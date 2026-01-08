España Deportes

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: horario y dónde ver la semifinal, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club blanco y el equipo rojiblanco

Un partido entre el Atlético
Un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a enfrentar en la Supercopa de España, esta vez en una esperada semifinal cuyo ganador disputará la final ante el FC Barcelona. El estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí, acoge por tercera vez un derbi madrileño en este torneo. En la final de 2020, el Real Madrid se impuso en los penaltis tras la recordada expulsión de Valverde por frenar a Morata, mientras que en la edición de 2024 el conjunto blanco ganó 5-3 en la prórroga. Este nuevo encuentro suma otro capítulo a una rivalidad histórica, con ambos equipos motivados por el deseo de llegar a la final del domingo.

El Atlético de Madrid llega a esta cita tras vencer al Real Madrid en el último derbi de Liga disputado en el Metropolitano, una victoria que reforzó la confianza del plantel dirigido por Diego Simeone. Sin embargo, en su encuentro más reciente, el Atlético empató en Anoeta frente a la Real Sociedad, un resultado que frenó su acercamiento al liderato de la Liga, actualmente en manos del Barcelona. Este empate aumenta la presión sobre los rojiblancos para buscar en la Supercopa una oportunidad de reivindicación y la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Por su parte, el Real Madrid se presenta en un contexto de cierta incertidumbre, con dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso como entrenador. No obstante, el equipo blanco logró disipar algunas de esas dudas al golear 5-1 al Real Betis en su último compromiso liguero. Esta contundente victoria ofreció un respiro al club, aunque la ausencia de Kylian Mbappé sigue siendo una preocupación importante, ya que limita el potencial ofensivo del equipo en este decisivo duelo ante el Atlético de Madrid.

17:45 hsHoy

También se sabe la alineación del Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Gallagher, Koke, Àlex Baena, Giuliano, Sorloth y Julián Álvarez

17:40 hsHoy

Ya se conoce el once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

17:35 hsHoy

Un partido entre el Atlético
17:17 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los blancos acuden a la cita tras una sólida goleada en liga al Real Betis, mientras que los rojiblancos no consiguieron pasar del empate ante la Real Sociedad.

