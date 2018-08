"Quiero decirles que he presentado un escrito y una nueva recusación, porque entiendo que yo mantengo con él (por el juez) una vieja enemistad desde hace mucho tiempo, cuando su militancia en el menemismo", sostuvo Parrilli, y agregó: "Como no está resuelto ni firme el juez, he presentado un escrito en el que he negado todos los hechos que se me imputan".