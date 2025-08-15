La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen en una base militar
15 Ago, 2025 03:57 p.m. EST
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One camino a Alaska para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, EEUU. Fotos: REUTERS/Kevin Lamarque
El Air Force One, con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, espera en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson antes de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, camina con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de la reunión
Trump desembarca del Air Force One
Putin llega a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson
Trump estrecha la mano del presidente ruso
Trump camina con Putin
La plataforma sobre la que ambos se saludaron formalmente
Trump le señala al Putin el camino hacia el auto que los llevará a la reunión
Trump estrecha la mano de Putin
Trump y el secretario de Estado Marco Rubio se reúnen con el presidente ruso Vladimir Putin
Putin intenta responder a los periodistas antes del comienzo de la reunión