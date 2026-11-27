26/11/2026 (I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, posan antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se miden este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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Los candidatos de PSOE y Frente Amplio, Pedro Sánchez y Ada Colau, han pedido a PP y Vox en la derecha que condenen el genocidio del pueblo palestino y se alejen del primer ministro de Israel en funciones, Benjamin Netanyahu. Por su parte, e líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que deplora la "masacre" en Gaza.

Durante el debate 'a cuatro' entre los principales candidatos a los comicios, organizado por la Academia de Televisión, el presidente del Gobierno ha sacado pecho de la postura internacional durante su mandato, donde se ha reconocido el Estado Palestino y ha dicho "no al genocidio en Gaza".

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En contraposición, Sánchez ha confrontado que frente al Ejecutivo progresista lo que hay es una "coalición de la internacional ultraderechista, representada por el señor Feijóo y el candidato de Vox, Santiago Abascal.

"NO TIENEN HUMANIDAD"

"No es que no tengan posición, que la tienen, es que no tienen humanidad por no condenar lo del señor Netanyahu por el genocidio que está perpetrando en Gaza", ha exclamado para apostillar que la derecha se la da de patriota pero maniobran contra los intereses de España a nivel internacional.

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Ante estas alusiones, el presidente del PP ha ironizado que Sánchez y Colau vayan de "líderes mundiales del pacifismo" cuando el Ejecutivo ha subido el gasto militar en más de 30.000 millones y, acto seguido, ha señalado que "lo de Gaza es una masacre".

FEIJÓO USA EL TÉRMINO QUE EMPLEÓ EL REY Y LA UE

Inmediatamente, el presidente ha insistido en que la ofensiva israelí es un "genocidio" a lo que Feijóo ha rebatido que "masacre" es la terminología que empleó sobre el conflicto el jefe del Ejecutivo, el rey Felipe VI, y la Unión Europea (UE).

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Por su parte, Colau ha recriminado a PP y Vox que han brindado "honores" al "genocida Netanyahu" mientras que ella fue "secuestrada" por el ejército israelí, en alusión a cuando fue retenida por las fuerzas de seguridad del país tras participar como activista de la Global Sumud Flotilla.

Luego, ha interpelado directamente a Abascal para decirle que ambos han estado en la zona y le ha preguntardo qué le debe a Netanyahu, cuando este le reconoce en España como su "máximo portavoz y le brinda honores.

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Ante esto, el líder de Vox le ha espetado "qué le debe ella a Hamás" por promover, a su juicio, un tipo de inmigración que está transformando la identidad de zonas enteras de España.