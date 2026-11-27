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Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras el debate a cuatro de esta noche "cada vez está más cerca la mayoría progresista" porque, ha considerado, ese bloque "ha ganado por goleada".

Sánchez se ha expresado así en la sede del partido en Ferraz, donde ha dado las gracias a la militancia por su trabajo durante la campaña y ha apuntado a que durante el debate se han visto dos modelos de país, el de defensa de derechos que plantean PSOE y Frente Amplio y el de "involución" de PP y Vox.

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El socialista, que ha llegado a la sede del partido al ritmo dela canción 'Los Perros' de Arde Bogotá, ha felicitado a su partido porque han hecho "un pedazo de debate" y también a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, por su papel esta noche.

Además ha cargado contra el término "calladita" que le ha espetado a Colau el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y enciman ha quedado bastante evidente para los ciudadanos y especialmente para las mujeres de este país que son abiertamente machistas", ha subrayado.

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En ese sentido, ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, no haya condenado la violencia de género durante el debate, y Feijóo haya mandado "callar a las mujeres".

"Son tal para cual", ha espetado Sánchez, quien ha subrayado que ninguno de los dos "conocen a las mujeres" que el próximo domingo "no se van va callar, van a votar y expresar alto y claro que no quieren la involución" de sus proyectos políticos.

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Sánchez ha pedido a la militancia seguir trabajando las horas que quedan para el29N y "sudar la camiseta" hasta el final que permita una gran movilización para reeditar el gobierno progresista. EFE