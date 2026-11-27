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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha felicitado a la líder del Frente Amplio, Ada Colau, por el "magnífico debate" que ha llevado a cabo y considera que el bloque progresista ha resultado ganador frente a los líderes de PP y Vox que se han mostrado "abiertamente machistas".

"El bloque progresista ha ganado por goleada" porque se han visto dos modelos de país de sociedad y dos candidatos --él y Colau-- que han reivindicado la buena educación y la buena política, ha señalado Sánchez desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, a donde ha acudido tras finalizar el debate celebrado en la Academia de Televisión.

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Ante un grupo de militantes y cargos socialistas que han seguido el debate a cuatro desde allí, el líder socialista ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) que solo han "insultado", "mentido" y además ha quedado claro que son "abiertamente machistas".

Así, ha recriminado a Abascal que no condenase la violencia de género después de que los dos candidatos de la izquierda le preguntaran en varias ocasiones. "El otro manda callar a las mujeres", ha lanzado en referencia a Feijóo, por el rifirrafe que ha mantenido con la líder del Frente Amplio.

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"Son tal para cual, no conocen a las mujeres", ha seguido Sánchez, asegurando que el próximo domingo no se van a callar y hablarán "alto y claro" en las urnas para decir que no quieren "involución".

Después de este debate, Sánchez ve "más cerca la mayoría progresista" y ha vuelto a pedir a los suyos "sudar la camiseta" para persuadir a los que todavía estén dudando a quién votar para seguir gobernando a partir del 30 de noviembre.

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