Ricky Rubio se abre en canal al hablar sobre la enfermedad de su madre: “Piensas que no te va a tocar y me tocó a la persona más importante”

El base español Ricky Rubio con su último equipo. (EFE/Toni Albir)

Ricky Rubio, uno de los jugadores más destacados de la generación dorada del baloncesto español, se encuentra sin equipo tras su corto regreso al FC Barcelona. El baloncestista catalán ha puesto un punto y aparte en su trayectoria hasta el momento, pues no se sabe qué va a pasar con su futuro. A pesar de que había rumores que le vinculaban con el Joventut de Badalona, el de Masnou desmintió los rumores y ahora ha vuelto al foco mediático para hablar en el pódcast Sr. Wolf.

Allí, el jugador ha hablado abiertamente sobre su situación y sobre todo lo que ha sufrido en los últimos años, ya que no lo ha pasado nada bien. Uno de los palos más duros que el base tuvo que afrontar fue despedirse de su madre en el año 2016 cuándo él tenía 26 años, fruto de un cáncer de pulmón. Ese hecho marcó al jugador, que desde los comienzos de la enfermedad nunca pudo volver a ser el mismo a nivel mental. A pesar de ello, Rubio pudo seguir su camino en la NBA con actuaciones destacadas y con el reconocimiento nacional e internacional, pero sin su mayor apoyo cerca de él.

Una reflexión profunda sobre la prevención

En el trascurso del programa emitido en YouTube, el español ha transmitido una reflexión sobre la enfermedad del cáncer y sobre su prevención. “Piensas que no te va a tocar y me tocó a la persona más importante”, comienza Rubio, en recuerdo de su madre, en declaraciones que recoge 20 Minutos. “Nos puede pasar a cualquier y los hábitos son claves en la prevención”, añade el jugador, que anima a todas las personas a cuidarse y tener buenas prácticas para alejarse de cualquier problema de salud.

El antes y el después de Ricky Rubio. (Montaje Infobae)

“No es una moneda al aire de que te toca o no te toca”, continúa la explicación en el sentido de que no es suerte, sino buenos tratos al organismo. “Podemos ayudar a nuestro cuerpo a que eso no suceda”, insiste todavía más para visibilizar que se puede disminuir las probabilidades de caer enfermo si se es responsable con la salud. A pesar de que es una persona introvertida, Ricky optó por compartir su experiencia para buscar impulsar a otras personas en contextos similares. “Compartiendo esta experiencia puede llegar a ayudar a gente que lo está pasando y sentirse un poco más acompañado”, así lo confirma.

“Ves que lo tienes todo, pero no sientes nada”

Por aquel entonces, Ricky Rubio estaba en su plena madurez deportiva en la mejor competición de baloncesto del planeta: la NBA. Allí, tras varias lesiones, consiguió recuperar su nivel con actuaciones que le llevaron a ser de los más destacados en los Minnesota Timberwolves. Sin embargo, su situación personal no iba a la par, algo que se notó a nivel mental, como es lógico. “Estaba jugando en la NBA, tenía todo lo que tenía que tener, estaba triunfando…“, decía. “Pero hay algo que fallaba”, complementó el base.

A pesar de todo lo sucedido, el español supo recomponerse y seguir con su desarrollo personal, aunque no le fue fácil. “Se tiene que saber aprender y vivir los momentos duros”, comparte el jugador tras sus reflexiones y vivencias. “La luz existe porque la oscuridad existe”, finaliza.

La salud mental es intangible que cada vez se nombra con más asiduidad entre los deportistas de élite que pagan un peaje, invisible a ojos de los aficionados, pero extremadamente duro para ellos mismos