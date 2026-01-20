Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

El Real Madrid recibe este martes al Mónaco bajo el contexto de Champions y en medio de un ambiente tenso por parte de la grada blanca contra los jugadores.
Ya están jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu
También se conoce el once del Mónaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin y Balogun.
El Real Madrid vive días complicados. La salida de Xabi Alonso como entrenador desató una vorágine en el club blanco con la llegada de Arbeloa, la eliminación de Copa del Rey tras la derrota ante el Albacete y la pitada en el Bernabéu contra los jugadores, especialmente contra Vinicius. Ahora reciben al AS Monaco en Chamartín en medio de una crisis, la misma que atravesaban hace 22 años, cuando el club francés eliminó al Real Madrid de Champions.
Ya tenemos once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Álvaro Arbeloa asumirá un nuevo desafío al frente del Real Madrid al dirigir por primera vez al equipo en la Champions League, en un duelo que lo enfrentará al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. Su llegada al banquillo blanco se dio en un contexto exigente y, hasta el momento, ha vivido experiencias dispares en los torneos nacionales. El debut de Arbeloa se produjo en la Copa del Rey, donde el Real Madrid quedó eliminado tras caer ante el Albacete, un resultado que supuso un inicio complicado para el técnico salmantino. Tras este tropiezo, logró sumar su primera victoria en la Liga el pasado sábado, cuando el equipo venció 2-0 al Levante. Este triunfo se produjo en un ambiente tenso, ya que el público del Bernabéu mostró su descontento con varios pitidos dirigidos hacia los jugadores.
