Los mejores estrenos de la semana: de ‘El llanto’ a ‘Venom: el último baile’

Esta podría ser la última semana de estrenos de octubre, si no fuese porque la semana que viene estos se adelantan al jueves, aprovechando que el día 1 es fiesta. La última semana tendrá, por tanto, un especial protagonismo para Halloween y el terror, pero no se puede decir que los estrenos que llegan ahora no estén llenos de sustos. Todo lo contrario, pues se concentrarán en cartelera varias películas de género tanto nacionales como internacionales.

Entre los títulos destacados de esta semana se encuentran precisamente el terror y criaturas tan terroríficas como Venom, el simbionte archienemigo de Spider-Man. Pero también hay hueco para figuras históricas como la de Ronald Reagan o Salvador Dalí, cada una un formato y tono completamente dispar. Michael Caine, Paz Vega, Ester Expósito... todos estos nombres aterrizan en cartelera esta semana.

El llanto

En los últimos años y tras su salida de Élite, Ester Expósito se ha convertido en una suerte de musa del cine de terror. Todo empezó con Jaume Balagueró y la película Venus, pero ahora la actriz vuelve al género con El llanto, esta vez dirigida por el debutante Pedro Martín-Calero. En ella se cuenta la historia de Andrea, una joven que ha sufrido un episodio traumático y desde entonces escucha un llanto que la atormenta y que cree que solo ella es capaz de oír. Sin embargo, pronto descubre que no es la única capaz de escucharlo, y tendrá que descubir que le une a las otras mujeres que les sucede lo mismo.

Ester Expósito en 'El llanto'

La gran escapada

El gran Michael Caine anunció hace algún tiempo que se retiraba de la actuación, y ahora llega a cines la que se supone es su última película. Y promete ser una de lo más épica y emocionante, puesto que narra historia real de lo más increíble. Bernard Jordan fue un veterano de guerra que en 2014 se “fugó” de la residencia en la que vivía junto a su mujer Rene para realizar un viaje que llevaba años deseando hacer: volver a Normandía 70 años después del famoso desembarco, en el que él se convirtió en un héroe pero también perdió a muchos amigos. Jordan hará todo lo posible para llegar a Francia y poder así homenajear a sus amigos, del mismo modo que La gran escapada es en sí misma todo un homenaje a una leyenda viva del cine como Sir Michael Caine.

Michael Caine en 'La gran escapada'

Reagan

Ronald Reagan fue uno de los presidentes más importantes en la historia de los Estados Unidos, pero fue mucho más que un político. Ese retrato de vida se propone Reagan, biopic que llega ahora a los cines con Denis Quaid dando vida al que en su día fuese actor de Hollywood y quien se convertiría en uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría, una de sus principales preocupaciones durante los 8 años que estuvo al frente de la Casa Blanca.

Esta imagen difundida por ShowBiz Direct muestra a Dennis Quaid en una escena de la cinta "Reagan." (Noah Hamilton/ShowBiz Direct via AP)

Rita

La actriz sevillana Paz Vega, ganadora del Goya por Lucía y el sexo, debuta como directora con este tierno y a la vez duro retrato de un caso de machismo visto desde la perspectiva de una niña pequeña. En la Sevilla de 1984, en un verano en el que todos están pendientes de la Eurocopa, la pequeña Rita de 7 años intenta refrescarse como sea y pensar en unas vacaciones en la playa, pero poco a poco se irá dando cuenta de que algo más importante está sucediendo a su alrededor que involucra directamente a sus padres.

Imagen de 'Rita', de Paz Vega

Daaaaaalí!

Genio del surrealismo, Salvador Dalí siempre fue una figura divisiva, admirado por unos y cuestionado por otros. El director Quentin Dupieux, conocido por sus extravagantes propuestas en películas como Rubber, Mandíbulas o la reciente Yannick, se encuentra entre los primeros, y por eso ha dedicado su nueva película al pintor catalán como a probablemente le hubiera gustado: de la forma más extraña y surrealista posible. A través de varios encuentros con una periodista para un documental que nunca llegó a realizarse, el artista irá mostrando su cara menos conocida, sin renunciar a las excentricidades que siempre lo han caracterizado.

Imagen de 'Daaaaaalí!'

Venom: el último baile

La aventura del simbionte y Eddie Brock llega a su fin, aunque lo hace por todo lo alto. El icónico enemigo de Spider-Man obtuvo su propia saga allá por 2018 y en todo este tiempo no se ha cruzado con Peter Parker, ni falta que le ha hecho. En esta última ocasión, Brock (Tom Hardy) tiene que enfrentarse a la amenaza más poderosa con la que jamás se ha encontrado: una serie de alienígenas enviados por el dios Knull para destruir a los simbiontes. Mientras la relación de Venom y Eddie parece más tensa que nunca, ambos tendrán que volver a unirse para proteger a su estirpe y de paso salvar a la Tierra de la gran amenaza que se cierne sobre ambos.