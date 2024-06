Vive la Elección Presidencial en México en fotos

Diana Alarcón, invitada de honor y coordinadora de relaciones internacionales de “Diálogos por la Transformación”. México. Crédito: Infobae México/Diego Alva

En un cóctel en el corazón de la Ciudad de México, se discutió sobre las elecciones presidenciales durante el evento de mayor convocatoria de Relaciones Internacionales del país. Diana Alarcón, coordinadora política internacional de Diálogos para la Transformación, junto con diplomáticos de Estados Unidos, think tanks de 11 países, académicos de América Latina y Europa, así como expertos en comunicación, destacaron la importancia de los comicios y la participación ciudadana en México y en el Extranjero, en un proceso pacífico.

Durante el evento privado, Diana Alarcón enfatizó el papel crucial de los ciudadanos en los procesos electorales, demostrando que México fue una lección de civismo. Alarcón conversó con Infobae y consideró que el 2 de junio fue una “fiesta de la democracia en México”. Subrayó que la participación activa de la población es esencial para fortalecer la democracia en cualquier nación.

Esta afirmación fue respaldada por varios diplomáticos y académicos presentes, quienes también hicieron hincapié en la necesidad de promover una cultura de involucramiento cívico desde temprana edad.

El evento se llevó a cabo en un hotel céntrico de la Ciudad de México, congregando a diversas personalidades del ámbito internacional especializadas en temas de política y relaciones exteriores. Los asistentes discutieron, además, estrategias para mejorar la transparencia y reducir la corrupción electoral, un tema de constante preocupación en regiones de América Latina.

- Fotos Joel Cano y Diego Alva para Infobae.