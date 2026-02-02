Estados Unidos

Estados Unidos y una tormenta invernal sin precedentes: emergencia energética, fallas en plantas fósiles y el papel clave de las renovables

La crisis climática reciente dejó fuera de operación numerosas centrales convencionales, mientras alternativas sustentables y nuevas estrategias permitieron sostener el servicio y plantearon desafíos para la seguridad y evolución del sistema nacional, según el MIT Technology Review

Guardar
Las bajas temperaturas provocaron fallas
Las bajas temperaturas provocaron fallas en plantas fósiles y redujeron la capacidad de la red eléctrica del este de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran parte de las plantas eléctricas que funcionan con combustibles fósiles en la región este de Estados Unidos experimentaron fallas inesperadas durante la reciente tormenta invernal. Esto redujo la capacidad de la red eléctrica en pleno pico de demanda, de acuerdo con un informe del MIT Technology Review.

A pesar de la magnitud del evento, el sistema evitó apagones generalizados gracias al aporte de otras fuentes de energía y la aplicación de medidas extraordinarias.

Desafíos que enfrentan las plantas fósiles durante tormentas invernales

La tormenta más reciente dejó cerca de 21 gigavatios fuera de servicio en la red del operador PJM, el mayor del país, lo que equivale al 16% de la demanda eléctrica de la tarde del domingo. Según destacó The Power Line, la mayoría de estas bajas correspondió a plantas de gas natural, centrales a carbón y plantas de petróleo.

El descenso de las temperaturas afecta el suministro de gas natural ante la caída de presión en los ductos y altera el funcionamiento de equipos, estaciones de compresión y acopios de carbón, que pueden quedarse congelados. Incluso, turbinas y líneas de transmisión pueden paralizarse por congelaciones mecánicas durante días especialmente fríos.

Problemas como el congelamiento de
Problemas como el congelamiento de gasoductos y equipos afectaron la estabilidad del suministro eléctrico durante el episodio invernal extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la fiabilidad de la red eléctrica

En respuesta al evento, el operador PJM registró una demanda máxima de hasta 130 gigavatios por 7 días seguidos, una racha sin precedentes en invierno, según MIT Technology Review. Para garantizar el suministro, el Departamento de Energía de Estados Unidos emitió órdenes de emergencia permitiendo que las plantas funcionaran temporalmente fuera de las regulaciones ambientales.

La autoridad federal autorizó también que algunos operadores solicitaran a centros de datos y otras instalaciones el uso de generadores de respaldo para reducir la carga. Frente a esto, también surgieron advertencias sobre que estos equipos son altamente emisores.

El portal The Power Line añadió que el uso intensivo de centrales a carbón, incluidas las destinadas al cierre, supone un costo adicional y obliga a mantener en operación instalaciones que muestran la mayor proporción de averías entre todas las fuentes.

El operador PJM perdió hasta
El operador PJM perdió hasta 21 gigavatios de capacidad, equivalente al 16% de la demanda, por la paralización de plantas de gas natural, carbón y petróleo (LineVision)

Ejemplos históricos y aprendizajes: la crisis de Texas

El precedente más severo ocurrió en Texas en 2021, cuando temperaturas extremas provocaron cortes eléctricos y dejaron a millones de habitantes sin servicio durante días, causando la muerte de al menos 246 personas. El motivo principal fue el congelamiento de gasoductos, infraestructuras y acopios de carbón.

Ese episodio desencadenó reformas en Texas, enfocadas en la adaptación a condiciones invernales de centrales y la red de transmisión. Además, se desarrollaron sistemas de almacenamiento con baterías que en 2024 ya cubren hasta el 20% de la demanda récord. En su artículo, el MIT Technology Review destacó que en esta ocasión la tormenta fue menos intensa en esa región.

Estas mejoras contrarrestaron los riesgos durante la tormenta reciente, gracias a plantas mejor preparadas y a un papel creciente de los sistemas de baterías, especialmente en las horas de mayor demanda.

Alternativas para reforzar la red ante el clima extremo

Voces expertas, como Michelle Solomon de la consultora Energy Innovation y Didi Caldwell, directora ejecutiva de Global Location Strategies, señalaron que añadir más generación a gas natural no resolverá ni evitará las vulnerabilidades existentes. “Agregar más generación a base de gas natural no solucionará, e incluso podría agravar, los riesgos”, señaló Caldwell.

Expertos advierten que sumar generación
Expertos advierten que sumar generación a gas natural no resuelve las vulnerabilidades del sistema eléctrico ante climas extremos y volatilidad de precios (AP Foto)

El refuerzo de la red pasa por la expansión de sistemas de almacenamiento —en especial baterías—, el despliegue de energía solar y energía eólica en alta mar, y la promoción de políticas de eficiencia energética, según las expertas. The Power Line indicó que aunque las renovables son minoritarias en la matriz de PJM, durante la tormenta el aporte combinado de energía eólica y solar alcanzó el 7% de la electricidad generada, superando registros previos.

Futuro de la red: dependencia de fósiles versus transición renovable

Los informes mencionados coincidieron en que una apuesta persistente por centrales de gas natural y carbón expone al sistema eléctrico a mayor vulnerabilidad, sobre todo durante la volatilidad de los precios del gas natural y en condiciones climáticas extremas.

El valor del gas aumentó un 59% la semana previa a la tormenta y se prevé otro incremento del 14% en 2026, lo que suma presión para los consumidores y cuestiona la sostenibilidad de esa estrategia energética.

La discusión sobre la fiabilidad de la red eléctrica se desplaza del antiguo paradigma —centrado en carbón y gas— hacia sistemas más flexibles y resilientes, según los expertos citados por ambas publicaciones.

De esta manera, el reto de proteger la red frente a tormentas extremas requiere estrategias diversas y flexibles; en ese contexto, las energías renovables pueden ofrecer una solución más consistente de cara al futuro.

Temas Relacionados

Red eléctrica de Estados UnidosTormenta invernalEnergíaPlantas eléctricas fósilesGas naturalPJMTexasEnergías renovablesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Nueva York enfrenta el edadismo en una ciudad cada vez más longeva

La campaña ‘Ageism Stops With You’ invita a identificar y frenar prejuicios etarios en espacios urbanos, educativos y comunitarios

Nueva York enfrenta el edadismo

“Lluvia de iguanas” y alarma ciudadana: el inesperado impacto del frío en el sur de Florida

Autoridades coordinan medidas temporales y movilizan a la comunidad local para proteger el equilibrio ecológico frente al impacto de las bajas temperaturas

“Lluvia de iguanas” y alarma

El documental sobre Melania Trump recaudó 7 millones de dólares en su primer fin de semana y superó las previsiones de taquilla

La película, que costó 40 millones a Amazon MGM y sigue a la primera dama durante los 20 días previos al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, duplicó las expectativas en su estreno pese a exhibirse principalmente en zonas republicanas

El documental sobre Melania Trump

Donald Trump confirmó conversaciones “con las más altas esferas” de la dictadura cubana

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa”, aseguró el mandatario estadounidense en medio de las tensiones entre Washington y La Habana

Donald Trump confirmó conversaciones “con

Una ola de frío ártico afecta a Miami Beach: la ciudad amaneció con las temperaturas más bajas desde 2010

Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias y han activado planes especiales ante el descenso térmico, el viento intenso y la posible formación de heladas. No se registraban temperaturas inferiores a 1,7 ℃ desde diciembre de 1989

Una ola de frío ártico

TECNO

Detectan páginas falsas de Spotify:

Detectan páginas falsas de Spotify: ciberdelincuentes usan páginas web de pymes para robar

SpaceX solicita autorización para poner en órbita un millón de satélites solares como centros de datos de IA

Tu ubicación ya es propia: la nueva función de iOS 26.3 que blinda la privacidad del iPhone

De la familia a los robots: así revoluciona la IA el cuidado de adultos mayores

Así es un celular con criptografía: la nueva barrera contra el espionaje digital

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe del supuesto

Qué se sabe del supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: un vículo de 12 años que siempre llamó la atención y un encuentro que confirmaría el romance

PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026: “Es una estupidez”

El emotivo homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026

Noah Wyle, Matt Damon y un “no” que cambió el destino de Rescatando al soldado Ryan

MUNDO

El Gobierno de Francia sortea

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto