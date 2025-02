La desoladora imagen de cómo quedó el avión que se estrelló en unas de las zonas más hostiles de Alaska

La Guardia Costera halló los restos del avión desaparecido en Alaska sin indicios de sobrevivientes. (Guardia Costera de EEUU)

Los restos de un avión de pasajeros desaparecido el pasado jueves en el oeste de Alaska, que transportaba a diez personas, fueron encontrados el viernes por la Guardia Costera. Tras localizar la aeronave en el hielo marino a unos 55 kilómetros al sureste de Nome, las autoridades reportaron que no hubo sobrevivientes. Según un comunicado en la red social X de la Guardia Costera, “se identificaron tres personas fallecidas dentro de los restos del avión, mientras que las demás personas se cree que siguen atrapadas en el interior de la aeronave debido a sus condiciones”.

La aeronave, un monomotor Cessna 208B Grand Caravan EX, operado por la aerolínea regional Bering Air, había perdido contacto aproximadamente a las 15:20 (hora local) del jueves, según datos de la Guardia Costera y confirmaciones de medios como Fox News y The Wall Street Journal. El vuelo, que hacía la ruta entre las localidades de Unalakleet y Nome, transcurría en medio de bajas temperaturas y condiciones climáticas desafiantes.

En conferencia de prensa, el teniente comandante Mike Salerno de la Guardia Costera habló sobre el impacto del accidente y declaró a Anchorage Daily News: “Está claro que no hubo sobrevivientes del accidente”. Además, detalló que los datos preliminares del vuelo indicaron una pérdida “rápida de altitud y velocidad” a las 15:18. Esta información también fue corroborada por el oficial Benjamin McIntyre-Coble, quien señaló a The Wall Street Journal que “lo que causó este descenso repentino aún no se ha determinado”.

Las autoridades señalaron una “rápida pérdida de altitud y velocidad” minutos antes del accidente. (AP/Mark Thiessen)

Un avión Cessna 208B Grand Caravan EX operado por Bering Air perdió contacto en una ruta de Unalakleet a Nome. (Google Earth)

Las condiciones climáticas extremas dificultaron las labores de búsqueda y rescate en el área. (Google Earth)

Alaska depende del transporte aéreo, con comunidades accesibles solo por avión en un 82 %. (Foto: AP)