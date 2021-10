Cómo es el mítico Bonanza Creek Ranch, el escenario en el que Alec Baldwin mató a la directora de fotografía de Rust

Bonanza Creek Ranch, en Nuevo México

El rancho Bonanza Creek fue escenario este jueves de una tragedia inesperada, cuando el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza, ambos miembros del set de la película Rust.

El rancho es un set de rodaje ubicado en el norte de Nuevo México, Estados Unidos. Se extiende a lo largo de varios miles de acres y cuenta con más de dos estanques, un pueblo de película y dos conjuntos de casas. Allí se filmaron más de 130 películas, así como también videos, anuncios y catálogos. El rancho también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas de estudiantes.

Un momento de la grabación de una película en el Bonanza Creek Ranch

El lugar nació originalmente bajo el nombre de Rancho Jarrett, cuando Hollywood comenzó a interesarse en el lugar. La primera película en ser rodada allí fue El hombre de Laramie, en 1955, protagonizada por Jimmy Stewart. La historia cuenta que Louie Clifford, un antiguo chófer de la actriz canadiense Mary Pickford, había creado una empresa de taxis en Albuquerque mientras mantenía sus contactos en Hollywood. Fue Louie quien llevó a los productores de la industria cinematográfica al rancho. Enseguida vieron un paisaje impresionante que, sin duda, había cautivado por igual a los mineros y a los colonos a lo largo de los siglos.

Allí se filmaron más de 130 películas

Considerado uno de los lugares más importantes del oeste de los Estados Unidos, el rancho ofrece una gran variedad de oportunidades de rodaje. Con una vista de 360º sin obstáculos, cinco escenarios -incluido un pueblo de 24 edificios- y una ubicación a sólo unos minutos al sur de Santa Fe, Nuevo México, es uno de los lugares más elegidos para realizar producciones audiovisuales.

Entre las películas más recientes filmadas allí se encuentran Cowboys and Aliens, Appaloosa, Wild Hogs, 3:10 to Yuma y Kid Nation. Más lejano en el tiempo figuran éxitos de taquilla como Silverado, Lonesome Dove, Lighting Jack y The Cowboys.

La escenografía ha sido muy utilizada en innumerables películas

En 1989, un productor italiano se ofreció a construir un estilizado pueblo del Oeste en el rancho. Daisy Town, como se llamó el nuevo decorado, se realizó para la serie de televisión europea Lucky Luke, protagonizada por Terence Hill. La ciudad se construyó alrededor de una casa victoriana de dos pisos que se había edificado para la película Silverado en 1984. Esta casa, que también se utilizó en Lonesome Dove, se modificó para convertirla en una mercantil.

El rancho es uno de los escenarios más elegidos para realizar producciones audiovisuales

Lucky Luke se rodó durante varios años, y en 1994 Terence Hill volvió con una coproducción italo-alemana, The n/Fight Before Christmas. Se construyó un gran plató de rancho junto a un estanque, y tanto éste como el plató del pueblo del Oeste han sido lugares de rodaje populares desde entonces.

Glenn Hughes, propietario del rancho Bonanza Creek, procede de una larga estirpe de ganaderos de Nuevo México. Su padre y su abuelo fueron propietarios del rancho Forked Lightning, cerca de Pecos, años antes de que fuera vendido a Greer Garson y su marido Buddy Fogelson en la década de 1940.

bonanzacreekranch

Cómo sigue la investigación del incidente

Las autoridades policiales informaron que no han sido presentados cargos por el incidente, en tanto que una investigación fue abierta, con testigos que están siendo entrevistados por los detectives.

El rancho ofrece sitios para rodar y para el descanso

“De acuerdo con los investigadores parece que la escena que se filmaba contemplaba el uso de una pistola de utilería cuando fue disparada. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil fue disparado”, agrega el texto.

Alec Baldwin disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins (Gentileza The New Mexican)

“La producción ha sido interrumpida por ahora. La seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad”, informó el equipo de Baldwin -coproductor de la película-, citado por la televisora KOB.

SEGUIR LEYENDO: