Sorprendieron a Shakira muy feliz al lado de Ozuna en España

Los cantantes latinos, Shakira y Ozuna fueron vistos juntos en Manresa, Barcelona, lo que levantó algunas sospechas en redes sociales.

Usuarios teorizaron un posible romance, ya que la cantante terminó su relación con Gerard Piqué desde hace meses y el reguetonero publicó una linda dedicatoria hacia ella.

Y es que Ozuna parece admirarla bastante, pues en su cuenta oficial de Twitter escribió un alago a la belleza de la colombiana. “Que hermosa eres @shakira”, expresó.

Asimismo, un video de ellos se viralizó en dicha red social, donde se puede ver a Shakira bajando de una camioneta negra y entrando a un edificio con el puertorriqueño.

Los cantantes se observaban bastante contentos, sobre todo Shakira, quien estaba muy sonriente mientras saludaba a los fans que se encontraban afuera del lugar.

Lamentablemente para los fanáticos que esperaban un amorio entre ambos y que Shakira pudiera superar a Piqué, su aparición juntos no fue más que para hacer una colaboración.

De acuerdo con varios medios, los latinos estarían trabajando en una nueva canción y la veradera razón por la que se vieron en Barcelona fue para grabar el videoclip.

Asimismo, se afirmó que existe un acuerdo de confidencialidad entre las productoras de ambos, para que no se filtrara ningún tipo de información sobre el nuevo tema.

❤️‍ ¡#Shakira y #Ozuna llegando al set en Manresa, España, para su próximo video musical! pic.twitter.com/09B0siQTF6 — Romega TV (@Romegadigitaltv) September 10, 2022

Fue el sábado en la tarde cuando Shakira y Ozuna se reunieron en un mercado que se ubica en la calle Roger de Flor y luego continuaron de madrugada por el centro de la ciudad.

Por su parte el paparazzi Jordi Martín, del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, fue quien ha sacado bastante información sobre la ruptura de la cantante y el futbolista, así como también afirmó que el nuevo tema tiene dedicatoria a Piqué.

“¿Queréis conocer el nombre del nuevo tema de Shakira y Ozuna? Yo ya lo tengo y ojo. Vaya indirecta a Gerard Piqué. Se viene. Esta semana lo sacaremos en primicia en mi programa, El Gordo y la Flaca”, detalló.

Quizás la historia se repita tal y como con la canción Te felicito, ya que fanáticos afirmaron que la letra era dedicada a la ex pareja de la colombiana, además de que fue un éxito rotundo en TikTok.

Shakira y Rauw Alejandro presetaron su más reciente sencillo 'Te Felicito' (FOTO: Cortesía)

Sin embargo, tanto algunos fans como medios suponen que Shakira ya superó a Piqué, pues últimamente ha sido captada bastante feliz, tanto con sus hijos, con amistades e incluso junto a otros hombres.

Desde cuándo está soltera Shakira

Luego de tener una larga relación de 12 años, Shakira y Piqué terminaron por una supuesta “infidelidad” por parte del futbolista.

Desde principios de junio de 2022, las celebridades anunciaron que estaban en proceso de separación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, palabras que dio a conocer la Agencia EFE.

Antes de ese anuncio, la relación entre ambos parecía tener algunos problemas, pues según MC, en 2019 Shakira confesó que Piqué le decía que no quería estar con una mujer “amargada”.

Shakira y Piqué (Reuters)

“Siempre estaba enfadadísima, y él necesitaba que hablara. Gerard Piqué me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. ‘Sal de ahí y ponte a trabajar”, contó la cantante.

De igual forma, en 2014 relató que al futbolista no le gustaba que hiciera videos con hombres, ya que de acuerdo con Shakira, él era bastante conservador pese a ser más joven que ella.

