Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club blanco y el equipo monegasco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid recibe este martes al Mónaco bajo el contexto de Champions y en medio de un ambiente tenso por parte de la grada blanca contra los jugadores.

19:15 hsHoy

Ya están jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

19:11 hsHoy

También se conoce el once del Mónaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin y Balogun.

18:58 hsHoy

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

El club blanco liderado por Arbeloa recibe al equipo monegasco en plena crisis, la misma historia que vivieron hace 22 años cuando cayeron en Champions ante el mismo equipo

Un partido de Champions entre
Un partido de Champions entre el Real Madrid y el AS Monaco

El Real Madrid vive días complicados. La salida de Xabi Alonso como entrenador desató una vorágine en el club blanco con la llegada de Arbeloa, la eliminación de Copa del Rey tras la derrota ante el Albacete y la pitada en el Bernabéu contra los jugadores, especialmente contra Vinicius. Ahora reciben al AS Monaco en Chamartín en medio de una crisis, la misma que atravesaban hace 22 años, cuando el club francés eliminó al Real Madrid de Champions.

18:53 hsHoy

Ya tenemos once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

18:48 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

Este martes el club blanco recibe en el Santiago Bernabéu al club monegasco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (EFE/ Javier Lizón)

Álvaro Arbeloa asumirá un nuevo desafío al frente del Real Madrid al dirigir por primera vez al equipo en la Champions League, en un duelo que lo enfrentará al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. Su llegada al banquillo blanco se dio en un contexto exigente y, hasta el momento, ha vivido experiencias dispares en los torneos nacionales. El debut de Arbeloa se produjo en la Copa del Rey, donde el Real Madrid quedó eliminado tras caer ante el Albacete, un resultado que supuso un inicio complicado para el técnico salmantino. Tras este tropiezo, logró sumar su primera victoria en la Liga el pasado sábado, cuando el equipo venció 2-0 al Levante. Este triunfo se produjo en un ambiente tenso, ya que el público del Bernabéu mostró su descontento con varios pitidos dirigidos hacia los jugadores.

18:33 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco. Un duelo que entre los equipos que no viven sus mejores momentos, aunque tratarán de alzarse con la victoria en la competición europea

