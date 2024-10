La mitad de los españoles no tiene seguro de vida: esta es la solución de Allianz para proteger a los tuyos

No hay mejor forma de demostrar a los tuyos cuánto los quieres que pasar tiempo de calidad con ellos y estar ahí cada vez que lo necesiten. Aunque ahora hay otra forma de hacerlo gracias a Allianz: proteger su futuro contratando un seguro de vida que te cubra tanto a ti como a quienes te rodean en tu día a día.

El ciclo se mantiene con el paso de los años. Protegemos y cuidamos de nuestros padres cuando se están haciendo mayores, protegemos a nuestros hijos cuando van creciendo y siempre estamos ahí cuando nuestros hermanos nos necesitan. Sin embargo, ¿alguna vez te has planteado si también estás cubriendo su bienestar? Probablemente no, porque, cómo ha demostrado el informe de Memoria Social del Seguro 2023 de UNESPA, uno de cada dos españoles no tiene contratado un seguro de vida.

Unos 20,5 millones de personas carecen de una herramienta clave para dar solución a esos imprevistos que pueden surgir en la vida y cambiarla por completo. Allianz Seguro de Vida pone remedio a ello con una serie de coberturas que permiten actuar rápido en caso de que surjan este tipo de problemas, ofreciendo las mejores coberturas que puedas encontrar.

Allianz Seguro de Vida brinda diferentes coberturas que van desde la defunción del titular hasta enfermedades graves, invalidez absoluta y/o permanente y garantías que alcanzan el doble o el triple capital en caso de accidente. Y no solo eso, ya que acaban de añadir un nuevo servicio que, sin coste adicional, incluye un testamento notarial con asesoramiento legal a medida. Ofrece diferentes coberturas y permite solicitar un presupuesto sin compromiso alguno.

Así es Allianz Seguro de Vida

Cuando queremos y nos preocupamos por alguien, todo lo que podamos ofrecerle nos parece poco. Por ello, Allianz Seguro de Vida te ayuda a demostrar tu generosidad asegurando el futuro de las personas que más te importan para que, cuando lleguen momentos difíciles, todo les sea un poco más fácil. Además, para que tengas las coberturas que mejor se adapten a tu caso, los seguros de vida de Allianz se encuentran disponibles en tres categorías.

Primero, la cobertura Básica. Esta ofrece ayuda familiar en caso de enfermedad, cubre gastos de sepelio en caso de fallecimiento del tomador del seguro e incluye testamento notarial con asesoramiento online y telefónico sin coste adicional. Es totalmente gratuito y se incluye en todos los paquetes de coberturas.

Este servicio incluye redacción del testamento notarial, asesoramiento personalizado a nivel legal, cita ante notario, inscripción de testamento y posibilidad de hacer una modificación al año. Es un servicio valorado en 110 euros que Allianz incluye de forma totalmente gratuita en cualquiera de las modalidades de su seguro de vida. Además, Allianz Seguro de Vida añade coberturas en caso de enfermedad grave, invalidez y fallecimiento en accidente de tráfico. Una serie de añadidos que dan mucha más tranquilidad al tomador y a sus familiares.

Si quieres hacer cuentas, pedir presupuesto sin compromiso en Allianz es muy fácil. Solo tienes que contactar con un agente de Allianz, exponerle tu caso personal y este te explicará cuáles son las mejores coberturas adaptadas a tu situación y estilo de vida. Una vez con el seguro diseñado a medida, simplemente tienes que limitarte a disfrutar de la vida con tus seres queridos sabiendo que vuestro futuro está asegurado.

Allianz te ofrece un seguro de vida pensado para ti y para quienes te rodean. ¿Darás el paso para proteger a las personas que más te importan?

*Contenido desarrollado en colaboración con Allianz