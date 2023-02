Los 30 finalistas del concurso Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards

El jurado del concurso Sony World Photography Awards anunció este martes a los finalistas de la edición 2023, en una competición profesional que recibió decenas de miles de imágenes.

Los tres finalistas pasan a la siguiente fase del concurso para competir por ser el ganador de su categoría y, si lo consiguen, optar al premio Fotógrafo del Año. Los ganadores de cada categoría y el ganador final se darán a conocer en una ceremonia en Londres el 13 de abril de 2023.

En cada categoría se eligieron tres finalistas, y se distinguieron a otros siete proyectos. Las imágenes seleccionadas fueron tomadas por fotógrafos de más de 30 países en lugares que van desde una fábrica de cemento abandonada en China hasta un mercado de pescado en Somalia.

El jurado basó sus decisiones tanto en la habilidad técnica de los participantes como en si demostraban “un enfoque original de la narración”, según un comunicado de prensa. El presidente del jurado, Mike Trow, describió a los ganadores de este año como emocionantes y desafiantes. “Abarcaban los profundos y actuales debates en torno a la verdad narrativa y la agencia en el arte”, añadió, “así como puntos de vista más amplios sobre el medio ambiente, la política y la sociedad”, según destacó CNN.

Arquitectura y diseño

In Memoriam: Muralla Roja by Ricardo Bofill (En memoria: Muralla Roja), por Andres Gallardo Albajar (España)

El fotógrafo español Andrés Gallardo Albajar ha sido reconocido en la categoría de arquitectura y diseño por su serie que documenta la obra del fallecido arquitecto Ricardo Bofill

Stal - Vernacular Animal Sheds (Establo - Cobertizos vernáculos de animales), por Servaas Van Belle (Bélgica)

"Los refugios para el ganado en los campos son tan comunes en el paisaje belga que nadie les presta mucha atención, pero el campo ofrece toda una gama de joyas arquitectónicas de muchas formas, materiales y colores"

Cement Factory (Fábrica de cemento), por Fan Li (China)

La Fábrica de Cemento de Tieshan está situada en la ciudad de Guilin, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang. La fábrica se construyó en 1996 y desempeñó un papel importante en el desarrollo económico y la construcción urbana de Guilin. pero ha sido trasladada, dejando atrás los antiguos edificios, torres de agua, piscinas y vías de ferrocarril

Creativas

The Right To Play (El derecho a jugar), por Lee-Ann Olwage (Sudáfrica)

¿Con qué sueñan las niñas? ¿Y qué ocurre cuando se crea un entorno propicio en el que se capacita a las niñas y se les da la oportunidad de aprender y soñar? El Derecho a Jugar crea un mundo lúdico en el que se muestra a las niñas de forma empoderada y afirmativa

Africa Blues, por Edoardo Delille & Giulia Piermartiri (Italia)

"¿Cómo puede una fotografía mostrar el futuro? Debido al cambio climático, algunas de las transformaciones más radicales del mapamundi serán visibles en sólo unas décadas. Nuestra idea era encontrar una manera de mostrar cómo podría ser el paisaje en algunos lugares a finales de siglo, en comparación con el mundo en que vivimos hoy". Isla de Inhaca, Mozambique

Lupus Hominarius, por Noemi Comi (Italia)

Lupus Hominarius hace referencia a las leyendas y cuentos populares de Calabria, Italia, en torno a la figura del hombre lobo. Según el folclore, uno podía convertirse en hombre lobo como consecuencia de una maldición, o a través de infecciones, mordeduras o pactos con el diablo. La leyenda que comparten muchos pueblos de Calabria se refiere a la "primera noche de bodas", en la que la novia muere a manos de su marido, un hombre lobo, mientras ambos consuman su matrimonio

Proyectos documentales

“Gaza struggles to accommodate the living and the dead as the population grows” (Gaza lucha por dar cabida a los vivos y a los muertos a medida que la población crece), por Mohammed Salem (Palestina)

"Mientras las autoridades se enfrentan a una creciente demanda de nuevas viviendas en la densamente poblada Franja de Gaza, una batalla por el espacio enfrenta a los vivos con los muertos, ya que los ocupantes ilegales sin hogar se instalan en los cementerios de la zona". Mohammad Kuhail y su hermana gemela Yosra Kuhail, de 7 años, juegan sobre las tumbas del cementerio de Sheikh Shaban, donde viven, en la ciudad de Gaza. Los niños, que ganan pequeñas cantidades llevando agua a las ceremonias funerarias, no dejan de preguntar a sus padres cuándo podrán mudarse del cementerio

The Women’s Peace Movement in Congo (El Movimiento de Paz de las Mujeres en Congo), por Hugh Kinsella Cunningham (Reino Unido)

Casi 20 años después de un conflicto que mató a cinco millones de personas y trastornó diez veces más vidas, la República Democrática del Congo vuelve a sumirse en el caos. La activista por la paz Liberata Buratwa, fotografiada en su jardín de la República Democrática del Congo

Inside the Hamar Weyne Fish Market - Mogadishu, Somalia (Dentro del mercado de pescado de Hamar Weyne - Mogadishu, Somalia), por Tariq Zaidi (Reino Unido)

La lonja de Hamar Weyne, en el corazón de Mogadiscio, es un centro vital para el comercio de pescado. Situado a pocos metros del puerto viejo, es el mercado de pescado más concurrido e importante de la ciudad, con cientos de pescadores que dependen de él para vender sus capturas. A pesar de los problemas que plantean la guerra civil y la falta de inversiones en el sector, el mercado sigue siendo una fuente clave de empleo y actividad económica

Medio Ambiente

Miruku, por Marisol Mendez (Bolivia) & Federico Kaplan (Argentina)

Miruku se centra en los wayuus, una población indígena de La Guajira, el desierto costero de Colombia. El proyecto examina cómo una combinación de problemas relacionados con el cambio climático y la negligencia humana han llevado a sus diversos miembros a experimentar una asfixiante escasez de agua.

Green Dystopia (Distopía verde), por Axel Javier Sulzbacher (Alemania)

Su tema son las consecuencias de la creciente demanda de aguacates y los problemas y la violencia resultantes. La popularidad del aguacate se ha disparado en las últimas décadas, y el peso de la creciente demanda recae principalmente en el estado mexicano de Michoacán

The Dying River (El río moribundo), por Jonas Kakó

El río Colorado se extendía antaño más de 2.000 kilómetros, desde las Montañas Rocosas hasta el Golfo de California, por el oeste de Estados Unidos. Pero el río en se ha ido secando y ya no llega al delta, porque la agricultura extensiva y el desvío de agua a zonas metropolitanas provocaron cambios

Paisajes

Event Horizon (Horizonte de eventos), por Kacper Kowalski (Polonia)

"A principios de invierno emprendí un viaje en busca de la armonía. Llevado por el instinto, me aventuré cada vez más lejos hasta traspasar los límites de la racionalidad. Con niebla o con nieve, con escarcha o con deshielo, me lancé al cielo para ver si era posible volar"

Postcards from Afghanistan after forty years of war (Postales de Afganistán después de cuarenta años de guerra), por Bruno Zanzottera (Italia)

Asia Central estuvo antaño atravesada por numerosos pueblos, comerciantes y ejércitos. Afganistán estaba en el corazón de este mundo, ya que acogía a los que viajaban a través de Asia, aunque podría decirse que ninguno de los invasores llegó a marcharse del todo. Estas imágenes documentan un viaje por Afganistán tras 40 años de guerra y cuatro de sequía

Loss and Damage (Pérdidas y daños), por Fabio Bucciarelli (Italia)

Sudán del Sur se ha visto asolado por la violencia política y la inestabilidad desde su independencia de Sudán en 2011. Ahora sufre inundaciones masivas por cuarto año consecutivo

Portfolio

Riverland and Other Projects (Riverland y Otros Proyectos), por Marjolein Martinot (Países Bajos)

Una carpeta de trabajos de diferentes proyectos, incluido Riverland, un proyecto de fotografía analógica que comencé en 2020

Portfolio, por Marylise Vigneau (Francia)

"En 2022, gran parte del mundo volvió a abrir, y por fin pude continuar algunos de mis proyectos a largo plazo que habían quedado interrumpidos por la crisis de Covid". Retrato de Marylise Vigneau del veterano de la Segunda Guerra Mundial Acek Urmanbetov. Este hombre de 98 años, que perdió una pierna en los combates, vivió después de la guerra en la República Socialista Soviética de Kirguizistán. Escribió un libro sobre las mujeres que criaron solas a sus hijos después de que sus maridos se marcharan a trabajar a Rusia y nunca regresaran tras la caída de la URSS

Portfolio, por James Deavin (Reino Unido)

"Esta carpeta se tomó en la primera mitad de 2022 en Arabia Saudita, donde yo residía en aquel momento. Si hubiera tenido más tiempo, creo que estas imágenes se habrían encuadrado en proyectos o narrativas más definidos, quizá relacionados con la gran población de trabajadores inmigrantes y expatriados (de la que yo formaba parte), o con la cultura automovilística saudí..."

Retratos

Afghanistan’s Girl Athletes (Atletas femeninas de Afganistán), por Ebrahim Noroozi (Irán)

Varias mujeres y niñas que practicaban deportes posan para los retratos con el equipamiento de los deportes que amaban. Ocultaban su identidad con sus burkas, las túnicas y capuchas que cubren el rostro, dejando ver sólo una malla. Normalmente no llevan el burka, pero dijeron que a veces optan por llevarlo cuando salen a la calle y quieren permanecer en el anonimato y evitar el acoso

Our War (Nuestra Guerra), por Edgar Martins (Portugal)

"En 2011, mi querido amigo y fotoperiodista Anton Hammerl viajó a Libia para cubrir el conflicto entre las fuerzas favorables al régimen y las contrarias a Gadafi. El 5 de abril fue secuestrado por la fuerza y asesinado por milicias gubernamentales. Frustrado por la falta de avances en la investigación para encontrar sus restos mortales, en 2022 tomé cartas en el asunto y viajé a Libia"

Egungun Voodoo Society, Benin (Sociedad vudú Egungun, Benin), por Jean-Claude Moschetti (Francia)

La asociación Egungun es una sociedad vudú secreta que honra a los espíritus de sus antepasados y perpetúa sus recuerdos. Se cree que estos espíritus ancestrales vigilan constantemente a sus parientes vivos; los bendicen, protegen y advierten, pero también pueden castigarlos según los recuerden o los descuiden

Deportes

Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League (Jugadora de Béisbol Profesional Femenina Triunfa en Liga Profesional Masculina), por Al Bello (EEUU)

Kelsie Whitmore es la primera jugadora profesional de béisbol que juega en una liga profesional exclusivamente masculina. Juega de jardinera y lanza para los Staten Island Ferryhawks de la Liga Atlántica de béisbol profesional. Debutó en la Liga Atlántica como corredora suplente el 22 de abril de 2022, y el 1 de mayo se convirtió en la primera mujer en iniciar un partido de la Liga Atlántica, cuando jugó como jardinera izquierda. Sólo tres días después fue la primera mujer en lanzar en un partido de la Liga Atlántica y el 3 de septiembre de 2022 Kelsie se convirtió en la primera mujer en registrar un hit en asociación con la Major League Baseball

Mundialito, por Andrea Fantini (Italia)

Mundialito es el apodo de una de las copas de fútbol indígena más importantes de Sudamérica. El evento comenzó en 1992 y actualmente reúne a 80 equipos masculinos y 32 femeninos de comunidades amazónicas peruanas, bolivianas y colombianas en un campeonato de 12 días. Sin embargo, su importancia va mucho más allá del campeonato de fútbol. El Mundialito es un lugar donde se consolidan los lazos entre las comunidades indígenas.

Fallou Diop: The Unpredicted Hope of the Racetrack (Fallou Diop: La Esperanza Inesperada de la Pista), por Thomas Morel-Fort (Francia)

Junto con la lucha y el fútbol, las carreras de caballos son uno de los deportes más populares en Senegal, donde los jinetes se hacen profesionales muy jóvenes. A sus 19 años, Fallou Diop es una estrella nacional que gana una victoria tras otra y galvaniza a una juventud que lucha por su futuro. Procedente de un medio desfavorecido y habiendo abandonado la escuela a los 12 años, nada predestinaba a Fallou a montar un caballo de carreras. Sin embargo, este joven jinete senegalés lleva varios años haciéndose un nombre en las carreras de caballos

Naturaleza muerta

Cryogenia (Criogenia), por Jagoda Malanin (Polonia)

"Empecé a trabajar con el concepto de hidrofeminismo de Astrida Neimanis y 'convertirme en un cuerpo de agua'. Además del rápido deshielo de los glaciares árticos, Neimanis también cita estudios que muestran elevados niveles de toxinas en la leche materna de los inuit, que llegan allí por la contaminación de ríos, océanos y precipitaciones, así como por el marisco envenenado que ingieren"

The Visit (La Visita), por Carloman Macidiano Céspedes Riojas (Perú)

El autor retrata qué llevan los visitantes a una prisión de Perú. "'No traigas nada, sólo quiero que vengas a visitarme' es una de las frases más repetidas por los internos del penal de Picsi, situado en la ciudad de Chiclayo, al norte de Perú. Pero muchos visitantes no quieren llegar con las manos vacías, a pesar de los estrictos controles"

The Sky Garden (El Jardín del Cielo), por Kechun Zhang (China)

La jardinería paisajística es una práctica que se remonta a la antigüedad; Nabucodonosor II del Imperio Babilónico construyó un complejo de jardines en el cielo para su princesa consorte, que añoraba su hogar, y que fue conocido como los Jardines Colgantes de Babilonia. La serie Sky Garden toma su nombre de esta historia

Naturaleza silvestre

Billions of Synchronous Fireflies Light up a Tiger Reserve (Billones de Luciérnagas Sincronizadas Iluminan una Reserva de Tigres), por Sriram Murali (India)

"Buscando estrellas cerca de Pollachi, mi ciudad natal en la India, me llevaron a los bosques de la Reserva de Tigres de Anamalai. Cuanto más me alejaba de las ciudades y sus luces, más oscuro se hacía y más estrellas y luciérnagas veía"

Small Backlit Animals (Pequeños Animales Retroiluminados), por Adalbert Mojrzisch (Alemania)

Insectos, arañas y cangrejos pequeños, poco visibles y en su mayoría grises revelan muchos colores y estructuras interesantes bajo gran aumento y luz de fondo polarizada. Todas estas fotografías de alta resolución se tomaron al microscopio con un equipo de fabricación propia, y las imágenes en bruto se procesaron, apilaron y retocaron

Cities Gone Wild (Ciudades Salvajes), por Corey Arnold (EEUU)

Corey Arnold documentó la relación entre una pareja de Carolina del Norte y los osos que aparecen en su porche trasero. "Cities Gone Wild es una exploración de tres animales inteligentes - osos negros, coyotes y mapaches - que se han equipado de forma única para sobrevivir e incluso prosperar en el paisaje construido por el hombre, mientras que otros animales están desapareciendo. He seguido a estos animales en ciudades de todo Estados Unidos para revelar una visión más íntima de cómo la vida salvaje se está adaptando a la creciente urbanización"

(fotos: cortesía Sony World Photography Awards 2023)