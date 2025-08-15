Fotos Al 100

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen en una base militar

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One camino a Alaska para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, EEUU. Fotos: REUTERS/Kevin Lamarque
El Air Force One, con
El Air Force One, con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, espera en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson antes de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, camina con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de la reunión
Trump desembarca del Air Force
Trump desembarca del Air Force One
Putin llega a la Base
Putin llega a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson
Trump estrecha la mano del
Trump estrecha la mano del presidente ruso
Trump camina con Putin
Trump camina con Putin
La plataforma sobre la que
La plataforma sobre la que ambos se saludaron formalmente
Trump le señala al Putin
Trump le señala al Putin el camino hacia el auto que los llevará a la reunión
Trump estrecha la mano de
Trump estrecha la mano de Putin
Trump y el secretario de
Trump y el secretario de Estado Marco Rubio se reúnen con el presidente ruso Vladimir Putin
Putin intenta responder a los
Putin intenta responder a los periodistas antes del comienzo de la reunión

Temas Relacionados

donald trumpvladimir putinalaskaestados unidosrusia

Últimas noticias

Crimen en La Matanza: los

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

¿Por qué casi todos los números tienen un 7? La explicación matemática

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU: podrá apelar sin entregar las acciones de la petrolera ni otros activos

Infobae América

Así recibió Donald Trump a

Así recibió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

“Un tsunami de gritos”: a 60 años del famoso recital de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York

EEUU despliega más de 4.000 marines en la región de Latinoamérica y el Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga

TELESHOW

Los nominados a los Premios

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija