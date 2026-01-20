Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco Este martes el club blanco recibe en el Santiago Bernabéu al club monegasco

Los jugadores del Real Madrid (EFE/ Javier Lizón)

Álvaro Arbeloa asumirá un nuevo desafío al frente del Real Madrid al dirigir por primera vez al equipo en la Champions League, en un duelo que lo enfrentará al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. Su llegada al banquillo blanco se dio en un contexto exigente y, hasta el momento, ha vivido experiencias dispares en los torneos nacionales. El debut de Arbeloa se produjo en la Copa del Rey, donde el Real Madrid quedó eliminado tras caer ante el Albacete, un resultado que supuso un inicio complicado para el técnico salmantino. Tras este tropiezo, logró sumar su primera victoria en la Liga el pasado sábado, cuando el equipo venció 2-0 al Levante. Este triunfo se produjo en un ambiente tenso, ya que el público del Bernabéu mostró su descontento con varios pitidos dirigidos hacia los jugadores.