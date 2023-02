Un año de la invasión rusa en 10 fotos: la mirada de un laureado fotógrafo del drama en Ucrania

Olexiy Pshenychnykh, de 85 años, descansa en su casa dañada por la guerra en Vilkhivka, al este de Kharkiv el 18 de mayo de 2022, tras la retirada de las fuerzas de ocupación rusas (Fotos de John Moore/Getty Images)

La guerra desatada por Vladimir Putin en Ucrania está a punto de cumplir un año. La brutalidad de los ataques y el matirio sembrado a lo largo y ancho del territorio ucraniano ha conmocionado al mundo a partir de las imágenes de fotógrafos como John Moore, de la agencia Getty, un laureado repotero gráfico que maneja con sensibilidad su lente para retratar los dramas humanos alrededor del planeta.

Moore llegó a Ucrania un mes después de iniciada la invasión y pudo recorrer ciudades desvastadas por los bombardeos, acompañar los llantos de padres enterrando a sus hijos y ser testigo de la capacidad de resiliencia de los ucranianos.

Oksana, examina la segunda planta destruida de su casa mientras busca objetos rescatables el 25 de abril de 2022 en Hostomel, Ucrania. Situada en la antigua línea del frente, Oksana explica que la casa fue atacada con cohetes por las tropas rusas el 7 de marzo, cuando su madre y su abuela estaban en el piso de abajo. Fueron evacuadas ilesas a Kiev, antes de que toda la familia se trasladara al oeste, a Vinnytsia.

“Cuando llegué a Ucrania en abril, el conflicto ya había entrado en su segundo mes. Incluso entonces, muchos ucranianos empezaban a preocuparse de que el mundo se olvidara de ellos y de su sufrimiento. En general, acogieron muy bien que los fotoperiodistas internacionales, especialmente los estadounidenses como yo, cuenten su historia. Quieren que documentemos esas terribles atrocidades para que el mundo y la historia nunca las olviden”, contó.

El cuerpo de un soldado ruso yace en el campo de batalla el 17 de mayo de 2022 en Malaya Rohan

“Otro aspecto único de trabajar en Ucrania son los peligros. En este conflicto, el principal peligro es la metralla de los bombardeos, especialmente para los fotógrafos que trabajan en zonas de primera línea. En Afganistán e Irak, existía el gran riesgo de secuestro, cosa que no ocurre tanto en Ucrania, donde las líneas del frente están más definidas”, explicó Moore, con años de cobertura en enfrentamientos armados alrededor del mundo.

Soldados de la Defensa Territorial Ucraniana corren mientras se encuentran en una posición expuesta a las tropas rusas cerca de la línea del frente el 22 de mayo de 2022 cerca de Ruska Lozova, Ucrania.

Una vista aérea de edificios de apartamentos atacados por las fuerzas rusas en un antiguo barrio de Kharkiv

“Como en la mayoría de los países, en Ucrania antes de la guerra había divisiones políticas muy profundas, y muchos ciudadanos no eran partidarios del presidente Zelensky. La invasión rusa del país, por supuesto, lo cambió todo y unió a la mayoría de los ucranianos en torno al antiguo cómico y actor. Incluso muchos habitantes del sur y el este de Ucrania, donde el ruso es la lengua materna, apoyaron al gobierno de Kiev”.

El humo se eleva después de la caída de misiles al atardecer del 28 de abril de 2022 en Kyiv, Ucrania.

“Como fotoperiodista, tuve un acceso bastante abierto para fotografiar a gente en condiciones difíciles y ellos se mostraron abiertos a mostrar esa realidad. La gente me permitió entrar en sus casas y me mostró cómo vivían entre los escombros de sus vidas anteriores. Muchos se mostraron muy abiertos a que los fotógrafos cubrieran los funerales de sus seres queridos. Estaban afligidos, pero orgullosos de su dolor, y querían que el mundo lo viera”.

Visto desde el aire, el enorme parque logístico de Komodor yace en ruinas, tras ser bombardeado e incendiado durante la invasión rusa el 19 de abril de 2022 cerca de Makariv, Ucrania. El ataque, a principios de marzo, destruyó unos 50 millones de dólares en medicamentos y materias primas médicas de la empresa farmacéutica ucraniana Farmac.

“Un día estaba volando mi dron y haciendo fotos de la destrucción generalizada de un barrio de Hostomel, situado en una antigua línea del frente en las afueras de Kiev. Desde el aire, observé que alguien sacaba pertenencias de una casa gravemente dañada. Así que aterricé el dron, me acerqué a la casa y me reuní con Oksana. Me condujo a través de la escalera en ruinas de su casa hasta el desastre que había sido el piso superior de su casa. Parecía que había sido alcanzado por un tornado, pero no, dijo que había sido un cohete ruso. Su madre y su abuela estaban en casa en ese momento, pero sobrevivieron. Ahora estaba recogiendo lo que pudo salvar. La franqueza y la naturalidad con que contó la historia de su familia me impresionaron. Sin hipérboles ni melodrama, solo los hechos”.

Un cuervo se sienta encima de una bandera ucraniana en la sección militar de un cementerio el 11 de febrero de 2023 en Kharkiv, Ucrania.

“He aprendido lo fuertes y resistentes que pueden ser las personas, a pesar de la increíble adversidad, la tragedia y el dolor. Cuando la gente ve que su causa es justa, puede ser mucho más fuerte y soportar mucho más de lo que nunca imaginó”.

Trabajadores del transporte público barren metralla y restos de guerra en un antiguo barrio del frente el 25 de mayo de 2022 en Kharkiv, Ucrania.

El matrimonio de Kolya y Olya, de 57 años, camina bajo una tormenta de nieve mientras el sonido de la artillería retumba a su alrededor el 12 de febrero de 2023 en Chasiv Yar, Ucrania, en la región oriental del Donbás.

