Mesa electoral.

(con imágenes de AFP, Reuters y AP)

Temas Relacionados

Boliviaelecciones presidencialesimágenesvotosElecciones Bolivia 2025

Últimas noticias

Plazo fijo: cuánto hay que

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $1 millón en intereses

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: esto son los candidatos de La Libertad Avanza, el PRO y Fuerza Patria

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Capturaron al sicario que había sido liberado por error en Chile y se creía que estaba en Santa Cruz

Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

Infobae América

Ascendieron a 20 los muertos

Ascendieron a 20 los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

El proyecto científico que busca que la planta más solitaria del mundo encuentre pareja

El avance de la inteligencia artificial reaviva el temor de los empleados a perder sus trabajos

TELESHOW

Gustavo Bermúdez recordó la grave

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”