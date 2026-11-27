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Madrid, 27 nov (EFE).- Un hombre de 35 años falleció este jueves por la tarde tras recibir accidentalmente un disparo durante una montería de jabalíes que tuvo lugar en Tombrío de Abajo (León), informó el 112 de Castilla y León.

Emergencias recibió el aviso del suceso a las 18:40 horas y movilizó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), al equipo médico del centro de salud del municipio de Toreno y a efectivos del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

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Además, como el accidente ocurrió en una zona de difícil acceso, se avisó a los bomberos de Ponferrada.

En el lugar de los hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre. EFE