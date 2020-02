"Mi vida no es fácil desde que perdimos a nuestro hijo, todo se nos vino abajo, era nuestro sostén. Mi casa está vacía. Cuando me levanto y veo su cama está vacía, tendida esperándolo, pero sé que nunca volverá. Quiero justicia por mi hijo. Amaba a su novia, era felices, jugaban como criaturas. Tenían un proyecto de llegar a ser abogados los dos. Él está entre nosotros, nos va a dar esa luz, y esa fuerza para estar con ustedes. Al verlos a todos ustedes me da una energía para seguir luchando. Quiero justicia, que paguen por lo que hicieron”, agregó la madre.