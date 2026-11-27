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La secretaria de Organización de Partido Socialista, Rebeca Torró, ha afirmado que la "España progresista" ha ganado el debate, y ha vaticinado una "movilización histórica" apelando a lo sucedido en las elecciones generales de 2023, al tiempo que ha arremetido contra el "machismo" del Partido Popular y Vox reivindicando que la izquierda no quiere a las mujeres "calladitas".

"Abascal y Feijóo han venido a este debate a competir en mala educación, en mentiras y sobre todo en machismo", ha afirmado en la valoración posterior al debate a cuatro celebrado este jueves, en el que el líder 'popular' le ha reprochado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, que estuviese "calladita" ante el comportamiento del presidente Pedro Sánchez durante la dana de Valencia.

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En este sentido, ha reivindicado la buena política el "respeto, educación, orgullo de país" que, a su juicio, ha representado el candidato socialista, frente a los "recortes" y "sacrificios" de PP y Vox, a quienes ha acusado de defender a "élites extranjeras" u utilizar "malas artes para tratar de evitar una movilización histórica". "Miren, en el 2018 y en el 2023 nos dijeron que no íbamos a poder. Y pudimos", ha defendido.

Así, ha celebrado que Sánchez haya "ganado" el debate entre los cuatro principales candidatos a las elecciones generales de este domingo, con "un proyecto de "derechos", "oportunidades" y "políticas centradas en la gente de a pie".

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