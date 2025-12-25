Tormenta invernal golpea a al menos seis estados de Estados Unidos en plena Navidad con nieve, hielo y alertas oficiales

La tormenta invernal afecta a millones en el noreste y el medio oeste de Estados Unidos con nevadas y acumulaciones de hielo, según la NOAA. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier)

Una tormenta invernal de gran magnitud afecta a millones de personas en el noreste y el medio oeste de Estados Unidos durante el jueves 25 de diciembre, con fuertes nevadas y acumulaciones de hielo que generan advertencias oficiales, complican el tránsito y ponen en alerta la infraestructura eléctrica, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA) y el canal especializado The Weather Channel. El fenómeno impacta especialmente a los estados de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, en una jornada marcada por desplazamientos relacionados con las celebraciones de Navidad.

Según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la tormenta se desplaza desde el norte del país hacia la región noreste, con posibilidades de nevadas y lluvias heladas en grandes ciudades y comunidades rurales. El canal The Weather Channel y el medio ABC News confirman que la situación mantiene activos avisos y alertas, con recomendaciones de evitar desplazamientos y prepararse para eventuales cortes de energía.

En los últimos años, los inviernos en el norte y noreste de Estados Unidos han registrado episodios similares de tormentas invernales que han causado interrupciones en el transporte, cancelaciones de vuelos y daños en la red eléctrica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estos eventos han incrementado su frecuencia e impacto sobre infraestructuras urbanas y rurales.

¿Dónde está activa la alerta por tormenta invernal hoy, 25 de diciembre?

La tormenta invernal comenzó a afectar el jueves al norte de Minneapolis y el oeste de Wisconsin, extendiéndose hacia Michigan y desplazándose al noreste durante la mañana del viernes. El reporte de la NOAA señala que los mayores riesgos de acumulación de nieve y hielo se concentran en Nueva York, Nueva Jersey, el valle del Hudson y el oeste de Pensilvania. En esas zonas se espera una acumulación superior a 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve, con impacto también en Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, aunque para Boston no se anticipan grandes volúmenes de nieve, según ABC News.

La Agencia Meteorológica Nacional informó que la mayor parte de la nieve en Nueva York se prevé después de las 16:00 horas, extendiéndose durante la noche y madrugada del viernes. Las precipitaciones podrían mantenerse hasta la mañana del sábado en regiones del noreste.

Estados como Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania permanecen bajo alerta por riesgos de cortes eléctricos y complicaciones en el tránsito. (EFE/Ángel Colmenares)

¿Qué pronostican NOAA y The Weather Channel sobre la tormenta?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA), el sistema de tormenta trae consigo lluvias heladas y acumulación de hielo, especialmente en el centro y oeste de Pensilvania, así como en el norte de Minnesota, Wisconsin y Michigan. El pronóstico indica que las superficies se volverán resbaladizas y peligrosas, con acumulaciones de hielo que podrían superar los 6 milímetros (0.25 pulgadas) en ciudades como Johnstown y Clarion.

The Weather Channel detalla que los conductores en las autopistas I-80 e I-70 han recibido advertencias sobre condiciones peligrosas en las rutas, con posibilidad de accidentes y bloqueos viales. La red eléctrica podría experimentar interrupciones debido al peso del hielo sobre cables y postes, mientras que en el noreste de Virginia Occidental y partes de Michigan se estima una acumulación de hasta 5 milímetros (0.2 pulgadas), aumentando la dificultad de circulación en carreteras.

El canal meteorológico también anticipa que la lluvia helada podría alcanzar a Washington D.C. y Baltimore desde el viernes, extendiéndose hasta la noche, lo que incrementa la vigilancia sobre la red vial y el suministro eléctrico.

¿Cuáles son las zonas con mayor acumulación de nieve y hielo?

Según el informe más reciente de la NOAA citado por ABC News, Nueva York, el norte de Nueva Jersey, el sur del valle del Hudson y el oeste de Pensilvania se perfilan como las regiones más afectadas, con más de medio pie de nieve (15,2 centímetros) y acumulaciones que pueden alcanzar hasta 22 centímetros (9 pulgadas) en algunos puntos.

Las áreas rurales y urbanas de Michigan y Wisconsin también enfrentan acumulaciones de hielo de hasta 5 milímetros (0.2 pulgadas), lo que puede provocar caídas de ramas, cortes de energía y cierres temporales de rutas principales. El canal The Weather Channel señala que la combinación de nieve y hielo crea un riesgo elevado para la movilidad y la infraestructura.

Las principales ciudades del noreste enfrentan acumulaciones de más de 20 centímetros de nieve, con impacto significativo en la movilidad urbana y rural. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Qué recomendaciones y advertencias han emitido las autoridades?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene activos diversos avisos de tormenta invernal y ha pedido a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. Los organismos estatales y locales han implementado planes de emergencia y solicitan reducir los desplazamientos en las zonas bajo alerta.

La Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte recomienda a quienes deban viajar llevar equipos de emergencia, revisar el estado de los vehículos y consultar el estado de las rutas antes de salir. “Los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y el oeste de Pensilvania deben prepararse para posibles interrupciones de servicios y complicaciones en el tránsito”, consignó ABC News.

Los equipos de mantenimiento vial han desplegado maquinaria para despeje de nieve y aplicación de sal en las carreteras, mientras que las empresas de servicios públicos vigilan la situación ante posibles cortes eléctricos. En zonas donde se prevé mayor acumulación de hielo, las autoridades han dispuesto puntos de asistencia y centros temporales de abrigo.

¿Qué efectos concretos se esperan para el transporte y la red eléctrica?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la acumulación de hielo y nieve podría provocar retrasos y cancelaciones en el transporte aéreo y terrestre en el noreste y el medio oeste. Durante tormentas invernales pasadas, la región ha experimentado miles de cancelaciones de vuelos y bloqueos de carreteras principales.

Las empresas eléctricas han advertido sobre la posibilidad de cortes de energía debido a la sobrecarga de cables y postes por el peso del hielo. Según datos históricos citados por ABC News, tormentas de este tipo han dejado sin suministro eléctrico a cientos de miles de usuarios en años recientes.

La NOAA y The Weather Channel advierten sobre condiciones peligrosas en las autopistas I-80 e I-70 por hielo y nieve, incrementando el riesgo de accidentes. (AP Foto/George Walker IV)

¿Cuál es el impacto en las actividades cotidianas y qué se prevé para los próximos días?

El avance de la tormenta obliga a modificar actividades habituales, como desplazamientos por carretera, operaciones de aeropuertos y servicios públicos. La NOAA recomienda a la población priorizar el resguardo en interiores y posponer desplazamientos no esenciales.

Las previsiones meteorológicas indican que las condiciones extremas comenzarán a disminuir gradualmente hacia la mañana del sábado, cuando se espera el final del sistema en el noreste del país. Las autoridades mantienen la vigilancia y piden a los residentes consultar actualizaciones frecuentes sobre el pronóstico y las alertas vigentes.

¿Hay antecedentes similares en Estados Unidos en los últimos años?

En el invierno anterior, el norte de Estados Unidos registró al menos tres tormentas invernales de gran magnitud, que provocaron la cancelación de más de 2.500 vuelos y dejaron sin energía a cerca de 500.000 personas, según datos de la NOAA. El fenómeno actual se inscribe en una tendencia de inviernos con impactos severos y recurrentes en la movilidad, el transporte y la infraestructura básica.

Según los registros oficiales, las tormentas invernales constituyen una de las principales causas de interrupciones de servicios públicos en el país, superando en algunos años a otros fenómenos meteorológicos. El despliegue de recursos estatales y federales en estas circunstancias busca reducir el tiempo de restablecimiento de servicios y evitar incidentes mayores.

Las autoridades recomiendan a la población reducir desplazamientos, mantenerse informada y preparar suministros ante posibles cortes de energía y cierres viales. (EFE/ Jason Szenes)

¿Qué acciones se recomiendan a la población afectada?

Las autoridades federales y estatales recomiendan a los habitantes de las zonas bajo alerta prepararse con suministros básicos, mantener dispositivos cargados y prever alternativas en caso de cortes de energía. El Servicio Meteorológico Nacional enfatiza la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y no subestimar los riesgos asociados a la acumulación de hielo en cables, árboles y superficies de tránsito.

Para quienes deban circular, la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte insiste en la revisión previa de rutas y condiciones del vehículo, así como en la portación de abrigo adicional, linternas y provisiones en caso de quedar varados.

¿Cómo afecta a los servicios públicos y qué se puede esperar a partir de ahora?

El impacto de la tormenta se manifiesta en cortes de energía, interrupciones del transporte público y retrasos en la recolección de residuos. Las empresas eléctricas han dispuesto cuadrillas de emergencia para responder a incidentes y las autoridades locales coordinan acciones con organismos federales para atender situaciones críticas.

La NOAA prevé que la tormenta se disipe hacia la mañana del sábado, aunque persisten posibilidades de precipitaciones residuales en algunos estados del noreste. Las autoridades recomiendan mantener la precaución y consultar las actualizaciones oficiales hasta que se confirme el fin del evento.